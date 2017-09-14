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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6989699069916992>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Вот тут любят писать: "нужно было раньше думать и выезжать,до войны, а щас поздно"


До таких прийдуть комісари в шкіряних куртках, однаково ворожі до всіх сторін конфлікта, пристявлять маузера до лоба і скажуть - "треба було стулити соціал-дарвіністську пельку раніше, а зараз запізно"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:щоб повернулись біженці, пішли інвестиції,

Ви мега оптиміст.
Якщо
1. Нам не дадуть гарантій рівня 5 статті НАТО
2. Не створять фонд відбудови на сотні мільярдів $, щоб підтягнути мінімальну ЗП до рівня Польщі
то РПВ == виїзд мільйонів адекватних чоловіків до своїх родин. І років через 5 Україну, в якій залишаться одні пенсіонери, можна захоплювати без пострілів, як Крим.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:53

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:щоб повернулись біженці, пішли інвестиції,

Ви мега оптиміст.
Якщо
1. Нам не дадуть гарантій рівня 5 статті НАТО
2. Не створять фонд відбудови на сотні мільярдів $, щоб підтягнути мінімальну ЗП до рівня Польщі
то РВП == виїзд мільйонів адекватних чоловіків з родинами і років через 5 Україну, в якій залишаться одні пенсіонери, можна захоплювати без пострілів, як Крим.


Кордони при РВП не відкриють. Чи відкриють дуже обмежено
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 03 бер, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:При $35 за барель російської нафти, при $70 не буде, хіба що ми зменшимо їх експорт вдвічі своїми ударами.

В них довоєнний бюджет був по 45 за долар без війни і інфляції долара на 15%. Зараз довоєнних 45 - то 52. Але і експорт нафти впав на 10-15%. Тобто довоєнних 45 - то 57 зараз. Тобто воює рашка виключно за резерви, або коли Брент під 100.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:54

  Schmit написав:
  vt313 написав:
  Schmit написав:Там, де зараз і Залужний, і напевно той же Хоренко, і ще купа бойових генералів з неоціненним досвідом - просто не потрібні цій владі такі люди на посадах. Краще лояльні невігласи.


Про Залужного говорити зарано.
А Кривоносу навіть кулемет не довірили, чи він туди не пішов? :oops:
Доречі, який у нього досвід?

Не розумію, навіщо це запитувати, коли вся інформація у вільному доступі.


Не побачив нічого під слова "неоціненним досвідом", тому і запитую.
Виключно з цікавості.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Кордони при РВП не відкриють. Чи відкриють дуже обмежено

Ну тоді Майдан-3 перестане бути ІПСО
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:58

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Кордони при РВП не відкриють. Чи відкриють дуже обмежено

Ну тоді Майдан-3 перестане бути ІПСО

Вибори Залужного проведуть, не хвилюйтесь. При ньому не помайданиш
А кордони для чоловіків закриті, чи плати 30куо у фонд підвищення обороноздатності, якщо є довідка про неповну військовопридатність
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:03

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Bobua написав:.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...

Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.
Я ж і пишу, що треба податки підіймати.

Все нормальные страны опускают, а тут новый перл підіймать

А «все нормальные» теж воюють і мають 20% окупованих територій?

flyman ,

щоб корова більше давала молока і менше їла її потрібно більше доїти і менше годувати



Ти особисто вже з хлібу на квас перебиваєшся? Недогодований? Теж втомлений? Чи ти вчергове емпатійний, дуже за інших переймаєшся?
Тебе вже нема з чого доїти? Який % доходів відраховуєш до бюджету і ЗСУ?

оккупирован Сальвадор бандитскими группировками и что делает молодой Букеле. Биткоин официальная валюта, рост экономики, низкая преступность. Что делает Милей? Распускает министерства.
Да у власти сейчас абсолютная власть. Делай реформы, меняй реформируй страну и тогда не придется стоять с протянутой рукой. Это шанс.
Был
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А Залужный кто реформатор? Мама дорогая, опять двадцать пять.

Залужный - военный. Пусть занимается армией. Или как?

Давайте завтра метро поставим строить КВН, перегон с деформациями Лыбидской?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:13

  Бетон написав:Да у власти сейчас абсолютная власть. Делай реформы, меняй реформируй страну и тогда не придется стоять с протянутой рукой. Это шанс.
Был


Нет абсолютной власти.
Власть довольно либеральна и от этих принципов особо не хочет уходить.
Это не делается быстро. Движение шло, были и приличные результаты.
А сейчас не о чем говорить, война.
vt313
 
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