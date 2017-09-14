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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 бер, 2024 09:50
Успіх написав: холява написав:
Сьогодні такий день , що відповідати тобі хряку не освідченому нема бажання .
Яке ж ти паскудне .
Як же від тебе тхне ....
Ти окуїв, чи що?
О, уже и до Успіха дошло, что из семинариста громе гнильцы и обзывательств 15ти летнего подростка ничего полезного не вылезает. Поэтому в ленте только
Дел
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Это же насколько нужно не справляться с эмоциями, чтоб регулярно удалять свои посты.
Во истину говорят, что старость приходит с мудростью, но чаще всего старость приходит одна.
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hume
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:00
hume написав: холява написав:
Сьогодні такий день , що відповідати тобі хряку не освідченому нема бажання .
Яке ж ти паскудне .
Як же від тебе тхне ....
О, уже и до Успіха дошло, что из семинариста громе гнильцы и обзывательств 15ти летнего подростка ничего полезного не вылезает. Поэтому в ленте только
Дел
Дел
Это же насколько нужно не справляться с эмоциями, чтоб регулярно удалять свои посты.
Во истину говорят, что старость приходит с мудростью, но чаще всего старость приходит одна.
коли починають постити деякі речі з дурними коментарями, то коли пан Холява
стикався з цим постійно, то дурість інколи викликає бажання дати характеристику як є
оскільки ти один з постачальників такого лайна, звісно ти все намагаєшся перекрутити. зрозуміло, що в твому випадку розуму вже немає, й не буде
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:03
Bobua написав:
Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.
Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...
І не розумію, чому цього не сталось.
Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)
Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?
Це не вкладається у голову...
Я Вам допоможу все вкласти. ) і зняти рожеві окуляри.
Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.
Тепер про голодомор. Західний світ був співучасником злочину. По перше в них в той час була велика депресія і тож неурожай. СССР проводив індустріалізацію закупляв станки і платив за наладку іноземним спеціалістам . за все розплачувався золотом і зерном. Думаєте в штатах не знали про голод? Чи про лагеря зеків що миють золото, копають московське метро чи бетонують дніпрогес? Західний світ був співучасником.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:05
Дюрі-бачі написав:
Свій прогноз я вже озвучував: в квітні мобілізацію почнуть москалі, в ми десь в травні-червні, коли діватись не буде куди.
У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...Генерал-майор у запасі заявив, що потреби в операції 73-го морського центру ССО не було
Вічна пам'ять Героям!
Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу
?” – заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.
Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.
“Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" – додав Кривонос.
На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які “абсолютно далекі від реалій”
.
“Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці
", – підкреслив генерал-майор.
Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.
“У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", – додав Сергій Кривонос.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:12
jump написав:
У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...
З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.
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