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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6984698569866987
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 23:57

  lapay написав:
  thenewepic написав:один бачу тут протиріччя? "папірець про припинення вогню без додаткових умов" - це ж те саме, що "простоперестатьстрелять".

Підписаний нами папірець означає, що вже не буде чергового контрнаступу, партнери не дадуть на це зброю і гроші. Деокупація військовим шляхом, як мінімум, відкладається поки ми за власні гроші не накопичемо достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, як Азейбарджан Вірменію.
.......

Такой вариант не годится.
Соотношение сил Азербайрджан-Армения нельзя сравнивать с РФ-Украина.
"за власні гроші достатньо зброї" мы "не накопичемо". Не буду писать никогда, но точно очень долго. Обязательно нужны западные поставки. Причём современного/новейшего оружия с учётом большого различия ещё и в людском ресурсе.
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