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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6978697969806981>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:37

  katso написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:
А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал?
То, что "кацапы идиоты" некоторые здесь рассказывают и сегодня.

а наведіть приклади про ідіотів. бо дуже схоже на вигадки.

Ну вот например, тут проскакивает между строк. как раз год назад снят - https://www.youtube.com/watch?v=PucZO-clheQ

я просив приклади саме на форумі. за весь інет відповідати не буду. на форумі не пам'ятаю, що хтось казав, що кацапи ідіоти. нелюди - так...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:41

  katso написав:
  fler написав:Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)

Вот оно зерно истины. Только чтоб производить хоть что-то свое - умные люди нужны, а тут проблема - их во первых долго готовить, во вторых капитализм в мире никто не отменял и они ищут где лучше и больше платят, в третьих их мозг склонен к анализу и возникновению неудобных вопросов - ну там типа почему при плохом СССРе в Днепре могли ракеты делать а сейчас нет и т.п.

а ви не бачите відповіді? тому що ракети роблять й в Ірані, й в Пакистані, й в КНДР - й все це за рахунок населення, рівень життя там дуже низький.

а щоб робили ракети, а населення гралося з депозитами та каруселило - це можуть лише реально великі та розвинені країни. найменші з таких країн - Великобританія, Франція та Німеччина, й то в багатьох речах вони кооперуються.

Україна - середня країна за розміром, й та, що розвивається за рівнем розвитку країни. хлопці, країні лише 30 років - це ніщо за мірками країн.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 бер, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шаман, вы адвокатом заделались, или у пенсионеров кружок по интересам..

Приведите пример моего лайна?

Я увы не увпжаю людей, которые на чужое мнение не могут оперировать своим, из-за его отсутствия, поэтому в лучших традициях подросткового поведения переходят на кидание какашками и обзывательствами. А с молчаливого согласия общества они полностью уверены, что делают всё правильно.

Смотрю тоже с импульсивностью не совладали, ничего более умного не придумали кроме как перейти на ТЫ?) Вам STM дала очень хорошую характеристику, не прибавить не убавить.)
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:55

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...

З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.

Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:11

  Shaman написав:оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУ ;)

аналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.


з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала

можете мене вигнати з зсу я согласєн пару місяців оддохнути, даж в сізо в чернівцях)))
На заработані грошики в зсу могу собі позволить))).
Гадаю там і думки не мали? ) це нормальний аргумент просто зубодробітєльний.
А я гадаю мали.
Залізний занавєс опустився після другої світової. До того в ссср було повно технічних спеціалістів. Все обладнання було закуплене на заході.
Іще скажіть що індустріалізація комуністичного китаю відбулась без західного світу. Самі виростили монстра а тепер не знають що з ним робити. До речі як там з демократією та загальнолюдськими цінностями , правами людини? Не заважає воно гуманним капіталістам вкладати інвестиції й заробляти гроші в китаї?
Чим на аналогія не нравиться? Половина режимів в європі була нацистськими. Інша половина майже без спротиву працювали. Приміром спротив франції взагалі міф. В одних вафен сс було більше французів ніж в тому спротиві. сша тих років теж була расистською державою не кажучи про політику в британській співдружності (нельсон мандела був зовсім недавно).
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:23

  hume написав:Шаман, вы адвокатом заделались, или у пенсионеров кружок по интересам..

Приведите пример моего лайна?

Я увы не увпжаю людей, которые на чужое мнение не могут оперировать своим, из-за его отсутствия, поэтому в лучших традициях подросткового поведения переходят на кидание какашками и обзывательствами. А с молчаливого согласия общества они полностью уверены, что делают всё правильно.

Смотрю тоже с импульсивностью не совладали, ничего более умного не придумали кроме как перейти на ТЫ?) Вам STM дала очень хорошую характеристику, не прибавить не убавить.)

коли в майбутньому напишете, обов'язково зверну увагу. ви один з тих, хто розганяє зраду, причому не знаю причин, але чисто рашистські наративи.

тому не треба маскувати рашитські наративи під - це в мене думка така. під час війни думка ворога - то думка ворога, війна накладає певні обмеження на свободу думки. думка - а може краще здатися під час війни - то зрада з відповідним покаранням

з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо ;) можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:37

В України дуже слабка оборона на захід від Авдіївки: українські укріплення є елементарними, - The New York Times

Україна намагається стримати наступ окупантів після виходу з Авдіївки. Проте на цих рубежах погано облаштована оборона, стверджують журналісти після аналізу супутникових знімків. Траншеї називають рідкими і рудиментарними, вони не мають додаткових укріплень, які б могли затримати російські танки й допомогти захистити основні дороги важливу місцевість. Хоча українське командування мало достатньо часу на підготовку оборони за межами Авдіївки.

Затримки у будівництві укріплень означають, що українським військам тепер доведеться зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУ ;)

аналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.


з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала

можете мене вигнати з зсу я согласєн пару місяців оддохнути, даж в сізо в чернівцях)))
На заработані грошики в зсу могу собі позволить))).
Гадаю там і думки не мали? ) це нормальний аргумент просто зубодробітєльний.
А я гадаю мали.
Залізний занавєс опустився після другої світової. До того в ссср було повно технічних спеціалістів. Все обладнання було закуплене на заході.
Іще скажіть що індустріалізація комуністичного китаю відбулась без західного світу. Самі виростили монстра а тепер не знають що з ним робити. До речі як там з демократією та загальнолюдськими цінностями , правами людини? Не заважає воно гуманним капіталістам вкладати інвестиції й заробляти гроші в китаї?
Чим на аналогія не нравиться? Половина режимів в європі була нацистськими. Інша половина майже без спротиву працювали. Приміром спротив франції взагалі міф. В одних вафен сс було більше французів ніж в тому спротиві. сша тих років теж була расистською державою не кажучи про політику в британській співдружності (нельсон мандела був зовсім недавно).

не треба перекладати відповідальність з влади срср. це ви намагаєтесь провести аналогію, що якщо купуєш золоті прикраси десь у наріка на вулиці "почекай, зараз кров зітру" - то так, ти співучасник злочину (й то морально, не юридично).

а в срср 30х років - це що? в газетах писали - у нас голод? чи навпаки, писали що селяни дуже раді, що вступили до колгоспу. й іноземний технічний спеціаліст в умовному Харкові й гадки не мав, що десь під Харковом у селах від голоду гинуть люди - як й багато харків'ян про це теж не знали. а тут ще корисні ідіоти з заходу розповідали, як вільно дихається у звільненому Арканарі (закреслено, в срср). зараз достовірно ми про рівень обізнаності не скажемо, но те, що в срср голод приховувався - це факт. тому за голодомор давай нехай срср відповість, а то навіть зараз там розповідають, що все це вигадки.

до чого тут Китай? з комуністичного там залишилися лише назва партія - там самий яскравий державний капіталізм, й чим далі, тим більш державний (оце їх помилка). нагадують Китаю постійно й про уйгурів, й про Тібет. ви ж самі почнете розповідати, як там все у світі неоднозначне. в людожерські режими гроші не вкладають - а ні в Афганістан наразі, а ні в КНДР, а ні в Іран.

й так з приводу нациських режимів у Європі - Італія, Угорщина - всі як один прихильники Раші. не забувайте, сучасна раша з інтернаціонального (на словах) срср перетворилася на недонацистську країну. тому нацизм навпаки, захопив Рашу дуже успішно, як й Європа його успішно позбулася - ось такі повороти історії...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:50

  Xenon написав:
В України дуже слабка оборона на захід від Авдіївки: українські укріплення є елементарними, - The New York Times

Україна намагається стримати наступ окупантів після виходу з Авдіївки. Проте на цих рубежах погано облаштована оборона, стверджують журналісти після аналізу супутникових знімків. Траншеї називають рідкими і рудиментарними, вони не мають додаткових укріплень, які б могли затримати російські танки й допомогти захистити основні дороги важливу місцевість. Хоча українське командування мало достатньо часу на підготовку оборони за межами Авдіївки.

Затримки у будівництві укріплень означають, що українським військам тепер доведеться зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії.

знову Xenon щось погане знайшов. а те Авдіївку утримували 10 років, іноземців не дивує?

якщо дійсно влада (а не військові) проґавили й не побудували фортифікаційних споруд - а ви ж не знаєте, де планується наступні лінія оборони, це мають розбирати на відповідних рівнях. повідомити про таке треба - щоб були зроблені висновки, а розганяти все пропало - не треба...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:50

Воїни зі стажем - можуть собі таке дозволити!)

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...

З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.

Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи

Але водночас, також це забезпечить/підкріпить надію на заміну на фронті Успіха, Бандерлога, Бобюа, Фріза і інших :wink: :lol:
  Banderlog написав:можете мене вигнати з зсу я согласєн
А я вже декілька місяців кидаюсь цією фразою у своїх командирів, якщо буває роблять якесь зауваження :lol: :mrgreen:
Навіть, комбату таке кажу! 8)

Правда, замість слова "вигнати", кажу слово "звільніть"!
Успіх
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