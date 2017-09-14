Shaman написав:Успіх вже давно вирішив, що йому додому. а от командир іншої думки. каже, як тільки Дюрі-бачі приїде, так відразу відпущу. а той, я знову у ВНЗ на 0,75 працюю, мені не можна. а Успіх вважає, що можна. й так далі.
Shaman написав:я гадав ти трохи молодший, а так ми в близькій віковій категорії...
А чого тоді киваємо на когось іншого? Зараз прийнята абревіатура ЗВО, а не ВНЗ.
"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.
Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.
"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.
От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...
Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше
Shaman написав:Успіх, доведи вже 40+ - забудь ти про ті окуляри
1. Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри. І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!
Shaman написав:цінуй, що є. живий, руки-ноги на місці - тобі ще здоров'я знадобиться свою скирду перегортати
Я це дуже ціную! Але чим більше/довше я тут - тим менше шансів в мене це все☝️ зберегти!
Shaman написав:бачиш, народ нервує, значить бусик їздить все ближче - скоро когось спіймають й вам на заміну. а може умови поліпшать, й ти вирішиш, що ще рік ти повоюєш (жарт). а може щось вирішиться в цьому році, й тоді теж буде привід вас демобілізувати.
Дякую, та я вже на це не куплюсь)) Вже купився рік тому на все це(+контрнаступ і каву в Криму) і "проіпав" цілий рік життя! Тепер цьому всьому віддаю/вірю максимум до 10%, а 90% покладаю на свій план Б
pesikot написав:Долярчик, а от скажи, хто тобі в твою голову вкладає оті думки, що через два роки обов"язково повинні вас замінити ? Звідки ти це берешь ?
Я не кажу, що цього не потрібно робити. Мені цікаво, звідки той нарратив про "2 роки" ?
Так і 2р. - це вже за межами всіх червоних ліній!)) В ідеалі - 6міс. чи нехай 1 рік!(рік/через 2-3-4р і знову на 1рік заступати, якщо затяжна війна і в залежності, скільки є лямів резерву в тилу)
Ну не може бути так, що війна/проблема ЗАГАЛЬНА, а на фронті мають воювати одні і ті ж?!
"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.
Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.
"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.
От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...
Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше
Ніякої інформаційної гігієни ...
що поробиш, "ТСН" хай вже буде в якості "інформаційно-бойового гопака"