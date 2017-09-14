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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6979698069816982
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки

Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.

Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.

От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:43

  Shaman написав:чисто рашистські наративи.

з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо ;) можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь :D


В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.


А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:45

  Бетон написав:"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки

Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.

Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.


Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку))
От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:54

  hume написав:
  Shaman написав:чисто рашистські наративи.

з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо ;) можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь :D


В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.



А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать

Резкая реакция пана Холявы как раз понятна. Он видел очень жесткие реалии фронта и пытается таким образом встряхнуть пребывающий в сонной летаргии тыл. У нас фронт и все остальные как бы пребывают в параллельнвх мирах: там норма все, что не убивает и позволяет выжить, и резкие слова - это фактически норма, в кризисных ситуациях часто просто нет времени на вежливые танцы с бубном.
Отнеситесь к этому с пониманием.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:55

  antey1969 написав:
  hume написав:
  Shaman написав:чисто рашистські наративи.

з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо ;) можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь :D


В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.



А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать

Резкая реакция пана Холявы как раз понятна. Он видел очень жесткие реалии фронта и пытается таким образом встряхнуть пребывающий в сонной летаргии тыл. У нас фронт и все остальные как бы пребывают в параллельнвх мирах: там норма все, что не убивает и позволяет выжить, и резкие слова - это фактически норма, в кризисных ситуациях часто просто нет времени на вежливые танцы с бубном.
Отнеситесь к этому с пониманием.

семінарист назвав героями фільму Аватар двох персонажів, що їм потрібно перестати приймати розбавлені речовини у Н2О, що розширють свідомість, та інтелігентно закликав перестати публікувати марсіанські хроніки, замість чого проконультуватися в профільних спеціалістів по темному предмету черепної коробки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 14:06

Свободу фронтовикам!!!)))

  flyman написав:семінарист назвав героями фільму Аватар двох персонажів з марсіанських хронік, що їм потрібно перестати приймати речовини і перестати бути марсіанськими хроніками
Нехай таке витикає ухилянтам в тилу, які "важко" ведуть свої бізнеси і НЕ хочуть піти на заміну тим двом персонажам на "легкому" фронті, які вже хто 1,5, а хто і 2р+ там перебувають!!!
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fox767676
 
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