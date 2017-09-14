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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6983698469856986>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі.

  Shaman написав:я гадав ти трохи молодший, а так ми в близькій віковій категорії...

А чого тоді киваємо на когось іншого?
Зараз прийнята абревіатура ЗВО, а не ВНЗ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 18:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:15

  Успіх написав:
  Shaman написав:ти в нас молодий, не прибідняйся
Ну от знову мушу писати про Марс))
На Марсі марсіани є в 30р. вже спиті вщент/білка бере/кидає їх від чорної хвороби...

А Успіх, хоч і не спитий, але 40+ і обмежено придатний не за міцне здоров'я!
На жаль, не Шварценеггер я і,

Як давно Ви були на ВЛК? Якщо більше року то можу обрадувати- Ви виздоровіли і цілковито здоровий та повністю придатний :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:40

  fox767676 написав:

Видео, где горит российский Су-34, оказалось фейком
"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.

Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.

От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...

Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше

Ніякої інформаційної гігієни ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:43

Все ж дуже просто!©

  Shaman написав:Успіх, доведи вже 40+ - забудь ти про ті окуляри
1. Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.
І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!

  Shaman написав:цінуй, що є. живий, руки-ноги на місці - тобі ще здоров'я знадобиться свою скирду перегортати
Я це дуже ціную!
Але чим більше/довше я тут - тим менше шансів в мене це все☝️ зберегти! ;) :D
  Shaman написав:бачиш, народ нервує, значить бусик їздить все ближче - скоро когось спіймають й вам на заміну. а може умови поліпшать, й ти вирішиш, що ще рік ти повоюєш (жарт). а може щось вирішиться в цьому році, й тоді теж буде привід вас демобілізувати.
Дякую, та я вже на це не куплюсь))
Вже купився рік тому на все це(+контрнаступ і каву в Криму) і "проіпав" цілий рік життя!
Тепер цьому всьому віддаю/вірю максимум до 10%, а 90% покладаю на свій план Б ;)
  pesikot написав:Долярчик, а от скажи, хто тобі в твою голову вкладає оті думки, що через два роки обов"язково повинні вас замінити ?
Звідки ти це берешь ?

Я не кажу, що цього не потрібно робити.
Мені цікаво, звідки той нарратив про "2 роки" ?
Так і 2р. - це вже за межами всіх червоних ліній!))
В ідеалі - 6міс. чи нехай 1 рік!(рік/через 2-3-4р і знову на 1рік заступати, якщо затяжна війна і в залежності, скільки є лямів резерву в тилу)

Ну не може бути так, що війна/проблема ЗАГАЛЬНА, а на фронті мають воювати одні і ті ж?!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:48

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, а от скажи, хто тобі в твою голову вкладає оті думки, що через два роки обов"язково повинні вас замінити ?
Звідки ти це берешь ?

Я не кажу, що цього не потрібно робити.
Мені цікаво, звідки той нарратив про "2 роки" ?
Так і 2р. - це вже за межами всіх червоних ліній!))
В ідеалі - 6міс. чи нехай 1 рік!(рік/через 2-3-4р і знову на 1рік заступати, якщо затяжна війна і в залежності, скільки є лямів резерву в тилу)

Ну не може бути так, що війна/проблема ЗАГАЛЬНА, а на фронті мають воювати одні і ті ж?!

Долярчик, а я тебе не про це питав ...

Я питав інше, хто тобі в голову вкладає, що через 2 роки обов"язково треба міняти ? Хто це тобі сказав ? Особливо, про червоні лінії

9 класів маєшь, повинен зрозуміти
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:51

  pesikot написав:
  fox767676 написав:

Видео, где горит российский Су-34, оказалось фейком
"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.

Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.

От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...

Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше

Ніякої інформаційної гігієни ...


що поробиш, "ТСН"
хай вже буде в якості "інформаційно-бойового гопака" :D
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:59

То коли міняємось? Я - в тил, а ти - сюди ;)

  pesikot написав:Долярчик, а я тебе не про це питав ...

Я питав інше, хто тобі в голову вкладає, що через 2 роки обов"язково треба міняти ?
Якщо тобі з першого разу не доходить моя відповідь, то перечитай ще раз, "шевелячи губами!"©
А особливо це >>>
  Успіх написав:Ну не може бути так, що війна/проблема ЗАГАЛЬНА, а на фронті мають воювати одні і ті ж?!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 02 бер, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:01

Schmit
 
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