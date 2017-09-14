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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69906991699269936994>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:15

  Бетон написав:А Залужный кто реформатор? Мама дорогая, опять двадцать пять.

Залужный - военный. Пусть занимается армией. Или как?

Давайте завтра метро поставим строить КВН, перегон с деформациями Лыбидской?


Петра вже, навжаль, не повернути :(
Головний виклик цієї війни - чи зможе Україна зупинити негативну селекцію еліт, щоб розгорнути деградаційні тренди, відповіді поки ще не має, а час та ресурси спливають :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:20

  fox767676 написав:
  Бетон написав:А Залужный кто реформатор? Мама дорогая, опять двадцать пять.

Залужный - военный. Пусть занимается армией. Или как?

Давайте завтра метро поставим строить КВН, перегон с деформациями Лыбидской?


Петра вже, навжаль, не повернути :(
Головний виклик цієї війни - чи зможе Україна зупинити негативну селекцію еліт, щоб розгорнути деградаційні тренди, відповіді поки ще не має, а час та ресурси спливають :(

По сути имеем в наличии революционную ситуацию: "верхи не могут, низы не хотят" помноженую на большое количество оружия на руках у низов и усиленную противостоянием с внешним врагом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:24

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:А Залужный кто реформатор? Мама дорогая, опять двадцать пять.

Залужный - военный. Пусть занимается армией. Или как?

Давайте завтра метро поставим строить КВН, перегон с деформациями Лыбидской?


Петра вже, навжаль, не повернути :(
Головний виклик цієї війни - чи зможе Україна зупинити негативну селекцію еліт, щоб розгорнути деградаційні тренди, відповіді поки ще не має, а час та ресурси спливають :(

По сути имеем в наличии революционную ситуацию: "верхи не могут, низы не хотят" помноженую на большое количество оружия на руках у низов и усиленную противостоянием с внешним врагом.


ситуацію стримує екзістенційна загроза зі сходу
ну і поки ще морковка(європерспективи, нові месії) працюють
Майданів не буде, щонайменш не раніше московських
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 03 бер, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:усиленную противостоянием с внешним врагом.

От це й зупиняє, поки що, низи від радикальних дій. А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки, але на це потрібно багато грошей, або випускати низи в Європу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки

Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.
Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.

Ми точно в різних Українах живемо. Поки триває війна, то народ ще якось терпить, а далі, щоб змусити його терпіти, доведеться вводити репресії сильніші, ніж у москалів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:39

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки

Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.
Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би

вже 31 рік терпіли, це все тєрпілово для тєрпіл, чим далі тим більше будуть жахати анальними карами поки паразитарна система сама себе не виїсть із середини, соціодинаміка наліцо, нас "52 ляма" ти не один
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вже 31 рік терпіли,
саме тому 2 майдани були, Україна без Кучми і т.д.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:45

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.

Ми точно в різних Українах живемо. Поки триває війна, то народ ще якось терпить, а далі, щоб змусити його терпіти, доведеться вводити репресії сильніші, ніж у москалів.

Ну чого.
Бусифікація знизиться, безстрокові страждання на лінії фронту припиняться. Успіхи [40+, 2+] додому.
Була б можливість без ризику всім чоловікам до 45 пройти ~піврічний військовий вішкіл, набудувати капітальних фортифікацій.
А з високим рівнем мілітаризації може й б до НАТО взяли.
Якщо б Хесонська та Запорізька області були б повністю деокуповані я б активно топив за рвп.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Якщо б Хесонська та Запорізька області були б повністю деокуповані я б активно топив за рвп.

Якщо б у баби були ...
Чисто з економічної точки зору деокупація ЗАЕС є необхідною умовою хоч якогось виживання України...
Дюрі-бачі
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