Додано: Суб 02 бер, 2024 11:45

Banderlog написав: Shaman написав: оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУ



аналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.





з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУаналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала

можете мене вигнати з зсу я согласєн пару місяців оддохнути, даж в сізо в чернівцях)))

На заработані грошики в зсу могу собі позволить))).

Гадаю там і думки не мали? ) це нормальний аргумент просто зубодробітєльний.

А я гадаю мали.

Залізний занавєс опустився після другої світової. До того в ссср було повно технічних спеціалістів. Все обладнання було закуплене на заході.

Іще скажіть що індустріалізація комуністичного китаю відбулась без західного світу. Самі виростили монстра а тепер не знають що з ним робити. До речі як там з демократією та загальнолюдськими цінностями , правами людини? Не заважає воно гуманним капіталістам вкладати інвестиції й заробляти гроші в китаї?

Чим на аналогія не нравиться? Половина режимів в європі була нацистськими. Інша половина майже без спротиву працювали. Приміром спротив франції взагалі міф. В одних вафен сс було більше французів ніж в тому спротиві. сша тих років теж була расистською державою не кажучи про політику в британській співдружності (нельсон мандела був зовсім недавно). можете мене вигнати з зсу я согласєн пару місяців оддохнути, даж в сізо в чернівцях)))На заработані грошики в зсу могу собі позволить))).Гадаю там і думки не мали? ) це нормальний аргумент просто зубодробітєльний.А я гадаю мали.Залізний занавєс опустився після другої світової. До того в ссср було повно технічних спеціалістів. Все обладнання було закуплене на заході.Іще скажіть що індустріалізація комуністичного китаю відбулась без західного світу. Самі виростили монстра а тепер не знають що з ним робити. До речі як там з демократією та загальнолюдськими цінностями , правами людини? Не заважає воно гуманним капіталістам вкладати інвестиції й заробляти гроші в китаї?Чим на аналогія не нравиться? Половина режимів в європі була нацистськими. Інша половина майже без спротиву працювали. Приміром спротив франції взагалі міф. В одних вафен сс було більше французів ніж в тому спротиві. сша тих років теж була расистською державою не кажучи про політику в британській співдружності (нельсон мандела був зовсім недавно).

не треба перекладати відповідальність з влади срср. це ви намагаєтесь провести аналогію, що якщо купуєш золоті прикраси десь у наріка на вулиці "почекай, зараз кров зітру" - то так, ти співучасник злочину (й то морально, не юридично).а в срср 30х років - це що? в газетах писали - у нас голод? чи навпаки, писали що селяни дуже раді, що вступили до колгоспу. й іноземний технічний спеціаліст в умовному Харкові й гадки не мав, що десь під Харковом у селах від голоду гинуть люди - як й багато харків'ян про це теж не знали. а тут ще корисні ідіоти з заходу розповідали, як вільно дихається у звільненому Арканарі (закреслено, в срср). зараз достовірно ми про рівень обізнаності не скажемо, но те, що в срср голод приховувався - це факт. тому за голодомор давай нехай срср відповість, а то навіть зараз там розповідають, що все це вигадки.до чого тут Китай? з комуністичного там залишилися лише назва партія - там самий яскравий державний капіталізм, й чим далі, тим більш державний (оце їх помилка). нагадують Китаю постійно й про уйгурів, й про Тібет. ви ж самі почнете розповідати, як там все у світі неоднозначне. в людожерські режими гроші не вкладають - а ні в Афганістан наразі, а ні в КНДР, а ні в Іран.й так з приводу нациських режимів у Європі - Італія, Угорщина - всі як один прихильники Раші. не забувайте, сучасна раша з інтернаціонального (на словах) срср перетворилася на недонацистську країну. тому нацизм навпаки, захопив Рашу дуже успішно, як й Європа його успішно позбулася - ось такі повороти історії...