Ukrainian написав:Послухай і порівняй і скажи що тобі гірше живеться
1. Я завжди казав і кажу, що штурмовикам і піхоті - в рази гірше, ніж арті! 2. А як хочеш порівняти саме мене з кимось - то давай порівняємо, кому гірше: Успіху, який вже 2 роки+ на фронті, чи Юкраініану за кордоном? - Успіху, чи в тилу чоловіку Флер на СТО? - Успіху, чи в тилу Будівельнику і його синам вести бізнес? - Успіху, чи в тилу Васі з Рівного вести аж 2 бізнеси?(відкривши другий бізнес під час війни) - Успіху, чи в тилу Песікоту? І цей список можна продовжувати до безкінечеості...
Тож, тепер твоя черга написати, що тобі гірше живеться, ніж Успіху?
sens написав:Чому між двома діями немає знаку рівно ? Аномалія.
Це у вас таке бачення. що аномалія. В першому випадку - то просто декларація - от маю дружину інваліда і ..... все. В другому випадку , ця дружина акі дельта-олень бігає по всіх інстанціях , де сидять такі самі клуші і з співчуванням виписують для неї пачку довідок , щоб чоловік повернувся додому.
Є приклади з поняттям тяжкого і особливо тяжкого злочину в умовах військового стану. За таких умов майже кожний може отримати законні підстави для отримання відстрочки . Не хочу наводити приклади.
sens написав:Чому між двома діями немає знаку рівно ? Аномалія.
Це у вас таке бачення. що аномалія. В першому випадку - то просто декларація - от маю дружину інваліда і ..... все. В другому випадку , ця дружина акі дельта-олень бігає по всіх інстанціях , де сидять такі самі клуші і з співчуванням виписують для неї пачку довідок , щоб чоловік повернувся додому.
А що, плять, поганому в тому?☝️ Якщо по закону, за 2р.+ НЕ узаконили ні чітких термінів/заміни на фронті, ні законного "відкупного"?(все одно ж відкупаються незаконно, то чому це не узаконити = гроші в бюджет, а не лікарям на лексуси/вілли)
Ще раз - Термінаторів тут НЕМА!!! Тут прості/звичайні люди, яких ув'язнили безстроково! Позбавили деяких основних прав людини!
За які такі важкі злочини нас ув'язнили безстроково?
Просто представь себя на их месте и задай себе вопрос "А какая мне от этого выгода?"
А для чого брали після ІІ світової Зах.Німеччину, Францію, сумнівну Норвегію й Італію? Японію!?
Може “бо могли”? Може “бо хотіли” (не бути беззубими елоями...)
Що змінилось відтоді? ..
Могущественный СССР распался, а претендующий на его лавры гнилой огрызок Россия на его могущество не тянет - неможет победить даже Украину толком, что говорить про Париж и Берлин. Нато было в противовес Варшавскому договору, когда Бонн (помните чья это была столица?) боялся атаки Берлина а Вашингтон - ракет на Кубе. Сейчас необходимость в нем отпала. Они сами шутят что NATO - Not Actions Talking Only
thenewepic написав:один бачу тут протиріччя? "папірець про припинення вогню без додаткових умов" - це ж те саме, що "простоперестатьстрелять".
Підписаний нами папірець означає, що вже не буде чергового контрнаступу, партнери не дадуть на це зброю і гроші. Деокупація військовим шляхом, як мінімум, відкладається поки ми за власні гроші не накопичемо достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, як Азейбарджан Вірменію.
lapay написав: Хоча фюоер постійно бреше, особисто я схильний вірити його словам, що він не проти зупинити війну, не сумніваюсь. Він хоче зупинити війну, але своєю перемогою. Звісно, це буде не така перемога, як він думав перед початком вторгнення, але все одно пуйло досі публічно повторює ті самі початкові тези про "денацифікацію, демілітаризацію і позаблоковість". І трясе оцими чорновиками домовленостей зразка березня 22. Тому я не бачу, де він готовий поступитися і про що взагалі можуть бути перемовини.
Навіть публічно така теза в нього інколи проскакує. Тут своя логіка - хто перший публічно скаже, що готовий погодитись на рпв, той програв, визнав свою неспроможність вести далі війну. А не публічно фюрер пропонує рпв ще з осені 2022: Путін тихо сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні — NYT Поки тривав наш контрнаступ, для нас не було сенсу погоджуватись на рпв. Після його провалу продовження війни призведуть, для нас, тільки до додаткових втрат людей і територій. Якщо буде прорив, то втратимо ще й частину Незалежності - нейтральність, підвищення статусу російської мови і тому подібне.