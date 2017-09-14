Украина может увидеть первые снаряды в течение нескольких недель в рамках этой инициативы, согласно которой Чешская Республика выступает в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку лишних 155-мм снарядов в третьих странах, - Ян Йирес, генеральный директор страны по оборонной политике и стратегии. Об этом заявил в интервью в Вашингтоне.



Жирес сказал, что ряд европейских стран являются участниками этой инициативы. Он не уточнил, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но сказал, что поставки, скорее всего, будут раскрыты после их прибытия.

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Нидерланды согласились внести в этот план 100 миллионов евро (109 миллионов долларов). Правительство в Праге заявило, что оно также обеспечило предварительные обязательства со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои имена.

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Министр армии США Кристин Уормут сообщила журналистам во вторник, что государственные предприятия, управляемые подрядчиками, находятся на пути к увеличению производства 155-мм снарядов примерно до 36 000 в месяц примерно с апреля с 28 000 в месяц по состоянию на октябрь. По ее словам, средства, запрошенные в застопорившемся законодательстве, необходимы для достижения цели армии по производству 100 000 155-мм снарядов в месяц к концу 2025 года.