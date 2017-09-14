ЛАД написав:"політична підтримка нацистської Німеччини" - признание и поддержка нацизма
по аналогії спитаю: США під час Другої Світової підтримували комунізм? Так чи ні?
ЛАД написав:Могут поверить и другие. Ну и аргументы для "его населения" тоже давать не стоит
аргументів там велика кількість, на будь-який смак. Не буде одних, повірять в інші. Тому не треба легітимізувати його "аргументи", наводячи їх тут на повному серйозі.
ЛАД написав:В конце концов это решение отменили не просто так, от нечего делать. Или 27 февраля ВР решила "поширювати російські наративи"?
вирішили піти на поступки, але це вже нічого не змінило, бо суть була не в законі, що і довели всі наступні події. Тому ще раз повторю: говорити, що окремі регіони зненацька вирішили відʼєднатися саме через відміну цього закону - поширювати чистісінький російський наратив. Так, це один із інфоприводів, так само як "поїзди дружби" (які також існували лише в пропагандистських страшилках) та подібні.
Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні.
Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих.
Безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.
Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.
За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення.
В цілому, сьогодні хочу відзначити дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.
Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності.
Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести полное расследование после того, как запись якобы конфиденциальных переговоров армии о войне на Украине была распространена в российских социальных сетях, что стало огромным конфузом для Берлина...... Участники разговора, судя по всему, также обсуждают возможную поставку Киеву крылатых ракет «Таурус», которую Шольц публично пока решительно отвергает. Также они говорят о подготовке украинских солдат и возможных военных целях. Киев уже давно призывает Германию предоставить ему ракеты «Таурус», которые могут достигать целей на расстоянии до 500 км (300 миль).
Агентство Reuters прослушало 38-минутную запись, но не смогло независимо подтвердить ее подлинность.
Антивоенные лозунги скандировались на тысячах скорбящих, собравшихся в пятницу на панихиде по Алексею Навальному , самому известному российскому критику президента Владимира Путина, в Москве. На фоне большого присутствия полиции многие в толпе держали в руках цветы, а некоторые присоединились к скандированию, в том числе «Путин — убийца», «Нет войне» и «Мы не простим», игнорируя предупреждение Кремля об арестах. Толпа кричала «Навальный, Навальный!» когда катафалк с его гробом прибыл в церковь.
Антивоенные лозунги скандировались на тысячах скорбящих, собравшихся в пятницу на панихиде по Алексею Навальному , самому известному российскому критику президента Владимира Путина, в Москве. На фоне большого присутствия полиции многие в толпе держали в руках цветы, а некоторые присоединились к скандированию, в том числе «Путин — убийца», «Нет войне» и «Мы не простим», игнорируя предупреждение Кремля об арестах. Толпа кричала «Навальный, Навальный!» когда катафалк с его гробом прибыл в церковь.
Borislav Bereza У виданні The New York Times вийшла стаття «Напрочуд слабка українська оборона допомагає російському просуванню». Головні тези статті примушують задуматися над тим, що керівництво країни говорячи про підготовку до оборони не пішло далі гучних заяв, а намагання лізти у справи військових і керувати ними з Банкової мають негативні наслідки. А якщо ще пригадати ганебну історію на Запоріжжі де Кабмін не виділив грошей, а керівництво ОВА, яке відповідає за будівництво ліній оборони, і досі не замовило "зуби дракона", то це дає розуміння загальної картини на Авдіївському напрямку. У районі на захід від Авдіївки, який зараз намагається обороняти Україна, розташовані рідкісні, рудиментарні лінії окопів, згідно з вивченням знімків, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs. Окопи не сильні укріпленнями, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливі ділянки місцевості. Американські офіційні особи заявили, що Україна не зміцнила свої оборонні рубежі на ранній стадії досить добре, і тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за Авдіївку. Британська військова розвідка повідомила, що за останні два тижні російські війська просунулися приблизно на чотири милі від центру Авдіївки, що є невеликим, але надзвичайно швидким просуванням у порівнянні з попередніми наступальними операціями. У ЗСУ є достатньо часу, щоб підготувати оборону за межами Авдіївки. Бойові дії у цьому районі ведуться з 2014 року. Однак при цьому українські оборонні споруди за межами Авдіївки є рудиментарними земляними укріпленнями, часто зі з'єднальною траншеєю для піхоти, щоб дістатися до найближчих до противника вогневих позицій, але не більше. Відсутність міцних українських укріплень у цьому районі особливо помітна порівняно з потужною російською обороною, яка стримувала просування Києва минулого літа під час контрнаступу. Російські укріплення біля села Вербове, яке Україна намагалася і не змогла взяти цієї осені, демонструють зовсім іншу картину. Там є концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, досить широкої, щоб зупинити танки, що наступають, і бронетехніку, потім йдуть цементні перешкоди, відомих як «зуби дракона», і, нарешті, траншея для піхоти. При вмьому цьому існує безліч причин, які пояснюють очевидну нездатність України до оборони. За словами американських чиновників та військових експертів, українська влада, можливо, була надто зосереджена на наступальних операціях минулого року, щоб виділяти необхідні ресурси на будівництво таких численних траншей та танкових пасток, які російські інженери зводили з кінця 2022 року на півдні країни. Питання, як завжди, у грошах, які владою не виділяються на будівництво оборони. Можливо відіграв свою роль і психологічний фактор, вважають американські експерти. Якби українські війська сильно замінували певні райони, щоб завадити російському просуванню, це було б мовчазним визнанням того, що вони навряд чи зможуть провести наступальні операції у тому самому районі в майбутньому. У той час як Москва почала будувати оборонні лінії на півдні більш ніж за півроку до контрнаступу Києва, Україна, схоже, розпочала плани будівництва нових укріплень лише три місяці тому. Відповідальність за будівництво першої лінії оборони було покладено на військові частини, дислоковані у цьому районі, більш віддалені укріплення мали зводитися цивільною владою за допомогою приватних підрядників. Районам на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, «буде приділено максимальну увагу», заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до лінії фронту наприкінці листопада, зазначивши «необхідність активізувати та прискорити будівництво споруд». Однак Пасі Паройнен, аналітик із компанії Black Bird Group, яка займається аналізом супутникових знімків та матеріалів соціальних мереж з місця бойових дій, заявив, що після візиту Зеленського «нічого суттєвого не сталося». Були слова після яких не було дій. Затримки у будівництві укріплень означають, що українські війська тепер можуть бути змушені зміцнювати свої оборонні рубежі під обстрілом російської армії, що значно ускладнює завдання. Стаття у New York Times знову показує головні проблеми України - Зеленський зі своїми 5 менеджерами лише вважають, що добре керують Україною. Факти говорять про те, що все навпаки. Загальна криза в системі управління поглиблюється і ті, хто сьогодні керують багатьма напрямками показують свою некомпетентність та не ефективність, але демонструючи лояльність Зеленському та Єрмаку залишаються на посадах. Але Україні потрібні не лояльні владі, а компетентні кадри. І часу на виправлення помилок у нас не дуже багато. 20 год · Facebook for Android · Публічно
А тим часом у глибоких тилах “виконують і перевиконують плани”, але... новобудок.
Гидота... Яка ж це гидота, коли фронт неукріплений, а млн людей вже в еміграції.
Що сталось з тилами? Таке враження, ніби вони перетворились на гігантську ракову пухлину і граються у швидкісне новобудування: ... замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...
Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.
Bobua написав:Що сталось з тилами? Таке враження, ніби вони перетворились на гігантську ракову пухлину і граються у швидкісне новобудування:
Цікаво, а який відсоток воїнів ЗСУ проголосує за війну до кордонів91? Судячи по дописам на форумі, то абсолютна меншість. То з якої радості тил повинен рвати дупу заради нескінченої війни? Тил це робив, поки була деокупація і перспектива швидкої перемоги. Проблема не в ЗСУ чи в гімнястому тилу і ухилянтах, проблема в тому, що Найвеличніший "не може" помилятись, тому вперто ігнорує реальність.