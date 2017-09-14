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Додано: Суб 02 бер, 2024 09:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Свій прогноз я вже озвучував: в квітні мобілізацію почнуть москалі, в ми десь в травні-червні, коли діватись не буде куди.
Додано: Суб 02 бер, 2024 09:08
Додано: Суб 02 бер, 2024 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Підписаний нами папірець означає, що вже не буде чергового контрнаступу, партнери не дадуть на це зброю і гроші. Деокупація військовим шляхом, як мінімум, відкладається поки ми за власні гроші не накопичемо достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, як Азейбарджан Вірменію.
Навіть публічно така теза в нього інколи проскакує. Тут своя логіка - хто перший публічно скаже, що готовий погодитись на рпв, той програв, визнав свою неспроможність вести далі війну.
А не публічно фюрер пропонує рпв ще з осені 2022:
Поки тривав наш контрнаступ, для нас не було сенсу погоджуватись на рпв. Після його провалу продовження війни призведуть, для нас, тільки до додаткових втрат людей і територій. Якщо буде прорив, то втратимо ще й частину Незалежності - нейтральність, підвищення статусу російської мови і тому подібне.
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:03
Я Вам допоможу все вкласти. ) і зняти рожеві окуляри.
Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.
Тепер про голодомор. Західний світ був співучасником злочину. По перше в них в той час була велика депресія і тож неурожай. СССР проводив індустріалізацію закупляв станки і платив за наладку іноземним спеціалістам . за все розплачувався золотом і зерном. Думаєте в штатах не знали про голод? Чи про лагеря зеків що миють золото, копають московське метро чи бетонують дніпрогес? Західний світ був співучасником.
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:05
У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...
Генерал-майор у запасі заявив, що потреби в операції 73-го морського центру ССО не було
Вічна пам'ять Героям!
Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу?” – заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.
Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.
“Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" – додав Кривонос.
На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які “абсолютно далекі від реалій”.
“Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", – підкреслив генерал-майор.
Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.
“У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", – додав Сергій Кривонос.
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:23
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:33
оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУ
аналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.
а так срср намагалися придушити всю холодну війну - й таки придушили в 1991. зараз душать реванш наступниці срср - Раші. цей реванш більше схожий на фарс, бо рівні неспівставні, але це не робить це менш кривавим. ми на жаль, стали активною точкою цього реваншу. й тут додушать, мій прогноз ми ще побачимо остаточні уламки Раші, питання лише скільки буде цих уламків.
з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала Раша, це забрали останнє в селян.
перевага срср над Рашею була в тому, що сама по собі лівацька ідеологія здається такою справедливою, більш справедливою, ніж капіталізм. але її проблема, що ця ідеологія - утопія, не можна побудувати суспільство на таких засадах. тому будували комунізм, а побудували срср з гулагом та кндр.
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:35
це буде перемога на економічному фронті
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