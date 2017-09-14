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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6981698269836984
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:50

  Успіх написав:
  Shaman написав:Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі
Та бо це сюр!
Як можна тримати ДВА РОКИ+ людей(ще й далеко не молодих) на фронті, коли є в тилу ким замінити?!
Інша річ, якби ВСІХ чоловіків забрали на фронт, а Успіх хоче додому - то можна було б дивуватись мені.
А так, умовно, є пів ляма на фронті, а в тилу є умовно три ляма, які можуть замінити фронтовиків!

То в чому річ?

Чому є-панати за ДВА РОКИ не придумали/не прийняли закон про заміну фронтовиків???!
Їх же скільки там дармоїдів-законотвоців? 450?
Накуя вони нам?
Ще й так дорого обходиться їх утримання!

ти в нас молодий, не прибідняйся ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:01

Якби ви знали паничі...!©

  Shaman написав:ти в нас молодий, не прибідняйся
Ну от знову мушу писати про Марс))
На Марсі марсіани є в 30р. вже спиті вщент/білка бере/кидає їх від чорної хвороби...

А Успіх, хоч і не спитий, але 40+ і обмежено придатний не за міцне здоров'я!
На жаль, не Шварценеггер я і, не Ван Дам!)))

А хоч і був би здоровим, як Арні - то що, це нормально бути "ув'язненим" ДВА РОКИ+, тим часом коли є у тилу ким замінити?!
Це нормально - одні ДВА РОКИ+ на фронті, а інші в тилу за окуляри пА350 жінок попихують і по кабаках сидять?
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:16

  Успіх написав:Чому є-панати за ДВА РОКИ не придумали/не прийняли закон про заміну фронтовиків???!
Їх же скільки там дармоїдів-законотвоців? 450?
Накуя вони нам?
Ще й так дорого обходиться їх утримання!

По-перше, це ж ти клєїв наліпки "ЗЕ!", це ж ти писав, як зробимо всіх разом.

Як радів, що Зеленський розпустив парламент і вибрали паріхмахерів, барист та інших "несистемних"

Ну так чого ти тепер волаєшь ? :)
Обрали дурнів, а питаєшь з них як з розумних :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:18

  Бетон написав:Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи


не факт. если вспомнить что основное количество денег в банковсвкой системе у малого количества лиц то ИМХО эти люди уже давно откупились от армии.
а все те сотни тысяч у которых мелочь на кармане систему не обрушат.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:22

  pesikot написав:
  Успіх написав:Чому є-панати за ДВА РОКИ не придумали/не прийняли закон про заміну фронтовиків???!
Їх же скільки там дармоїдів-законотвоців? 450?
Накуя вони нам?
Ще й так дорого обходиться їх утримання!

По-перше, це ж ти клєїв наліпки "ЗЕ!", це ж ти писав, як зробимо всіх разом.

Як радів, що Зеленський розпустив парламент і вибрали паріхмахерів, барист та інших "несистемних"

Ну так чого ти тепер волаєшь ? :)
Обрали дурнів, а питаєшь з них як з розумних :)


:mrgreen: +100

"зробили їх разом", "кожен з вас президенте"))) цікаво яка вже стадія "ну хоч поржом", чи "хуже нє будєт"?! :wink:
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:23

  Shaman написав:помилка на помилці. я телемарафон, як й телевізор взагалі не дивлюся від слова зовсім. а в рашистські наративи я записую саме рашистські наративи - можемо розбирати хоч кожен випадок 8)

з приводу ти - це максимум неввічливість, але вибачте, якщо хтось себе повів неадекватно - отримає відповідне відношення ;)

справа в тому, що під час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися, що все пропало. про недоліки треба казати, але знову ж такі - не все пропало, а виправимо й далі цього не буде.


Кажете, що марафон не дивитесь, а говорите тією самою мовою. Може ви там працюєте?
Тепер конкретика:
1) Які такі дискусії неприпустимі-критика про@бів кварталу?
2) Хто саме і коли писав тут, шо потрібно здаватися?
3) Що особисто вам вдалося виправити із проблемних місць військового часу?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:25

  pirat-d написав:"зробили їх разом", "кожен з вас президенте"))) цікаво яка вже стадія "ну хоч поржом", чи "хуже нє будєт"?! :wink:

От "ну хоч поржом", чи "хуже нє будєт" - зовсім не смішно ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

НАКРУТ, ПАНІКА ТА ПОПАЙКА: як росіяни хочуть розкачати українців на третій Майдан

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:30

  Успіх написав:
  Shaman написав:ти в нас молодий, не прибідняйся
Ну от знову мушу писати про Марс))
На Марсі марсіани є в 30р. вже спиті вщент/білка бере/кидає їх від чорної хвороби...

А Успіх, хоч і не спитий, але 40+ і обмежено придатний не за міцне здоров'я!
На жаль, не Шварценеггер я і, не Ван Дам!)))

А хоч і був би здоровим, як Арні - то що, це нормально бути "ув'язненим" ДВА РОКИ+, тим часом коли є у тилу ким замінити?!
Це нормально - одні ДВА РОКИ+ на фронті, а інші в тилу за окуляри пА350 жінок попихують і по кабаках сидять?

я гадав ти трохи молодший, а так ми в близькій віковій категорії...

Успіх, доведи вже 40+ - забудь ти про ті окуляри ;)

цінуй, що є. живий, руки-ноги на місці - тобі ще здоров'я знадобиться свою скирду перегортати :D

бачиш, народ нервує, значить бусик їздить все ближче - скоро когось спіймають й вам на заміну. а може умови поліпшать, й ти вирішиш, що ще рік ти повоюєш (жарт). а може щось вирішиться в цьому році, й тоді теж буде привід вас демобілізувати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:32

  Успіх написав:А хоч і був би здоровим, як Арні - то що, це нормально бути "ув'язненим" ДВА РОКИ+, тим часом коли є у тилу ким замінити?!
Це нормально - одні ДВА РОКИ+ на фронті, а інші в тилу за окуляри пА350 жінок попихують і по кабаках сидять?

Долярчик, а от скажи, хто тобі в твою голову вкладає оті думки, що через два роки обов"язково повинні вас замінити ?
Звідки ти це берешь ?

Я не кажу, що цього не потрібно робити.
Мені цікаво, звідки той нарратив про "2 роки" ?
pesikot
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  #<1 ... 6981698269836984
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