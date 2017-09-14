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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:04
Бетон написав: Дюрі-бачі написав: jump написав:
У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...
З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.
Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи
навпаки
забули як під час першшого майдану герой яценюк заборонив видачу депо і цим героїчно стабілізував систему?
головне це зробити швидко і массово
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:13
Shaman написав: katso написав: fler написав:
Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
Вот оно зерно истины. Только чтоб производить хоть что-то свое - умные люди нужны, а тут проблема - их во первых долго готовить, во вторых капитализм в мире никто не отменял и они ищут где лучше и больше платят, в третьих их мозг склонен к анализу и возникновению неудобных вопросов - ну там типа почему при плохом СССРе в Днепре
могли ракеты делать а сейчас нет и т.п.
а ви не бачите відповіді? тому що ракети роблять й в Ірані, й в Пакистані, й в КНДР - й все це за рахунок населення, рівень життя там дуже низький.
Я чомусь не впевен що рівень життя в Україні набагато ліпший рівня життя в Ірані. Але в них -ракети а в нас ракет нема але хтось набиває матраци доларами - он як не новина то у того знайшли мільйон готівкою то в того. Так, усе за рахунок населення.
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katso
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:14
Дюрі-бачі написав: jump написав:
У Львові та області бусифікація йде скаженими темпами постійно.
З’явились буси із номерами інших областей.
Ганяють і виловлюють.
Коли бачиш цих людоловів - підібрані наче за кастингом: здоровецькі, вгодовані і з відповідними рефлексами...
З бусифікації багато шуму і мало толку: мобілізованих бусиком десятки, а реальна потреба - десятки тисяч. Закон про блокування рахунків мав шанс їх забезпечити, а так ніякі бусики не впораються.
туфта!В Україні одна з областей перевиконала мобілізаційний план: військком розповів подробиці
Головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко розповів, що регіон на 105% виконав мобілізаційний план.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:16
trololo написав: Бетон написав:
Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи
навпаки
забули як під час першшого майдану герой яценюк заборонив видачу депо і цим героїчно стабілізував систему?
головне це зробити швидко і массово
Цей народний фронтовик заборонив видачу всіх строкових депозитів, а не певної категорії. А зараз більш ніж впевнений, що той 1 млн військовозобов'язаних, який якби шукають, давно ніяких рахунків на своє ім'я не має, якщо і мав. Для цього є родина, якщо є потреба, тещі-бабусі і т.д., по прикладу суддів-прокуроорів-депутатів.
Так що нічого результативного би цей захід не дав. Це на форумі складається враження, що всі як не каресулять, то стовблять чи оведепують, чи майнять. Широкі маси взагалі слухом не чули ні про одне-друге-третє.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:24
Успіх написав: Бетон написав:
Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи
Але водночас, також це забезпечить/підкріпить надію на заміну на фронті Успіха,
- Так шо папа будєт мєньше піть?
- Нє, сина будєт мєньшє єсть!
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