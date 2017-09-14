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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6982698369846985
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі.

  Shaman написав:я гадав ти трохи молодший, а так ми в близькій віковій категорії...

А чого тоді киваємо на когось іншого?
Зараз прийнята абревіатура ЗВО, а не ВНЗ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 18:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:15

  Успіх написав:
  Shaman написав:ти в нас молодий, не прибідняйся
Ну от знову мушу писати про Марс))
На Марсі марсіани є в 30р. вже спиті вщент/білка бере/кидає їх від чорної хвороби...

А Успіх, хоч і не спитий, але 40+ і обмежено придатний не за міцне здоров'я!
На жаль, не Шварценеггер я і,

Як давно Ви були на ВЛК? Якщо більше року то можу обрадувати- Ви виздоровіли і цілковито здоровий та повністю придатний :lol:
Banderlog
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