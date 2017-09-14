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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6984698569866987>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:01

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Видео, где горит российский Су-34, оказалось фейком
"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.

Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.

От нащо таке робити та не перевіряти інфо ...

Потім, якийсь файтербомбер буде писати, що українська сторона бреше

Ніякої інформаційної гігієни ...


що поробиш, "ТСН"
хай вже буде в якості "інформаційно-бойового гопака" :D

Чудово, но куди подіти Олещука ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чудово, но куди подіти Олещука ...


я вже ж схильний думати що щось таки збили , може картинка фейкова.
Як 23.02 А50 реально збили, але на радощах інформаційно "докрутили" ще ІЛ-22 з Су34
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:32

  Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.

Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний. :mrgreen:
  Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!

А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:01

  fler написав:
  Успіх написав: Як побачу, що "вона" про мене вже НЕ пише в "поганому контексті", то і я не буду продовжувати про окуляри.

Тільки після належних вибачень за всі образи. А поки що, коли будеш вдома, нахиляй нижче голову, щоб одвірки не зчісувати, олень шляхетний. :mrgreen:
  Успіх написав: І ще було б плюсом, якщо б "вона" ВИЗНАЛА, що між повією, яка надає свої "послуги" чоловікам за гроші і жінкою, яка надає аналогічні "послуги" чоловікам, але за подарунки - різниці, практично і фактично НЕМАЄ!

А якщо жінка отримує гроші чи подарунки, але не надає «послуги» чоловікам-шанувальникам (крутить "динамо"), то вона хто? Риторичне.

який рівень дорослих людей. мені одному нагадує дитячий садочок? :D

в країні багато проблем, щоб ще через таку дурню сваритися...

"динамщица" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:07

Україна в вогні! Який тобі «дємбєль»??

Успіх ,

Так і 2р. - це вже за межами всіх червоних ліній!))
В ідеалі - 6міс. чи нехай 1 рік!(рік/через 2-3-4р і знову на 1рік заступати, якщо затяжна війна і в залежності, скільки є лямів резерву в тилу)


Тобі треба 5 років і потім 2 тижні відпочинку. Щоб розуму набрався і не воняв на мою адресу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:00

  mephala написав:
  Бетон написав:Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи


не факт. если вспомнить что основное количество денег в банковсвкой системе у малого количества лиц то ИМХО эти люди уже давно откупились от армии.
а все те сотни тысяч у которых мелочь на кармане систему не обрушат.

в моём окружении и их окружении и т.д. никто ни от чего не откупался.
особенности (не моего) менталитета - пофигизм - пока не коснётся, не парятся, надеясь на традиционный бардак
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:20

  Успіх написав:
  Hotab написав:на мою адресу
фак ю! :lol: :mrgreen:

Ця фраза буде написана в новому законі про мобілізацію в розділі «термін служби (Успіху) і демобілізація » :lol:


в моём окружении и их окружении и т.д. никто ни от чего не откупался.


Ви якось згадували, що всі ваші знайомі вже питання вирішили і не бояться нового закону. Що ви мали на увазі?


всі такі продажні/давалки


Воїн втратив відчуття небезпеки , бо впевнений, що ніколи не зустрінеться ні з ким в реальному житті. Але це не факт. Як би не відповісти за всі «факи» і «давалки».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 бер, 2024 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:34

  Бетон написав:
  mephala написав:
  Бетон написав:Блокування рахунків забезпечить кінець банківської системи


не факт. если вспомнить что основное количество денег в банковсвкой системе у малого количества лиц то ИМХО эти люди уже давно откупились от армии.
а все те сотни тысяч у которых мелочь на кармане систему не обрушат.

в моём окружении и их окружении и т.д. никто ни от чего не откупался.
особенности (не моего) менталитета - пофигизм - пока не коснётся, не парятся, надеясь на традиционный бардак

ваше оточення міленніали?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 23:44

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
Україно мовний Крим та Донбас - війни немає і сотні тисяч українців залишись живими. Але декому було так некомфортно опанувати українську за тридцять років.

то робіть україномовну канаду. Чи мож в канаді воно не важно якою мовою касир на касі спілкується? Правильно важно що тушка в теплі й безпеці . І грошики...
До речі , як там у вас з виборчим правом? Тож не так і важно?
Поінтересуйтесь мож там в монреалі десь є памятник пушкіну і його можно звалити)

як це неважливо на якій мові?

а ну нехай спробує десь в Квебеці не відповісти французькою, або англійською в іншій Канаді. ще й почати доводити, що російською йому зручніше - бо він все життя говорить російською. на цьому його кар'єра касира й закінчиться. й почнеться кар'єра дайвера по смітникам :D


Французскоязычный Квебек - это аналог нашего русскоязычного Востока - только там никто никому не лезет в дущу что ты не смог поменять свой родной язык на политически правильный, видимо они могут просчитать последствия
katso
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 23:48

  Bobua написав:
  ЛАД написав:...........
Или Вы тоже считаете, что нацисты "белые и пушистые" и их напрасно очернили и наказывали? А американцам и британцам надо было объединиться с Гитлером?
...


Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.

Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...

І не розумію, чому цього не сталось.
Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)

Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?

Це не вкладається у голову... :(

На Ваши "наивные" вопросы уже отвечали и katso, и Banderlog.
Вы человек явно начитанный. Но начитанность не гарантирует понимания. Я Вам уже советовал остановиться и подумать.
Одной из причин "политики умиротворения" Гитлера была надежда на его "дранг нах Остен", который уничтожит/ослабит СССР и заодно ослабит Германию. Получилось иначе, Гитлер начал с Запада. В результате практически вся Европа воевала с Союзом. Ваш “хрестовий похід”.
Вот тут уже Британия вместе с США испугались (США поменьше, Британия сильно) и начали поддерживать Союз и даже стали союзниками.
Вы считаете, что им надо было поддержать Гитлера и нацизм? Вероятно, победа была бы за ними. Потом настала бы очередь Британии. Вся Европа нацистская. Такой результат Вам понравился бы?
Вы считаете, что хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? (этот вопрос я уже кому-то задавал, кажется Faceless'у, прямого ответа не получил. Интересно, как Вы).
Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"?
ЛАД
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