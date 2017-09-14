Додано: Суб 02 бер, 2024 19:43

Shaman написав: Успіх, доведи вже 40+ - забудь ти про ті окуляри Успіх, доведи вже 40+ - забудь ти про ті окуляри

Shaman написав: цінуй, що є. живий, руки-ноги на місці - тобі ще здоров'я знадобиться свою скирду перегортати цінуй, що є. живий, руки-ноги на місці - тобі ще здоров'я знадобиться свою скирду перегортати

Shaman написав: бачиш, народ нервує, значить бусик їздить все ближче - скоро когось спіймають й вам на заміну. а може умови поліпшать, й ти вирішиш, що ще рік ти повоюєш (жарт). а може щось вирішиться в цьому році, й тоді теж буде привід вас демобілізувати. бачиш, народ нервує, значить бусик їздить все ближче - скоро когось спіймають й вам на заміну. а може умови поліпшать, й ти вирішиш, що ще рік ти повоюєш (жарт). а може щось вирішиться в цьому році, й тоді теж буде привід вас демобілізувати.

pesikot написав: Долярчик, а от скажи, хто тобі в твою голову вкладає оті думки, що через два роки обов"язково повинні вас замінити ?

Звідки ти це берешь ?



Я не кажу, що цього не потрібно робити.

Мені цікаво, звідки той нарратив про "2 роки" ? Долярчик, а от скажи, хто тобі в твою голову вкладає оті думки, що через два роки обов"язково повинні вас замінити ?Звідки ти це берешь ?Я не кажу, що цього не потрібно робити.Мені цікаво, звідки той нарратив про "2 роки" ?

1. Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!Я це дуже ціную!Але чим більше/довше я тут - тим менше шансів в мене це все☝️ зберегти!Дякую, та я вже на це не куплюсь))Вже купився рік тому на все це(+контрнаступ і каву в Криму) і "проіпав" цілий рік життя!Тепер цьому всьому віддаю/вірю максимум до 10%, а 90% покладаю на свій план БТак і 2р. - це вже за межами всіх червоних ліній!))В ідеалі - 6міс. чи нехай 1 рік!(рік/через 2-3-4р і знову на 1рік заступати, якщо затяжна війна і в залежності, скільки є лямів резерву в тилу)Ну не може бути так, що війна/проблема ЗАГАЛЬНА, а на фронті мають воювати одні і ті ж?!