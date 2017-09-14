lapay написав:
Підписаний нами папірець означає, що вже не буде чергового контрнаступу, партнери не дадуть на це зброю і гроші. Деокупація військовим шляхом, як мінімум, відкладається поки ми за власні гроші не накопичемо достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, як Азейбарджан Вірменію.
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Такой вариант не годится.
Соотношение сил Азербайрджан-Армения нельзя сравнивать с РФ-Украина.
"за власні гроші достатньо зброї" мы "не накопичемо". Не буду писать никогда, но точно очень долго. Обязательно нужны западные поставки. Причём современного/новейшего оружия с учётом большого различия ещё и в людском ресурсе.