thenewepic написав:один бачу тут протиріччя? "папірець про припинення вогню без додаткових умов" - це ж те саме, що "простоперестатьстрелять".
Підписаний нами папірець означає, що вже не буде чергового контрнаступу, партнери не дадуть на це зброю і гроші. Деокупація військовим шляхом, як мінімум, відкладається поки ми за власні гроші не накопичемо достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, як Азейбарджан Вірменію. .......
Такой вариант не годится. Соотношение сил Азербайрджан-Армения нельзя сравнивать с РФ-Украина. "за власні гроші достатньо зброї" мы "не накопичемо". Не буду писать никогда, но точно очень долго. Обязательно нужны западные поставки. Причём современного/новейшего оружия с учётом большого различия ещё и в людском ресурсе.
Banderlog написав:то робіть україномовну канаду. Чи мож в канаді воно не важно якою мовою касир на касі спілкується? Правильно важно що тушка в теплі й безпеці . І грошики... До речі , як там у вас з виборчим правом? Тож не так і важно? Поінтересуйтесь мож там в монреалі десь є памятник пушкіну і його можно звалити)
як це неважливо на якій мові?
а ну нехай спробує десь в Квебеці не відповісти французькою, або англійською в іншій Канаді. ще й почати доводити, що російською йому зручніше - бо він все життя говорить російською. на цьому його кар'єра касира й закінчиться. й почнеться кар'єра дайвера по смітникам
Французскоязычный Квебек - это аналог нашего русскоязычного Востока - только там никто никому не лезет в дущу что ты не смог поменять свой родной язык на политически правильный, видимо они могут просчитать последствия
По перше Франція на Канаду не напала і «фрацузькій мір» не нав’язує нікому, а по друге французька державна мова в Канаді.
По его (зам. мин. обороны Чехии Ян Йиреш) словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.
Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов. ......... Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.
Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро.
Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы быстрее доставить столь необходимую военную технику в Украину, поскольку киевские силы сталкиваются с продолжающимся наступлением России. ........ «Чешское предложение полностью соответствует тому, что мы сделали в отношении артиллерии», — заявил Макрон на пресс-конференции после переговоров. «Мы попросили страны, не входящие в ЕС, найти решения. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты для этого. Наша единственная цель — эффективность».
Покидая встречу, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил журналистам, что его страна согласилась внести 100 миллионов евро (109 миллионов долларов США) в Пражский план, и выразил надежду, что другие столицы последуют его примеру. .......... Неспособность Европы обеспечить Украину достаточным количеством военной техники привела к расколу между восточными и западными странами. В дипломатических кругах на Востоке настроения таковы: если Россия в конечном итоге победит, Западная Европа не будет прощена, и весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой. .......... Министерство обороны в Праге заявило в пятницу, что оно координирует усилия и получило предварительные обязательства от Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои имена.
Украина может увидеть первые снаряды в течение нескольких недель в рамках этой инициативы, согласно которой Чешская Республика выступает в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку лишних 155-мм снарядов в третьих странах, - Ян Йирес, генеральный директор страны по оборонной политике и стратегии. Об этом заявил в интервью в Вашингтоне.
Жирес сказал, что ряд европейских стран являются участниками этой инициативы. Он не уточнил, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но сказал, что поставки, скорее всего, будут раскрыты после их прибытия. ......... Нидерланды согласились внести в этот план 100 миллионов евро (109 миллионов долларов). Правительство в Праге заявило, что оно также обеспечило предварительные обязательства со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои имена. ........... Министр армии США Кристин Уормут сообщила журналистам во вторник, что государственные предприятия, управляемые подрядчиками, находятся на пути к увеличению производства 155-мм снарядов примерно до 36 000 в месяц примерно с апреля с 28 000 в месяц по состоянию на октябрь. По ее словам, средства, запрошенные в застопорившемся законодательстве, необходимы для достижения цели армии по производству 100 000 155-мм снарядов в месяц к концу 2025 года.
ЛАД написав:Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"? По крайней мере для своего населения, но и не только.
треба розрізняти нацизм як ідеологію (знищення "неправильних" рас) і політичну підтримку нацистської Німеччини. Так само комунізм і підтримку сталінського СССР. США, коли ввійшли в союз з СССР, не стали комуністичними. Фінляндія, коли ввійшла в союз з Німеччиною, не стала нацистською. А про що каже пуйло і хто з його населення цьому вірить - на це нам взагалі орієнтуватися не треба.
ЛАД написав:Закон о языке. Отменили его через 2 или 3 дня. Но уже было поздно
це той самий закон, без якого Україна жила 20 років і якось це нікому не заважало? Це той самий закон, який в Криму взагалі не діяв, бо згідно Конституції Криму там вже задовго до того російська була офіційною? І правда, все сталося через цей закон, до речі, відміни якого "через 2 или 3 дня" не відбулося, він втратив чинність тільки 28 лютого 2018 року? Чи може причина всіх подій була в чомусь іншому і закон - це лише привід? Не було б його, використали б якийсь інший. Гарно подумайте над цим і більше не поширюйте російських наративів, згода?
Високопоставлені німецькі чиновники підтвердили газеті Wall Street Journal автентичність запису розмови, на якому офіцери Бундесверу обговорюють теоретичне надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це йдеться у матеріалі видання.
Співрозмовники WSJ стверджують, що зустріч відбулася на комерційній незашифрованій платформі для онлайн-конференцій WebEx. Один офіцер приєднався до розмови за допомогою мобільного телефону з номера готелю в Сінгапурі.
Посадовці, знайомі з німецьким розслідуванням цього витоку, заявили, що WebEx широко використовують військові та інші чутливі департаменти німецького уряду. Один з чиновників наголосив: «Це має стати тривожним дзвінком».
Видання стверджує, що цей витік приніс «пропагандистську перемогу» кремлю, а також міг погіршити відносини з союзниками Німеччини по НАТО. Що передувало?
Напередодні російська пропагандистка та головна редакторка RT Маргарита Симоньян оприлюднила запис понад 30-хвилинної розмови, яка начебто відбулась між високопоставленими офіцерами Бундесверу.
На записах буцімто обговорюють теоретичні удари по Керченському (Кримському) мосту ракетами Taurus. Після цього в Німеччині заявили, що перевірять імовірність перехоплення комунікацій та прослуховування у Військово-повітряних силах.
Тут писали о санкциях по росс. нефти. И о том, что Китай и Индия покупают её за бесценок.
чистые доходы России от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц. Это был самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой месяц года до вторжения в Украину ......... Официальные данные индийской таможни показывают, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, к тому времени, когда она достигла азиатской страны, в среднем составляла 72 доллара за баррель. Это на $12 выше цены, заявленной в пункте экспорта в России, согласно данным Института KSE, входящего в Киевскую школу экономики и сторонника жестких санкций в отношении Москвы. Данные Argus Media, используемые для обоснования политики «Большой семерки», показывают аналогичный разрыв с марта. ........ «У политиков всегда была двойная цель: обеспечить хорошее снабжение рынка, но снизить доходы России на баррель», — сказал Кэхилл из CSIS. «Кажется очевидным, что первоочередная задача имеет приоритет. За последние шесть недель усилились целенаправленные принудительные меры, но в целом Россия вывела большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов из зоны легкой досягаемости санкций «Большой семерки».
ЛАД написав:Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"? По крайней мере для своего населения, но и не только.
треба розрізняти нацизм як ідеологію (знищення "неправильних" рас) і політичну підтримку нацистської Німеччини. Так само комунізм і підтримку сталінського СССР. США, коли ввійшли в союз з СССР, не стали комуністичними. Фінляндія, коли ввійшла в союз з Німеччиною, не стала нацистською.
"політична підтримка нацистської Німеччини" - признание и поддержка нацизма.
А про що каже пуйло і хто з його населення цьому вірить - на це нам взагалі орієнтуватися не треба.
Могут поверить и другие. Ну и аргументы для "его населения" тоже давать не стоит.
ЛАД написав:Закон о языке. Отменили его через 2 или 3 дня. Но уже было поздно
це той самий закон, без якого Україна жила 20 років і якось це нікому не заважало? Це той самий закон, який в Криму взагалі не діяв, бо згідно Конституції Криму там вже задовго до того російська була офіційною? І правда, все сталося через цей закон, до речі, відміни якого "через 2 или 3 дня" не відбулося, він втратив чинність тільки 28 лютого 2018 року? Чи може причина всіх подій була в чомусь іншому і закон - це лише привід? Не було б його, використали б якийсь інший. Гарно подумайте над цим і більше не поширюйте російських наративів, згода?
Если точнее:
У конституції декларується, що державною мовою в АР Крим є українська мова, а всі правові акти в автономії друкуються, окрім української, також російською та кримськотатарською мовами
http://surl.li/rdnzv Решение об отмене закона принято 23.02, отменено 27.02. Не через 3 дня, а через 4 дня. Это существенное уточнение? Да, это не причина всех событий, но одна из причин. Хорошо, пусть даже не причина, а инфоповод. В конце концов это решение отменили не просто так, от нечего делать. Или 27 февраля ВР решила "поширювати російські наративи"? Згода?