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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:50
Бетон написав:
Вот тут любят писать: "нужно было раньше думать и выезжать,до войны, а щас поздно"
До таких прийдуть комісари в шкіряних куртках, однаково ворожі до всіх сторін конфлікта, пристявлять маузера до лоба і скажуть - "треба було стулити соціал-дарвіністську пельку раніше, а зараз запізно"
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fox767676
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:51
lapay написав:
щоб повернулись біженці, пішли інвестиції,
Ви мега оптиміст.
Якщо
1. Нам не дадуть гарантій рівня 5 статті НАТО
2. Не створять фонд відбудови на сотні мільярдів $, щоб підтягнути мінімальну ЗП до рівня Польщі
то РПВ == виїзд мільйонів адекватних чоловіків до своїх родин. І років через 5 Україну, в якій залишаться одні пенсіонери, можна захоплювати без пострілів, як Крим.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:53
Дюрі-бачі написав: lapay написав:
щоб повернулись біженці, пішли інвестиції,
Ви мега оптиміст.
Якщо
1. Нам не дадуть гарантій рівня 5 статті НАТО
2. Не створять фонд відбудови на сотні мільярдів $, щоб підтягнути мінімальну ЗП до рівня Польщі
то РВП == виїзд мільйонів адекватних чоловіків з родинами і років через 5 Україну, в якій залишаться одні пенсіонери, можна захоплювати без пострілів, як Крим.
Кордони при РВП не відкриють. Чи відкриють дуже обмежено
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 03 бер, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:53
lapay написав:
При $35 за барель російської нафти, при $70 не буде, хіба що ми зменшимо їх експорт вдвічі своїми ударами.
В них довоєнний бюджет був по 45 за долар без війни і інфляції долара на 15%. Зараз довоєнних 45 - то 52. Але і експорт нафти впав на 10-15%. Тобто довоєнних 45 - то 57 зараз. Тобто воює рашка виключно за резерви, або коли Брент під 100.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:54
Schmit написав: vt313 написав: Schmit написав:
Там, де зараз і Залужний, і напевно той же Хоренко, і ще купа бойових генералів з неоціненним досвідом - просто не потрібні цій владі такі люди на посадах. Краще лояльні невігласи.
Про Залужного говорити зарано.
А Кривоносу навіть кулемет не довірили, чи він туди не пішов? Доречі, який у нього досвід?
Не розумію, навіщо це запитувати, коли вся інформація у вільному доступі.
Не побачив нічого під слова "неоціненним досвідом", тому і запитую.
Виключно з цікавості.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:55
fox767676 написав:
Кордони при РВП не відкриють. Чи відкриють дуже обмежено
Ну тоді Майдан-3 перестане бути ІПСО
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:58
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Кордони при РВП не відкриють. Чи відкриють дуже обмежено
Ну тоді Майдан-3 перестане бути ІПСО
Вибори Залужного проведуть, не хвилюйтесь. При ньому не помайданиш
А кордони для чоловіків закриті, чи плати 30куо у фонд підвищення обороноздатності, якщо є довідка про неповну військовопридатність
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fox767676
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:03
Hotab написав: Бетон написав: Bobua написав:
.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...
Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.
Я ж і пишу, що треба податки підіймати.
Все нормальные страны опускают, а тут новый перл підіймать
А «все нормальные» теж воюють і мають 20% окупованих територій? flyman
,
щоб корова більше давала молока і менше їла її потрібно більше доїти і менше годувати
Ти особисто вже з хлібу на квас перебиваєшся? Недогодований? Теж втомлений? Чи ти вчергове емпатійний, дуже за інших переймаєшся?
Тебе вже нема з чого доїти? Який % доходів відраховуєш до бюджету і ЗСУ?
оккупирован Сальвадор бандитскими группировками и что делает молодой Букеле. Биткоин официальная валюта, рост экономики, низкая преступность. Что делает Милей? Распускает министерства.
Да у власти сейчас абсолютная власть. Делай реформы, меняй реформируй страну и тогда не придется стоять с протянутой рукой. Это шанс.
Был
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Бетон
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:06
А Залужный кто реформатор? Мама дорогая, опять двадцать пять.
Залужный - военный. Пусть занимается армией. Или как?
Давайте завтра метро поставим строить КВН, перегон с деформациями Лыбидской?
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Бетон
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:13
Бетон написав:
Да у власти сейчас абсолютная власть. Делай реформы, меняй реформируй страну и тогда не придется стоять с протянутой рукой. Это шанс.
Был
Нет абсолютной власти.
Власть довольно либеральна и от этих принципов особо не хочет уходить.
Это не делается быстро. Движение шло, были и приличные результаты.
А сейчас не о чем говорить, война.
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