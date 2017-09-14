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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6981698269836984>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ід час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися

WTF? Тобто дискусії недопустимі? Чим тоді ми кращі за москалів? Замість того, щоб красиво показати наслідки, що буде якщо здатись і не дати можливості виїхати, на прикладі Мелітополя, Генічинська та інших міст ми тут починаємо затикати рота опонентам...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:22

  hume написав:
  Бетон написав:"The New York Times" відзначає вразливість оборони України на заході від Авдіївки

Супутникові знімки виявили рідкісні та базові укріплення на лініях траншей, що не забезпечують ефективний захист від російських танків і не оберігають основні дороги. Нові українські позиції набагато менші за російські укріплення на півдні.

Росіяни розпочали будівництво за півроку до нападу ЗСУ, тоді як Україна реагує на це лише 3 місяці.

Это всё рашистские нарративы. Сфотографировали не в том месте)) и вообще нельзя такое писать, не шатайте лодку))
От ці кляті супутники - нічого не сховаєш. Бла бла на зведені штабу не вийде

я ж кажу - дуже важливий формат, як подати інфо. який факт - слабкі споруди біля Авдіївки. що Бутусов теж підняв це питання, але інколи він таки згущує фарби.

а тепер - а де вони мали бути, ці захисні споруди, де їх планували? може там, де їх планували, їх й зробили. ні у вас, ні у мене, ні у журналистів немає військової освіти, немає розуміння місцевості, й головне ми не маємо доступу до планів - тому волати все пропало, у нас немає підстав. оцінки навіть американських журналистів - то таке, це не військові. а розумні військові мовчать. бо навіть якщо там все погано, про це не треба галасувати, а треба мовчки виправляти.

знову - питання довіри до віськової влади. поки що навіть після зміни персоналій, я їм довіряю
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:24

  katso написав:
Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.


Ви це серйозно? :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:27

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ід час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися

WTF? Тобто дискусії недопустимі? Чим тоді ми кращі за москалів? Замість того, щоб красиво показати наслідки, що буде якщо здатись і не дати можливості виїхати, на прикладі Мелітополя, Генічинська та інших міст ми тут починаємо затикати рота опонентам...

здається мені, що добровільна здача у полон карний злочин, - це так, хто знає?

тому якщо влада вирішить, що все пропало, кордони відкриють, ви ще встигнете, точніше до вас й не дійдуть. ви з якої сторони Карпат? за?

а от щоб цього не сталося, влада трошки й мобілізує суспільство, й звісно це не всім подобається. але війна це такий стан, що якщо кожен день ставити на голосування в військовій частині - сьогодні атакуємо, обороняємось чи відступаємо - багато так не на воюєш...

Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 бер, 2024 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:38

  antey1969 написав:
  drevlyanin написав:
  prodigy написав:
вчора молодь(18-22) біля мене святкувала днюху під "лаковий май", "бухгатер милий мой бухгалтер", алену апину(он уехал в ночь на ночной єликтричке)-цим пісням 30-35років, виконавцям під 60

не мають доступу до українського контенту?, або вата головного мозку (добре, що тривало менше години)


Потрібно було їм світлошумову гранату тихцем підкинути. :lol:
Мабуть таки потрібно подібний ватний контингент брати для провітрювання мізків до війска з 18, хоча б на пів року, розкидаючи по різних підрозділах. Інакше у наступних гіркіних будуть свої корисні ідіоти вже на півдні. :evil:

За музыку ночью однозначно нужно наказывать. Но вот именно из-за таких мовнопатриотичных бойцов Украина не досчитается миллионов работоспособного населения.

Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:58

  vt313 написав:
  katso написав:
Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.


Ви це серйозно? :D

напр, блокануть рахунки що працюють за кордоном, а отримують на укроФОП, то це тільки квіточки:
  jump написав: У січні 2024 обсяг українського IT-експорту зменшився на 16,9% і становив 508 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на 103 млн дол менше у порівнянні з груднем минулого року.

"Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році", – зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

і щоб два рази не постити
  BIGor написав:
  барабашов написав:12куе-евро здесь баснословные деньги
И налогов с них платишь чуть больше чем ноль

Ага, тільки чогось ніхто не хоче платити цей 0% податків, а хочуть платити 50% в Португалії.
По ІТ сфері це дуже видно
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2024/
Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024-го становить 81,8 тис. Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%).

За увесь минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.


і ще
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:По ІТ сфері це дуже видно

Не знаю як в інших областях, а в мене половина знайомих переоформили фірми в Словаччині чи Латвії і самі, попри перебування в Закарпатті, косять під біженців. Бо 99% замовників, коли чують, що працівники в Українї - одразу відмовляють в новому контракті. Ось такий наслідок відсутності нормального механізмам бронювання.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:09

  Ukrainian написав:
Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.

то робіть україномовну канаду. Чи мож в канаді воно не важно якою мовою касир на касі спілкується? Правильно важно що тушка в теплі й безпеці . І грошики...
До речі , як там у вас з виборчим правом? Тож не так і важно?
Поінтересуйтесь мож там в монреалі десь є памятник пушкіну і його можно звалити)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:13

  Ukrainian написав:Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.


З приводу Криму не скажу, але Донбас був більш україномовний ніж Харьків і Дніпро.

Перехід на українську мову досить складний процес. Хтось повинен був виконати багато роботи. І от цього "хтось" не знайшлось.
А от людей які пропонують щоб хтось це зробив досить багато.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:18

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.

то робіть україномовну канаду. Чи мож в канаді воно не важно якою мовою касир на касі спілкується? Правильно важно що тушка в теплі й безпеці . І грошики...
До речі , як там у вас з виборчим правом? Тож не так і важно?
Поінтересуйтесь мож там в монреалі десь є памятник пушкіну і його можно звалити)

як це неважливо на якій мові?

а ну нехай спробує десь в Квебеці не відповісти французькою, або англійською в іншій Канаді. ще й почати доводити, що російською йому зручніше - бо він все життя говорить російською. на цьому його кар'єра касира й закінчиться. й почнеться кар'єра дайвера по смітникам :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:44

Свободу фронтовикам!!!)))

  Shaman написав:Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі
Та бо це сюр!
Як можна тримати ДВА РОКИ+ людей(ще й далеко не молодих) на фронті, коли є в тилу ким замінити?!
Інша річ, якби ВСІХ чоловіків забрали на фронт, а Успіх хоче додому - то можна було б дивуватись мені.
А так, умовно, є пів ляма на фронті, а в тилу є умовно три ляма, які можуть замінити фронтовиків!

То в чому річ?

Чому є-панати за ДВА РОКИ не придумали/не прийняли закон про заміну фронтовиків???!
Їх же скільки там дармоїдів-законотвоців? 450?
Накуя вони нам?
Ще й так дорого обходиться їх утримання!
Успіх
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