lapay написав:Цікаво, а який відсоток воїнів ЗСУ проголосує за війну до кордонів91? Судячи по дописам на форумі, то абсолютна меншість. То з якої радості тил повинен рвати дупу заради нескінченої війни? Тил це робив, поки була деокупація і перспектива швидкої перемоги. Проблема не в ЗСУ чи в гімнястому тилу і ухилянтах, проблема в тому, що Найвеличніший "не може" помилятись, тому вперто ігнорує реальність.
Війна не буде нескінченною. Росія не може довго триматися в такому режимі через фінансовий колапс, що насувається. А от після нього розклад вже буде іншим.
ЛАД написав:Тут писали о санкциях по росс. нефти. И о том, что Китай и Индия покупают её за бесценок.
чистые доходы России от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц. Это был самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой месяц года до вторжения в Украину ......... Официальные данные индийской таможни показывают, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, к тому времени, когда она достигла азиатской страны, в среднем составляла 72 доллара за баррель. Это на $12 выше цены, заявленной в пункте экспорта в России, согласно данным Института KSE, входящего в Киевскую школу экономики и сторонника жестких санкций в отношении Москвы. Данные Argus Media, используемые для обоснования политики «Большой семерки», показывают аналогичный разрыв с марта. ........ «У политиков всегда была двойная цель: обеспечить хорошее снабжение рынка, но снизить доходы России на баррель», — сказал Кэхилл из CSIS. «Кажется очевидным, что первоочередная задача имеет приоритет. За последние шесть недель усилились целенаправленные принудительные меры, но в целом Россия вывела большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов из зоны легкой досягаемости санкций «Большой семерки».