Shaman написав:ід час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися
WTF? Тобто дискусії недопустимі? Чим тоді ми кращі за москалів? Замість того, щоб красиво показати наслідки, що буде якщо здатись і не дати можливості виїхати, на прикладі Мелітополя, Генічинська та інших міст ми тут починаємо затикати рота опонентам...
Бетон написав:"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки
Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.
Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці. ㅤ
Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку)) От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде
я ж кажу - дуже важливий формат, як подати інфо. який факт - слабкі споруди біля Авдіївки. що Бутусов теж підняв це питання, але інколи він таки згущує фарби.
а тепер - а де вони мали бути, ці захисні споруди, де їх планували? може там, де їх планували, їх й зробили. ні у вас, ні у мене, ні у журналистів немає військової освіти, немає розуміння місцевості, й головне ми не маємо доступу до планів - тому волати все пропало, у нас немає підстав. оцінки навіть американських журналистів - то таке, це не військові. а розумні військові мовчать. бо навіть якщо там все погано, про це не треба галасувати, а треба мовчки виправляти.
знову - питання довіри до віськової влади. поки що навіть після зміни персоналій, я їм довіряю
katso написав: Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.
Shaman написав:ід час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися
WTF? Тобто дискусії недопустимі? Чим тоді ми кращі за москалів? Замість того, щоб красиво показати наслідки, що буде якщо здатись і не дати можливості виїхати, на прикладі Мелітополя, Генічинська та інших міст ми тут починаємо затикати рота опонентам...
здається мені, що добровільна здача у полон карний злочин, - це так, хто знає?
тому якщо влада вирішить, що все пропало, кордони відкриють, ви ще встигнете, точніше до вас й не дійдуть. ви з якої сторони Карпат? за?
а от щоб цього не сталося, влада трошки й мобілізує суспільство, й звісно це не всім подобається. але війна це такий стан, що якщо кожен день ставити на голосування в військовій частині - сьогодні атакуємо, обороняємось чи відступаємо - багато так не на воюєш...
Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 бер, 2024 15:42, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав: вчора молодь(18-22) біля мене святкувала днюху під "лаковий май", "бухгатер милий мой бухгалтер", алену апину(он уехал в ночь на ночной єликтричке)-цим пісням 30-35років, виконавцям під 60
не мають доступу до українського контенту?, або вата головного мозку (добре, що тривало менше години)
Потрібно було їм світлошумову гранату тихцем підкинути. Мабуть таки потрібно подібний ватний контингент брати для провітрювання мізків до війска з 18, хоча б на пів року, розкидаючи по різних підрозділах. Інакше у наступних гіркіних будуть свої корисні ідіоти вже на півдні.
За музыку ночью однозначно нужно наказывать. Но вот именно из-за таких мовнопатриотичных бойцов Украина не досчитается миллионов работоспособного населения.
Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.
katso написав: Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.
Ви це серйозно?
напр, блокануть рахунки що працюють за кордоном, а отримують на укроФОП, то це тільки квіточки:
jump написав: У січні 2024 обсяг українського IT-експорту зменшився на 16,9% і становив 508 млн дол.
Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ.
Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на 103 млн дол менше у порівнянні з груднем минулого року. "Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році", – зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.
і щоб два рази не постити
BIGor написав:
барабашов написав:12куе-евро здесь баснословные деньги И налогов с них платишь чуть больше чем ноль
Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024-го становить 81,8 тис. Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%).
За увесь минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.
і ще
Дюрі-бачі написав:
BIGor написав:По ІТ сфері це дуже видно
Не знаю як в інших областях, а в мене половина знайомих переоформили фірми в Словаччині чи Латвії і самі, попри перебування в Закарпатті, косять під біженців. Бо 99% замовників, коли чують, що працівники в Українї - одразу відмовляють в новому контракті. Ось такий наслідок відсутності нормального механізмам бронювання.