Додано: Суб 02 бер, 2024 15:22

hume написав: Бетон написав: "The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки



Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.



Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.

ㅤ "The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від АвдіївкиСупутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.

Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку))

От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку))От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде

я ж кажу - дуже важливий формат, як подати інфо. який факт - слабкі споруди біля Авдіївки. що Бутусов теж підняв це питання, але інколи він таки згущує фарби.а тепер - а де вони мали бути, ці захисні споруди, де їх планували? може там, де їх планували, їх й зробили. ні у вас, ні у мене, ні у журналистів немає військової освіти, немає розуміння місцевості, й головне ми не маємо доступу до планів - тому волати все пропало, у нас немає підстав. оцінки навіть американських журналистів - то таке, це не військові. а розумні військові мовчать. бо навіть якщо там все погано, про це не треба галасувати, а треба мовчки виправляти.знову - питання довіри до віськової влади. поки що навіть після зміни персоналій, я їм довіряю