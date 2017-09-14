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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69776978697969806981>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Свій прогноз я вже озвучував: в квітні мобілізацію почнуть москалі, в ми десь в травні-червні, коли діватись не буде куди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:08

  Andrey2512 написав:Schmit мене все влаштовує. Однак, якщо кажуть що не можуть призвати певну кількість людей, то закон не працює.

Цю тему вже декілька місяців мусолять. Але, за цей час можна було б готувати цих кадрів.


Не дуже він допоможе, тут треба переписувати закони арифметики та таблицю Піфагора
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:один бачу тут протиріччя? "папірець про припинення вогню без додаткових умов" - це ж те саме, що "простоперестатьстрелять".

Підписаний нами папірець означає, що вже не буде чергового контрнаступу, партнери не дадуть на це зброю і гроші. Деокупація військовим шляхом, як мінімум, відкладається поки ми за власні гроші не накопичемо достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, як Азейбарджан Вірменію.
 
lapay написав:
Хоча фюоер постійно бреше, особисто я схильний вірити його словам, що він не проти зупинити війну,
не сумніваюсь. Він хоче зупинити війну, але своєю перемогою. Звісно, це буде не така перемога, як він думав перед початком вторгнення, але все одно пуйло досі публічно повторює ті самі початкові тези про "денацифікацію, демілітаризацію і позаблоковість". І трясе оцими чорновиками домовленостей зразка березня 22. Тому я не бачу, де він готовий поступитися і про що взагалі можуть бути перемовини.

Навіть публічно така теза в нього інколи проскакує. Тут своя логіка - хто перший публічно скаже, що готовий погодитись на рпв, той програв, визнав свою неспроможність вести далі війну.
А не публічно фюрер пропонує рпв ще з осені 2022:
Путін тихо сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні — NYT
Поки тривав наш контрнаступ, для нас не було сенсу погоджуватись на рпв. Після його провалу продовження війни призведуть, для нас, тільки до додаткових втрат людей і територій. Якщо буде прорив, то втратимо ще й частину Незалежності - нейтральність, підвищення статусу російської мови і тому подібне.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:20

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:03

  Bobua написав:
Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.

Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...

І не розумію, чому цього не сталось.
Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)

Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?

Це не вкладається у голову... :(

Я Вам допоможу все вкласти. ) і зняти рожеві окуляри.
Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.
Тепер про голодомор. Західний світ був співучасником злочину. По перше в них в той час була велика депресія і тож неурожай. СССР проводив індустріалізацію закупляв станки і платив за наладку іноземним спеціалістам . за все розплачувався золотом і зерном. Думаєте в штатах не знали про голод? Чи про лагеря зеків що миють золото, копають московське метро чи бетонують дніпрогес? Західний світ був співучасником.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:05

  Дюрі-бачі написав:Свій прогноз я вже озвучував: в квітні мобілізацію почнуть москалі, в ми десь в травні-червні, коли діватись не буде куди.


У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...



Генерал-майор у запасі заявив, що потреби в операції 73-го морського центру ССО не було
Вічна пам'ять Героям!
Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу?” – заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.

Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.

“Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" – додав Кривонос.

На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які “абсолютно далекі від реалій”.

Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", – підкреслив генерал-майор.

Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.
“У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", – додав Сергій Кривонос.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...

З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:23

  Ukrainian написав:Послухай і порівняй і скажи що тобі гірше живеться


Я правильно понял это фильм - российскому солдату надоело воевать и он дезертировал с поля боя и выехал из России в Европу где поет на улице песни под гитару? "А че, так можно?"
katso
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:33

  Banderlog написав:
  Bobua написав:Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.

Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...

І не розумію, чому цього не сталось.
Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)

Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?

Це не вкладається у голову... :(

Я Вам допоможу все вкласти. ) і зняти рожеві окуляри.
Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.
Тепер про голодомор. Західний світ був співучасником злочину. По перше в них в той час була велика депресія і тож неурожай. СССР проводив індустріалізацію закупляв станки і платив за наладку іноземним спеціалістам . за все розплачувався золотом і зерном. Думаєте в штатах не знали про голод? Чи про лагеря зеків що миють золото, копають московське метро чи бетонують дніпрогес? Західний світ був співучасником.

оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУ ;)

аналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.

а так срср намагалися придушити всю холодну війну - й таки придушили в 1991. зараз душать реванш наступниці срср - Раші. цей реванш більше схожий на фарс, бо рівні неспівставні, але це не робить це менш кривавим. ми на жаль, стали активною точкою цього реваншу. й тут додушать, мій прогноз ми ще побачимо остаточні уламки Раші, питання лише скільки буде цих уламків.

з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала Раша, це забрали останнє в селян.

перевага срср над Рашею була в тому, що сама по собі лівацька ідеологія здається такою справедливою, більш справедливою, ніж капіталізм. але її проблема, що ця ідеологія - утопія, не можна побудувати суспільство на таких засадах. тому будували комунізм, а побудували срср з гулагом та кндр.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:35

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...

З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.

це буде перемога на економічному фронті
flyman
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