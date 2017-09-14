Додано: Нед 03 бер, 2024 10:45

що то взагалі за дурниця "кордони 91"?

Просувають ті ж самі люди, з відсутністю критичного мислення, більшість з них колись стверджували, що якщо у конституції нейтральний-позаблоковий статус, то на нас ніхто не нападе, бо на Швейцарію ніхто не нападає.

Ось так і бачу зараз - виходить скривавлена Україна на Керчь\Новоазовськ ні метром більше,ні метром менше - і все, у кремлі кажуть - "хлопці, ви виграли, тримайте торбу з репараціями, приносимо вибачення за незручності".

Жарти в сторону, чесно відповісти собі - якщо не змогли коли були всі можливості розчавити терористів у придністров'ї які стоять на транспортних шляхах до ЄС, то що казати про інраструктурно російські территорії?

Є така послідовність деокупації у порядку пріоритетності\можливості

1)ПРидністров'я (можно було зробити за наявних на 2023 ресурсів)

2)ТОТ Запоріжжя та Херсонщини - але зараз це можливе тільки після кардинального підвищення ресурсно-тєхнічної бази - сотні літаків. тисячі танків.(були шанси у 2022, але не в паланах бідономасонів )

3)ОРДЛО та Крим - тільки при залученні контингентів з інших країн, наприклад Туреччини для Крима, Великобританії для Донбасу. Але у цьому випадку Росію доречно взагалі вигнати з Кавказу, Полволжжя, Україна отримає території Кубані , "Жовтого Кліну Поволлжжя", щоб мати диверсифіковані кордони з сателітами Турречини а не тільки ерефії з усіх боків