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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:52
Shaman написав:
Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі.
Shaman написав:
я гадав ти трохи молодший, а так ми в близькій віковій категорії...
А чого тоді киваємо на когось іншого?
Зараз прийнята абревіатура ЗВО, а не ВНЗ.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 18:53
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Додано: Суб 02 бер, 2024 19:15
Успіх написав: Shaman написав:
ти в нас молодий, не прибідняйся
Ну от знову мушу писати про Марс))
На Марсі марсіани є в 30р. вже спиті вщент/білка бере/кидає їх від чорної хвороби...
А Успіх, хоч і не спитий, але 40+ і обмежено придатний не за міцне здоров'я!
На жаль, не Шварценеггер я і,
Як давно Ви були на ВЛК? Якщо більше року то можу обрадувати- Ви виздоровіли і цілковито здоровий та повністю придатний
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