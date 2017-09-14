"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.
Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.
"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.
От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...
Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше
Ніякої інформаційної гігієни ...
що поробиш, "ТСН" хай вже буде в якості "інформаційно-бойового гопака"
Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.
Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний.
Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!
А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.
Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.
Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний.
Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!
А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.
який рівень дорослих людей. мені одному нагадує дитячий садочок?
в країні багато проблем, щоб ще через таку дурню сваритися...