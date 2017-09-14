Додано: Суб 02 бер, 2024 10:33

Banderlog написав: Bobua написав: Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.



Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...



І не розумію, чому цього не сталось.

Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)



Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?



Це не вкладається у голову... Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...І не розумію, чому цього не сталось.Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?Це не вкладається у голову...

Я Вам допоможу все вкласти. ) і зняти рожеві окуляри.

Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.

Тепер про голодомор. Західний світ був співучасником злочину. По перше в них в той час була велика депресія і тож неурожай. СССР проводив індустріалізацію закупляв станки і платив за наладку іноземним спеціалістам . за все розплачувався золотом і зерном. Думаєте в штатах не знали про голод? Чи про лагеря зеків що миють золото, копають московське метро чи бетонують дніпрогес? Західний світ був співучасником. Я Вам допоможу все вкласти. ) і зняти рожеві окуляри.Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.Тепер про голодомор. Західний світ був співучасником злочину. По перше в них в той час була велика депресія і тож неурожай. СССР проводив індустріалізацію закупляв станки і платив за наладку іноземним спеціалістам . за все розплачувався золотом і зерном. Думаєте в штатах не знали про голод? Чи про лагеря зеків що миють золото, копають московське метро чи бетонують дніпрогес? Західний світ був співучасником.

оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУаналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.а так срср намагалися придушити всю холодну війну - й таки придушили в 1991. зараз душать реванш наступниці срср - Раші. цей реванш більше схожий на фарс, бо рівні неспівставні, але це не робить це менш кривавим. ми на жаль, стали активною точкою цього реваншу. й тут додушать, мій прогноз ми ще побачимо остаточні уламки Раші, питання лише скільки буде цих уламків.з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала Раша, це забрали останнє в селян.перевага срср над Рашею була в тому, що сама по собі лівацька ідеологія здається такою справедливою, більш справедливою, ніж капіталізм. але її проблема, що ця ідеологія - утопія, не можна побудувати суспільство на таких засадах. тому будували комунізм, а побудували срср з гулагом та кндр.