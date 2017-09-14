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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69886989699069916992>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:22

lapay ,


мені війна не подобається як явище


Вона нікому не подобається. Але це не вибір нашої держави.


Хто сказав, що врешті-решт я помиляюсь, а якщо ні - хто відповість за десятки тисяч загиблих і втрачені території з осені 2023?


Ніхто не знає, помиляєтесь ви чи ні. Це можна лише перевірити по факту. Да і то… ніяк не можна перевірити хід історії, яка могла б відбутись, але не відбулась, так як рішення було прийняте інше.
Відповідати не буде ніхто , бо владі надана право приймати рішення не радячись з вами. Ви їм таке право делегували на виборах.
Відповідальність буде політична, колись.
Від вас (нас) зараз потрібно одне: максимально допомагати воюючій країні. А не закликати «здаватись».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:23

  Schmit написав:Там, де зараз і Залужний, і напевно той же Хоренко, і ще купа бойових генералів з неоціненним досвідом - просто не потрібні цій владі такі люди на посадах. Краще лояльні невігласи.


Про Залужного говорити зарано.
А Кривоносу навіть кулемет не довірили, чи він туди не пішов? :oops:
Доречі, який у нього досвід?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:25

  Denik написав:
  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.

Я ж і пишу, що треба податки підіймати.

Все нормальные страны опускают, а тут новый перл підіймать
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:27

  Бетон написав:
  Denik написав:
  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.

Я ж і пишу, що треба податки підіймати.

Все нормальные страны опускают, а тут новый перл підіймать

А «все нормальные» теж воюють і мають 20% окупованих територій?

flyman ,

щоб корова більше давала молока і менше їла її потрібно більше доїти і менше годувати



Ти особисто вже з хлібу на квас перебиваєшся? Недогодований? Теж втомлений? Чи ти вчергове емпатійний, дуже за інших переймаєшся?
Тебе вже нема з чого доїти? Який % доходів відраховуєш до бюджету і ЗСУ?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 03 бер, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:27

  Hotab написав:lapay ,


мені війна не подобається як явище


Вона нікому не подобається. Але це не вибір нашої держави.



Подростком родители не занимаются, не воспитывают, не водят в школу. И через 30 лет он в тюрьме.
Но это не их выбор. Оно само

А... Да. Им это не нравится

Вот тут любят писать: "нужно было раньше думать и выезжать,до войны, а щас поздно"
Отвечаю равносильно: "нужно было 30 лет не продавать самолёты и резать на металлолом, а раньше строить оборону"

Это больно и неприятно, но договорятся. Вопрос только сколько ещё территорий отожмут, но для нас, украинцев не это важно, нам важно сколько ещё погибнет украинцев
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:34

  Бетон написав:
  Denik написав:
  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.

Я ж і пишу, що треба податки підіймати.

Все нормальные страны опускают, а тут новый перл підіймать

Впроваджувати прогресивний податок по таких же принципах як в ЄС, в який типу рухаємось, податок на нерухомість, знову ж таки не придумуючи ровера, а беручи готові моделі. А от теперішнє підняття пенсій і зарплат дивує.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Відповідати не буде ніхто , бо владі надана право приймати рішення не радячись з вами. Ви їм таке право делегували на виборах.
Відповідальність буде політична, колись.
Від вас (нас) зараз потрібно одне: максимально допомагати воюючій країні. А не закликати «здаватись».

Хіба Азейбарджан "здався", коли підписав рпв, чи Кіпр, навіть Фінляндія? Існує таке поняття, як відкладена перемога, коли країні потрібно відновити сили і дочекатись вікна можливості, коли можна повернути окуповані території військовим чи політичним шляхом.
А відповідальність за помилкові рішення влади будуть, і не тільки політична. Кров людська не водиця...
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:43

  vt313 написав:
  Schmit написав:Там, де зараз і Залужний, і напевно той же Хоренко, і ще купа бойових генералів з неоціненним досвідом - просто не потрібні цій владі такі люди на посадах. Краще лояльні невігласи.


Про Залужного говорити зарано.
А Кривоносу навіть кулемет не довірили, чи він туди не пішов? :oops:
Доречі, який у нього досвід?

Не розумію, навіщо це запитувати, коли вся інформація у вільному доступі.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

що то взагалі за дурниця "кордони 91"?
Просувають ті ж самі люди, з відсутністю критичного мислення, більшість з них колись стверджували, що якщо у конституції нейтральний-позаблоковий статус, то на нас ніхто не нападе, бо на Швейцарію ніхто не нападає.
Ось так і бачу зараз - виходить скривавлена Україна на Керчь\Новоазовськ ні метром більше,ні метром менше - і все, у кремлі кажуть - "хлопці, ви виграли, тримайте торбу з репараціями, приносимо вибачення за незручності".
Жарти в сторону, чесно відповісти собі - якщо не змогли коли були всі можливості розчавити терористів у придністров'ї які стоять на транспортних шляхах до ЄС, то що казати про інраструктурно російські территорії?
Є така послідовність деокупації у порядку пріоритетності\можливості
1)ПРидністров'я (можно було зробити за наявних на 2023 ресурсів)
2)ТОТ Запоріжжя та Херсонщини - але зараз це можливе тільки після кардинального підвищення ресурсно-тєхнічної бази - сотні літаків. тисячі танків.(були шанси у 2022, але не в паланах бідономасонів )
3)ОРДЛО та Крим - тільки при залученні контингентів з інших країн, наприклад Туреччини для Крима, Великобританії для Донбасу. Але у цьому випадку Росію доречно взагалі вигнати з Кавказу, Полволжжя, Україна отримає території Кубані , "Жовтого Кліну Поволлжжя", щоб мати диверсифіковані кордони з сателітами Турречини а не тільки ерефії з усіх боків
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 03 бер, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:46

  flyman написав:
  Denik написав:
  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.

Я ж і пишу, що треба податки підіймати.

щоб корова більше давала молока і менше їла її потрібно більше доїти і менше годувати

  Denik написав:
  akurt написав:Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.

ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.


Уявляєш скільки з цього податків сплачено??? :D :D :D
Denik
 
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