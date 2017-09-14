"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.
Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.
"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.
От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...
Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше
Ніякої інформаційної гігієни ...
що поробиш, "ТСН" хай вже буде в якості "інформаційно-бойового гопака"
Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.
Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний.
Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!
А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.
Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.
Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний.
Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!
А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.
який рівень дорослих людей. мені одному нагадує дитячий садочок?
в країні багато проблем, щоб ще через таку дурню сваритися...
Бетон написав:Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи
не факт. если вспомнить что основное количество денег в банковсвкой системе у малого количества лиц то ИМХО эти люди уже давно откупились от армии. а все те сотни тысяч у которых мелочь на кармане систему не обрушат.
в моём окружении и их окружении и т.д. никто ни от чего не откупался. особенности (не моего) менталитета - пофигизм - пока не коснётся, не парятся, надеясь на традиционный бардак
Бетон написав:Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи
не факт. если вспомнить что основное количество денег в банковсвкой системе у малого количества лиц то ИМХО эти люди уже давно откупились от армии. а все те сотни тысяч у которых мелочь на кармане систему не обрушат.
в моём окружении и их окружении и т.д. никто ни от чего не откупался. особенности (не моего) менталитета - пофигизм - пока не коснётся, не парятся, надеясь на традиционный бардак
Ukrainian написав: Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.
то робіть україномовну канаду. Чи мож в канаді воно не важно якою мовою касир на касі спілкується? Правильно важно що тушка в теплі й безпеці . І грошики... До речі , як там у вас з виборчим правом? Тож не так і важно? Поінтересуйтесь мож там в монреалі десь є памятник пушкіну і його можно звалити)
як це неважливо на якій мові?
а ну нехай спробує десь в Квебеці не відповісти французькою, або англійською в іншій Канаді. ще й почати доводити, що російською йому зручніше - бо він все життя говорить російською. на цьому його кар'єра касира й закінчиться. й почнеться кар'єра дайвера по смітникам
Французскоязычный Квебек - это аналог нашего русскоязычного Востока - только там никто никому не лезет в дущу что ты не смог поменять свой родной язык на политически правильный, видимо они могут просчитать последствия
ЛАД написав:........... Или Вы тоже считаете, что нацисты "белые и пушистые" и их напрасно очернили и наказывали? А американцам и британцам надо было объединиться с Гитлером? ...
Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.
Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...
І не розумію, чому цього не сталось. Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)
Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?
Це не вкладається у голову...
На Ваши "наивные" вопросы уже отвечали и katso, и Banderlog. Вы человек явно начитанный. Но начитанность не гарантирует понимания. Я Вам уже советовал остановиться и подумать. Одной из причин "политики умиротворения" Гитлера была надежда на его "дранг нах Остен", который уничтожит/ослабит СССР и заодно ослабит Германию. Получилось иначе, Гитлер начал с Запада. В результате практически вся Европа воевала с Союзом. Ваш “хрестовий похід”. Вот тут уже Британия вместе с США испугались (США поменьше, Британия сильно) и начали поддерживать Союз и даже стали союзниками. Вы считаете, что им надо было поддержать Гитлера и нацизм? Вероятно, победа была бы за ними. Потом настала бы очередь Британии. Вся Европа нацистская. Такой результат Вам понравился бы? Вы считаете, что хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? (этот вопрос я уже кому-то задавал, кажется Faceless'у, прямого ответа не получил. Интересно, как Вы). Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"?