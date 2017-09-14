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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6986698769886989
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Цікаво, а який відсоток воїнів ЗСУ проголосує за війну до кордонів91? Судячи по дописам на форумі, то абсолютна меншість. То з якої радості тил повинен рвати дупу заради нескінченої війни? Тил це робив, поки була деокупація і перспектива швидкої перемоги.
Проблема не в ЗСУ чи в гімнястому тилу і ухилянтах, проблема в тому, що Найвеличніший "не може" помилятись, тому вперто ігнорує реальність.

Війна не буде нескінченною. Росія не може довго триматися в такому режимі через фінансовий колапс, що насувається.
А от після нього розклад вже буде іншим.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.

Я ж і пишу, що треба податки підіймати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:40

  lapay написав:То з якої радості тил повинен рвати дупу заради нескінченої війни?

Звісно ні, лапи вгору і волати про рпв ))) Тил має рвати дупу до кінця війни та ще кілька років після, щоб зміцнити армію та убезпечити країну від повторного нападу.
  lapay написав:Проблема в тому, що Найвеличніший "не може" помилятись, тому вперто ігнорує реальність.

А вєщій ̶l̶a̶p̶a̶y̶ Олєг свою лінію гнул (с)...)))
Реальність, lapay, це Маріуполь, Бахмут, Авдіївка.. Іншої не буде у випадку перемоги рф.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:42

  ЛАД написав:Тут писали о санкциях по росс. нефти. И о том, что Китай и Индия покупают её за бесценок.
чистые доходы России от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц. Это был самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой месяц года до вторжения в Украину
.........
Официальные данные индийской таможни показывают, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, к тому времени, когда она достигла азиатской страны, в среднем составляла 72 доллара за баррель. Это на $12 выше цены, заявленной в пункте экспорта в России, согласно данным Института KSE, входящего в Киевскую школу экономики и сторонника жестких санкций в отношении Москвы. Данные Argus Media, используемые для обоснования политики «Большой семерки», показывают аналогичный разрыв с марта.
........
«У политиков всегда была двойная цель: обеспечить хорошее снабжение рынка, но снизить доходы России на баррель», — сказал Кэхилл из CSIS. «Кажется очевидным, что первоочередная задача имеет приоритет. За последние шесть недель усилились целенаправленные принудительные меры, но в целом Россия вывела большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов из зоны легкой досягаемости санкций «Большой семерки».

https://www.bloomberg.com/news/features/2023-12-06/oil-prices-how-russia-punched-an-11-billion-hole-in-west-s-sanctions-regime?

Стаття стара - грудня 2023. Зараз і ціни вже інші і удари по НПЗ.
Denik
 
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