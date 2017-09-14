"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки
Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.
Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.
От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде ㅤ
з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь
В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.
А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
Бетон написав:"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки
Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.
Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці. ㅤ
Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку)) От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде
з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь
В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.
А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
Резкая реакция пана Холявы как раз понятна. Он видел очень жесткие реалии фронта и пытается таким образом встряхнуть пребывающий в сонной летаргии тыл. У нас фронт и все остальные как бы пребывают в параллельнвх мирах: там норма все, что не убивает и позволяет выжить, и резкие слова - это фактически норма, в кризисных ситуациях часто просто нет времени на вежливые танцы с бубном. Отнеситесь к этому с пониманием.
з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь
В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.
А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
Резкая реакция пана Холявы как раз понятна. Он видел очень жесткие реалии фронта и пытается таким образом встряхнуть пребывающий в сонной летаргии тыл. У нас фронт и все остальные как бы пребывают в параллельнвх мирах: там норма все, что не убивает и позволяет выжить, и резкие слова - это фактически норма, в кризисных ситуациях часто просто нет времени на вежливые танцы с бубном. Отнеситесь к этому с пониманием.
семінарист назвав героями фільму Аватар двох персонажів, що їм потрібно перестати приймати розбавлені речовини у Н2О, що розширють свідомість, та інтелігентно закликав перестати публікувати марсіанські хроніки, замість чого проконультуватися в профільних спеціалістів по темному предмету черепної коробки
prodigy написав: вчора молодь(18-22) біля мене святкувала днюху під "лаковий май", "бухгатер милий мой бухгалтер", алену апину(он уехал в ночь на ночной єликтричке)-цим пісням 30-35років, виконавцям під 60
не мають доступу до українського контенту?, або вата головного мозку (добре, що тривало менше години)
Потрібно було їм світлошумову гранату тихцем підкинути. Мабуть таки потрібно подібний ватний контингент брати для провітрювання мізків до війска з 18, хоча б на пів року, розкидаючи по різних підрозділах. Інакше у наступних гіркіних будуть свої корисні ідіоти вже на півдні.
з приводу ти - просто хамський наїзд на Холяву, й такий подив - а чому ви зі мною не ввічливо розмовляєте? тому. що не з усіма треба ввічливо можете теж до мене на ти - я з цього не дуже переймаюсь
В рашистские нарративы вы, и ещё пара человек, записываете всё, что хоть чуть чуть идёт вразрез с телемарафоном.
А теперь касательно хамства. Хамство это грубый способ общения, включая вот это ваше тыканье. Так же к хамству можно отнести осеорбительные выражения в адрес других форумчан, которыми так любит раскидываться ваш подзащитный семинарист. И насколько доллярчик терпеливый и он не выдержал оскорблений, значит пан семинарист зашёл уж слишком далеко. А мне хамство не нужно,я могу просто адекватно подискутировать
помилка на помилці. я телемарафон, як й телевізор взагалі не дивлюся від слова зовсім. а в рашистські наративи я записую саме рашистські наративи - можемо розбирати хоч кожен випадок
з приводу ти - це максимум неввічливість, але вибачте, якщо хтось себе повів неадекватно - отримає відповідне відношення
справа в тому, що під час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися, що все пропало. про недоліки треба казати, але знову ж такі - не все пропало, а виправимо й далі цього не буде.