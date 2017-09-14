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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6984698569866987>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:01

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Видео, где горит российский Су-34, оказалось фейком
"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.

Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.

От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...

Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше

Ніякої інформаційної гігієни ...


що поробиш, "ТСН"
хай вже буде в якості "інформаційно-бойового гопака" :D

Чудово, но куди подіти Олещука ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чудово, но куди подіти Олещука ...


я вже ж схильний думати що щось таки збили , може картинка фейкова.
Як 23.02 А50 реально збили, але на радощах інформаційно "докрутили" ще ІЛ-22 з Су34
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:32

  Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.

Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний. :mrgreen:
  Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!

А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01

  fler написав:
  Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.

Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний. :mrgreen:
  Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!

А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.

який рівень дорослих людей. мені одному нагадує дитячий садочок? :D

в країні багато проблем, щоб ще через таку дурню сваритися...

"динамщица" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:07

Україна в вогні! Який тобі «дємбєль»??

Успіх ,

Так і 2р. - це вже за межами всіх червоних ліній!))
В ідеалі - 6міс. чи нехай 1 рік!(рік/через 2-3-4р і знову на 1рік заступати, якщо затяжна війна і в залежності, скільки є лямів резерву в тилу)


Тобі треба 5 років і потім 2 тижні відпочинку. Щоб розуму набрався і не воняв на мою адресу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:46

Окуляри на носі/ноги на плечах)))

  fler написав:щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний.
Якщо ти своєму тюфякові роги наставляєш за 350€, це зовсім не означає, що всі такі продажні/давалки :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:51

В неї, мабуть, вікове)) Вже почався кліЕЙРмакс)))

  Shaman написав:який рівень дорослих людей. мені одному нагадує дитячий садочок?
Ну от бачите - і з ким тут є балакати?
Бабьонці +/-45, а розуму - песікот наплаКакав :D
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:54

Україна у вогні, а пілот(ка) рубає бабло на чужині!))

  Hotab написав:на мою адресу
фак ю! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:00

  mephala написав:
  Бетон написав:Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи


не факт. если вспомнить что основное количество денег в банковсвкой системе у малого количества лиц то ИМХО эти люди уже давно откупились от армии.
а все те сотни тысяч у которых мелочь на кармане систему не обрушат.

в моём окружении и их окружении и т.д. никто ни от чего не откупался.
особенности (не моего) менталитета - пофигизм - пока не коснётся, не парятся, надеясь на традиционный бардак
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:20

  Успіх написав:
  Hotab написав:на мою адресу
фак ю! :lol: :mrgreen:

Ця фраза буде написана в новому законі про мобілізацію в розділі «термін служби (Успіху) і демобілізація » :lol:


в моём окружении и их окружении и т.д. никто ни от чего не откупался.


Ви якось згадували, що всі ваші знайомі вже питання вирішили і не бояться нового закону. Що ви мали на увазі?
Hotab
 
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  #<1 ... 6984698569866987>
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