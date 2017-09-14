RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6980698169826983
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ід час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися

WTF? Тобто дискусії недопустимі? Чим тоді ми кращі за москалів? Замість того, щоб красиво показати наслідки, що буде якщо здатись і не дати можливості виїхати, на прикладі Мелітополя, Генічинська та інших міст ми тут починаємо затикати рота опонентам...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 29.07.22
Подякував: 447 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:22

  hume написав:
  Бетон написав:"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки

Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.

Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.

Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку))
От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде

я ж кажу - дуже важливий формат, як подати інфо. який факт - слабкі споруди біля Авдіївки. що Бутусов теж підняв це питання, але інколи він таки згущує фарби.

а тепер - а де вони мали бути, ці захисні споруди, де їх планували? може там, де їх планували, їх й зробили. ні у вас, ні у мене, ні у журналистів немає військової освіти, немає розуміння місцевості, й головне ми не маємо доступу до планів - тому волати все пропало, у нас немає підстав. оцінки навіть американських журналистів - то таке, це не військові. а розумні військові мовчать. бо навіть якщо там все погано, про це не треба галасувати, а треба мовчки виправляти.

знову - питання довіри до віськової влади. поки що навіть після зміни персоналій, я їм довіряю
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5412
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:24

  katso написав:
Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.


Ви це серйозно? :D
vt313
 
Повідомлень: 325
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:27

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ід час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися

WTF? Тобто дискусії недопустимі? Чим тоді ми кращі за москалів? Замість того, щоб красиво показати наслідки, що буде якщо здатись і не дати можливості виїхати, на прикладі Мелітополя, Генічинська та інших міст ми тут починаємо затикати рота опонентам...

здається мені, що добровільна здача у полон карний злочин, - це так, хто знає?

тому якщо влада вирішить, що все пропало, кордони відкриють, ви ще встигнете, точніше до вас й не дійдуть. ви з якої сторони Карпат? за?

а от щоб цього не сталося, влада трошки й мобілізує суспільство, й звісно це не всім подобається. але війна це такий стан, що якщо кожен день ставити на голосування в військовій частині - сьогодні атакуємо, обороняємось чи відступаємо - багато так не на воюєш...

Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 бер, 2024 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5412
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:38

  antey1969 написав:
  drevlyanin написав:
  prodigy написав:
вчора молодь(18-22) біля мене святкувала днюху під "лаковий май", "бухгатер милий мой бухгалтер", алену апину(он уехал в ночь на ночной єликтричке)-цим пісням 30-35років, виконавцям під 60

не мають доступу до українського контенту?, або вата головного мозку (добре, що тривало менше години)


Потрібно було їм світлошумову гранату тихцем підкинути. :lol:
Мабуть таки потрібно подібний ватний контингент брати для провітрювання мізків до війска з 18, хоча б на пів року, розкидаючи по різних підрозділах. Інакше у наступних гіркіних будуть свої корисні ідіоти вже на півдні. :evil:

За музыку ночью однозначно нужно наказывать. Но вот именно из-за таких мовнопатриотичных бойцов Украина не досчитается миллионов работоспособного населения.

Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11699
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:58

  vt313 написав:
  katso написав:
Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.


Ви це серйозно? :D

напр, блокануть рахунки що працюють за кордоном, а отримують на укроФОП, то це тільки квіточки:
  jump написав: У січні 2024 обсяг українського IT-експорту зменшився на 16,9% і становив 508 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на 103 млн дол менше у порівнянні з груднем минулого року.

"Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році", – зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

і щоб два рази не постити
  BIGor написав:
  барабашов написав:12куе-евро здесь баснословные деньги
И налогов с них платишь чуть больше чем ноль

Ага, тільки чогось ніхто не хоче платити цей 0% податків, а хочуть платити 50% в Португалії.
По ІТ сфері це дуже видно
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2024/
Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024-го становить 81,8 тис. Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%).

За увесь минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.


і ще
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:По ІТ сфері це дуже видно

Не знаю як в інших областях, а в мене половина знайомих переоформили фірми в Словаччині чи Латвії і самі, попри перебування в Закарпатті, косять під біженців. Бо 99% замовників, коли чують, що працівники в Українї - одразу відмовляють в новому контракті. Ось такий наслідок відсутності нормального механізмам бронювання.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34086
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1574 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 6980698169826983
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vt313 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 171327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 1907
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 565856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2810)
02.03.2024 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.