У виданні The New York Times вийшла стаття «Напрочуд слабка українська оборона допомагає російському просуванню». Головні тези статті примушують задуматися над тим, що керівництво країни говорячи про підготовку до оборони не пішло далі гучних заяв, а намагання лізти у справи військових і керувати ними з Банкової мають негативні наслідки. А якщо ще пригадати ганебну історію на Запоріжжі де Кабмін не виділив грошей, а керівництво ОВА, яке відповідає за будівництво ліній оборони, і досі не замовило "зуби дракона", то це дає розуміння загальної картини на Авдіївському напрямку.

У районі на захід від Авдіївки, який зараз намагається обороняти Україна, розташовані рідкісні, рудиментарні лінії окопів , згідно з вивченням знімків, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs. Окопи не сильні укріпленнями, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливі ділянки місцевості.

Американські офіційні особи заявили, що Україна не зміцнила свої оборонні рубежі на ранній стадії досить добре , і тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за Авдіївку.

Британська військова розвідка повідомила, що за останні два тижні російські війська просунулися приблизно на чотири милі від центру Авдіївки, що є невеликим, але надзвичайно швидким просуванням у порівнянні з попередніми наступальними операціями.

У ЗСУ є достатньо часу, щоб підготувати оборону за межами Авдіївки. Бойові дії у цьому районі ведуться з 2014 року. Однак при цьому українські оборонні споруди за межами Авдіївки є рудиментарними земляними укріпленнями, часто зі з'єднальною траншеєю для піхоти, щоб дістатися до найближчих до противника вогневих позицій, але не більше.

Відсутність міцних українських укріплень у цьому районі особливо помітна порівняно з потужною російською обороною, яка стримувала просування Києва минулого літа під час контрнаступу.

Російські укріплення біля села Вербове, яке Україна намагалася і не змогла взяти цієї осені, демонструють зовсім іншу картину. Там є концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, досить широкої, щоб зупинити танки, що наступають, і бронетехніку, потім йдуть цементні перешкоди, відомих як «зуби дракона», і, нарешті, траншея для піхоти.

При вмьому цьому існує безліч причин, які пояснюють очевидну нездатність України до оборони.

За словами американських чиновників та військових експертів, українська влада, можливо, була надто зосереджена на наступальних операціях минулого року, щоб виділяти необхідні ресурси на будівництво таких численних траншей та танкових пасток, які російські інженери зводили з кінця 2022 року на півдні країни. Питання, як завжди, у грошах, які владою не виділяються на будівництво оборони.

Можливо відіграв свою роль і психологічний фактор, вважають американські експерти. Якби українські війська сильно замінували певні райони, щоб завадити російському просуванню, це було б мовчазним визнанням того, що вони навряд чи зможуть провести наступальні операції у тому самому районі в майбутньому.

У той час як Москва почала будувати оборонні лінії на півдні більш ніж за півроку до контрнаступу Києва, Україна, схоже, розпочала плани будівництва нових укріплень лише три місяці тому. Відповідальність за будівництво першої лінії оборони було покладено на військові частини, дислоковані у цьому районі, більш віддалені укріплення мали зводитися цивільною владою за допомогою приватних підрядників.

Районам на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, «буде приділено максимальну увагу», заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до лінії фронту наприкінці листопада, зазначивши «необхідність активізувати та прискорити будівництво споруд». Однак Пасі Паройнен, аналітик із компанії Black Bird Group, яка займається аналізом супутникових знімків та матеріалів соціальних мереж з місця бойових дій, заявив, що після візиту Зеленського «нічого суттєвого не сталося». Були слова після яких не було дій.

Затримки у будівництві укріплень означають, що українські війська тепер можуть бути змушені зміцнювати свої оборонні рубежі під обстрілом російської армії, що значно ускладнює завдання.

Стаття у New York Times знову показує головні проблеми України - Зеленський зі своїми 5 менеджерами лише вважають, що добре керують Україною. Факти говорять про те, що все навпаки. Загальна криза в системі управління поглиблюється і ті, хто сьогодні керують багатьма напрямками показують свою некомпетентність та не ефективність , але демонструючи лояльність Зеленському та Єрмаку залишаються на посадах. Але Україні потрібні не лояльні владі, а компетентні кадри. І часу на виправлення помилок у нас не дуже багато.

