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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:26
"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки
Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.
Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.
От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде
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Бетон
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:43
Shaman написав:
чисто рашистські наративи.
з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву
, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо
можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь
В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.
А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
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hume
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:45
Бетон написав:
"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки
Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.
Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.
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Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку))
От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде
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hume
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:54
hume написав: Shaman написав:
чисто рашистські наративи.
з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву
, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо
можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь
В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.
А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
Резкая реакция пана Холявы как раз понятна. Он видел очень жесткие реалии фронта и пытается таким образом встряхнуть пребывающий в сонной летаргии тыл. У нас фронт и все остальные как бы пребывают в параллельнвх мирах: там норма все, что не убивает и позволяет выжить, и резкие слова - это фактически норма, в кризисных ситуациях часто просто нет времени на вежливые танцы с бубном.
Отнеситесь к этому с пониманием.
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antey1969
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:55
antey1969 написав: hume написав: Shaman написав:
чисто рашистські наративи.
з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву
, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо
можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь
В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.
А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
Резкая реакция пана Холявы как раз понятна. Он видел очень жесткие реалии фронта и пытается таким образом встряхнуть пребывающий в сонной летаргии тыл. У нас фронт и все остальные как бы пребывают в параллельнвх мирах: там норма все, что не убивает и позволяет выжить, и резкие слова - это фактически норма, в кризисных ситуациях часто просто нет времени на вежливые танцы с бубном.
Отнеситесь к этому с пониманием.
семінарист назвав героями фільму Аватар двох персонажів, що їм потрібно перестати приймати розбавлені речовини у Н2О, що розширють свідомість, та інтелігентно закликав перестати публікувати марсіанські хроніки, замість чого проконультуватися в профільних спеціалістів по темному предмету черепної коробки
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flyman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 14:06
flyman написав:
семінарист назвав героями фільму Аватар двох персонажів з марсіанських хронік, що їм потрібно перестати приймати речовини і перестати бути марсіанськими хроніками
Нехай таке витикає ухилянтам в тилу, які "важко" ведуть свої бізнеси і НЕ хочуть піти на заміну тим двом персонажам на "легкому" фронті, які вже хто 1,5, а хто і 2р+ там перебувають!!!
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