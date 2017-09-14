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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 бер, 2024 16:50
Успіх написав: Shaman написав:
Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі
Та бо це сюр!
Як можна тримати ДВА РОКИ+ людей(ще й далеко не молодих
) на фронті, коли є в тилу ким замінити?!
Інша річ, якби ВСІХ чоловіків забрали на фронт, а Успіх хоче додому - то можна було б дивуватись мені.
А так, умовно, є пів ляма на фронті, а в тилу є умовно три ляма, які можуть замінити фронтовиків!
То в чому річ?
Чому є-панати за ДВА РОКИ не придумали/не прийняли закон про заміну фронтовиків???!
Їх же скільки там дармоїдів-законотвоців? 450?
Накуя вони нам?
Ще й так дорого обходиться їх утримання!
ти в нас молодий, не прибідняйся
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Shaman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:01
Shaman написав:
ти в нас молодий, не прибідняйся
Ну от знову мушу писати про Марс))
На Марсі марсіани є в 30р. вже спиті вщент/білка бере/кидає їх від чорної хвороби...
А Успіх, хоч і не спитий, але 40+ і обмежено придатний не за міцне здоров'я!
На жаль, не Шварценеггер я і, не Ван Дам!)))
А хоч і був би здоровим, як Арні - то що, це нормально бути "ув'язненим" ДВА РОКИ+, тим часом коли є у тилу ким замінити?!
Це нормально - одні ДВА РОКИ+ на фронті, а інші в тилу за окуляри пА350 жінок попихують і по кабаках сидять?
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Успіх
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:16
Успіх написав:
Чому є-панати за ДВА РОКИ не придумали/не прийняли закон про заміну фронтовиків???!
Їх же скільки там дармоїдів-законотвоців? 450?
Накуя вони нам?
Ще й так дорого обходиться їх утримання!
По-перше, це ж ти клєїв наліпки "ЗЕ!", це ж ти писав, як зробимо всіх разом.
Як радів, що Зеленський розпустив парламент і вибрали паріхмахерів, барист та інших "несистемних"
Ну так чого ти тепер волаєшь ?
Обрали дурнів, а питаєшь з них як з розумних
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pesikot
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:18
Бетон написав:
Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи
не факт. если вспомнить что основное количество денег в банковсвкой системе у малого количества лиц то ИМХО эти люди уже давно откупились от армии.
а все те сотни тысяч у которых мелочь на кармане систему не обрушат.
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mephala
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:22
pesikot написав: Успіх написав:
Чому є-панати за ДВА РОКИ не придумали/не прийняли закон про заміну фронтовиків???!
Їх же скільки там дармоїдів-законотвоців? 450?
Накуя вони нам?
Ще й так дорого обходиться їх утримання!
По-перше, це ж ти клєїв наліпки "ЗЕ!", це ж ти писав, як зробимо всіх разом.
Як радів, що Зеленський розпустив парламент і вибрали паріхмахерів, барист та інших "несистемних"
Ну так чого ти тепер волаєшь ?
Обрали дурнів, а питаєшь з них як з розумних
+100
"зробили їх разом", "кожен з вас президенте"))) цікаво яка вже стадія "ну хоч поржом", чи "хуже нє будєт"?!
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pirat-d
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:23
Shaman написав:
помилка на помилці. я телемарафон, як й телевізор взагалі не дивлюся від слова зовсім. а в рашистські наративи я записую саме рашистські наративи - можемо розбирати хоч кожен випадок
з приводу ти - це максимум неввічливість, але вибачте, якщо хтось себе повів неадекватно - отримає відповідне відношення
справа в тому, що під час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися
, що все пропало. про недоліки треба казати, але знову ж такі - не все пропало, а виправимо й далі цього не буде
.
Кажете, що марафон не дивитесь, а говорите тією самою мовою. Може ви там працюєте?
Тепер конкретика:
1) Які такі дискусії неприпустимі-критика про@бів кварталу?
2) Хто саме і коли писав тут, шо потрібно здаватися?
3) Що особисто вам вдалося виправити із проблемних місць військового часу?
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:25
pirat-d написав:
"зробили їх разом", "кожен з вас президенте"))) цікаво яка вже стадія "ну хоч поржом", чи "хуже нє будєт"?!
От "ну хоч поржом", чи "хуже нє будєт" - зовсім не смішно ....
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:26
НАКРУТ, ПАНІКА ТА ПОПАЙКА: як росіяни хочуть розкачати українців на третій Майдан
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:30
Успіх написав: Shaman написав:
ти в нас молодий, не прибідняйся
Ну от знову мушу писати про Марс))
На Марсі марсіани є в 30р. вже спиті вщент/білка бере/кидає їх від чорної хвороби...
А Успіх, хоч і не спитий, але 40+
і обмежено придатний не за міцне здоров'я!
На жаль, не Шварценеггер я і, не Ван Дам!)))
А хоч і був би здоровим, як Арні - то що, це нормально бути "ув'язненим" ДВА РОКИ+, тим часом коли є у тилу ким замінити?!
Це нормально - одні ДВА РОКИ+ на фронті, а інші в тилу за окуляри пА350 жінок попихують і по кабаках сидять?
я гадав ти трохи молодший, а так ми в близькій віковій категорії...
Успіх, доведи вже 40+ - забудь ти про ті окуляри
цінуй, що є. живий, руки-ноги на місці - тобі ще здоров'я знадобиться свою скирду перегортати
бачиш, народ нервує, значить бусик їздить все ближче - скоро когось спіймають й вам на заміну. а може умови поліпшать, й ти вирішиш, що ще рік ти повоюєш (жарт). а може щось вирішиться в цьому році, й тоді теж буде привід вас демобілізувати.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:32
Успіх написав:
А хоч і був би здоровим, як Арні - то що, це нормально бути "ув'язненим" ДВА РОКИ+, тим часом коли є у тилу ким замінити?!
Це нормально - одні ДВА РОКИ+ на фронті, а інші в тилу за окуляри пА350 жінок попихують і по кабаках сидять?
Долярчик, а от скажи, хто тобі в твою голову вкладає оті думки, що через два роки обов"язково повинні вас замінити ?
Звідки ти це берешь ?
Я не кажу, що цього не потрібно робити.
Мені цікаво, звідки той нарратив про "2 роки" ?
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pesikot
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