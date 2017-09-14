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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 698769886989699069916992>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Цікаво, а який відсоток воїнів ЗСУ проголосує за війну до кордонів91? Судячи по дописам на форумі, то абсолютна меншість. То з якої радості тил повинен рвати дупу заради нескінченої війни? Тил це робив, поки була деокупація і перспектива швидкої перемоги.
Проблема не в ЗСУ чи в гімнястому тилу і ухилянтах, проблема в тому, що Найвеличніший "не може" помилятись, тому вперто ігнорує реальність.

Війна не буде нескінченною. Росія не може довго триматися в такому режимі через фінансовий колапс, що насувається.
А от після нього розклад вже буде іншим.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.

Я ж і пишу, що треба податки підіймати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:40

  lapay написав:То з якої радості тил повинен рвати дупу заради нескінченої війни?

Звісно ні, лапи вгору і волати про рпв ))) Тил має рвати дупу до кінця війни та ще кілька років після, щоб зміцнити армію та убезпечити країну від повторного нападу.
  lapay написав:Проблема в тому, що Найвеличніший "не може" помилятись, тому вперто ігнорує реальність.

А вєщій ̶l̶a̶p̶a̶y̶ Олєг свою лінію гнул (с)...)))
Реальність, lapay, це Маріуполь, Бахмут, Авдіївка.. Іншої не буде у випадку перемоги рф.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:42

  ЛАД написав:Тут писали о санкциях по росс. нефти. И о том, что Китай и Индия покупают её за бесценок.
чистые доходы России от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц. Это был самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой месяц года до вторжения в Украину
.........
Официальные данные индийской таможни показывают, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, к тому времени, когда она достигла азиатской страны, в среднем составляла 72 доллара за баррель. Это на $12 выше цены, заявленной в пункте экспорта в России, согласно данным Института KSE, входящего в Киевскую школу экономики и сторонника жестких санкций в отношении Москвы. Данные Argus Media, используемые для обоснования политики «Большой семерки», показывают аналогичный разрыв с марта.
........
«У политиков всегда была двойная цель: обеспечить хорошее снабжение рынка, но снизить доходы России на баррель», — сказал Кэхилл из CSIS. «Кажется очевидным, что первоочередная задача имеет приоритет. За последние шесть недель усилились целенаправленные принудительные меры, но в целом Россия вывела большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов из зоны легкой досягаемости санкций «Большой семерки».

https://www.bloomberg.com/news/features/2023-12-06/oil-prices-how-russia-punched-an-11-billion-hole-in-west-s-sanctions-regime?

Стаття стара - грудня 2023. Зараз і ціни вже інші і удари по НПЗ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:58



А де зараз професійний військовий Кривонос?
На пенсії, трохи підробляє в ЗМІ? :D
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:58

lapay ,

То з якої радості тил повинен рвати дупу заради нескінченої війни?


Якраз втомлених воїнів зрозуміти можна і треба, а от вашу втому від війни зрозуміти важко. За продуктові картки працюєте? Військовий збір 20% впровадили? Робочий день 18-годинний?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Війна не буде нескінченною. Росія не може довго триматися в такому режимі через фінансовий колапс, що насувається.

При $35 за барель російської нафти, при $70 не буде, хіба що ми зменшимо їх експорт вдвічі своїми ударами.
  fler написав:Звісно ні, лапи вгору і волати про рпв ))) Тил має рвати дупу до кінця війни та ще кілька років після, щоб зміцнити армію та убезпечити країну від повторного нападу.

Нафтодолари, впк, алкаші. Це кацапські три кити, які тримають нескінчену війну.
А в нас - тільки клянчити, клянчити і бусифікація інвалідів? Так після інвалідів підуть жінки, бо комусь же треба йти пішки до кордонів91, і дай бог, щоб до східних, а не відступати до західних.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якраз втомлених воїнів зрозуміти можна і треба, а от вашу втому від війни зрозуміти важко

Я про свою втому нічого не писав, мені війна не подобається як явище. Рпв не мені особисто треба, а Україні як державі, щоб повернулись біженці, пішли інвестиції, щоб, найголовніше, не гинули люди, заради примарної мети. Хто сказав, що врешті-решт я помиляюсь, а якщо ні - хто відповість за десятки тисяч загиблих і втрачені території з осені 2023?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:16


Там, де зараз і Залужний, і напевно той же Хоренко, і ще купа бойових генералів з неоціненним досвідом - просто не потрібні цій владі такі люди на посадах. Краще лояльні невігласи.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:20

  Denik написав:
  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.

Я ж і пишу, що треба податки підіймати.

щоб корова більше давала молока і менше їла її потрібно більше доїти і менше годувати

  Denik написав:
  akurt написав:Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.

Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 бер, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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