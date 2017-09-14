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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:50
flyman написав: fox767676 написав: Дюрі-бачі написав:
А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки
Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.
Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би
вже 31 рік терпіли, це все тєрпілово для тєрпіл, чим далі тим більше будуть жахати анальними карами поки паразитарна система сама себе не виїсть із середини, соціодинаміка наліцо, нас "52 ляма" ти не один
харе наративити
ваш чаплига смоктав у всіх можновладців, а потім його перекупили кацапи
соромно повинно бути
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:53
drevlyanin написав: Shaman написав:
помилка на помилці. я телемарафон, як й телевізор взагалі не дивлюся від слова зовсім. а в рашистські наративи я записую саме рашистські наративи - можемо розбирати хоч кожен випадок
з приводу ти - це максимум неввічливість, але вибачте, якщо хтось себе повів неадекватно - отримає відповідне відношення
справа в тому, що під час війни деякі дискусії неприпустимі - що треба здатися
, що все пропало. про недоліки треба казати, але знову ж такі - не все пропало, а виправимо й далі цього не буде
.
Кажете, що марафон не дивитесь, а говорите тією самою мовою. Може ви там працюєте?
Тепер конкретика:
1) Які такі дискусії неприпустимі-критика про@бів кварталу?
2) Хто саме і коли писав тут, шо потрібно здаватися?
3) Що особисто вам вдалося виправити із проблемних місць військового часу?
1) дискусії неприпустимі у форматі - все пропало. у нас війна з більш сильним противником - звісно є купа проблем. але треба їх вирішувати.
у поточної влади є декілька проблем - починаючи з того, що хтось думає про майбутні рейтинги й небажання брати на себе відповідальність за прийняті рішення, й з тим, що якись особисті образи заважають комунікувати з усіми силами в країні.
2) про здаватися не писав - бо війна. але дехто пише, що треба домовлятися за будь-яку ціну, бо буде погано. а дехто досі вважає, що війни можна було уникнути - те, що шляхом перетворення на Біларусь, це вже поза кадром
3) я виправляю помилки там, де працюю. й на цьому форумі намагаюсь не пропускати оці все прорашитські ідеї - антизахідні, лівацькі, "всі брешуть", "всі однакові", "Захід воює до останнього українця" та іншу маячню
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:05
Shaman написав:
не пропускати оці все прорашитські ідеї - лівацькі
О_о а з яких топір ліві ідеї стали прорашистськими?
Я сам прихильник лівих ідей, але чудово розумію, що для їх впровадження потрібно зовнішнє фінансування.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:11
flyman
,
вже 31 рік терпіли, це все тєрпілово для тєрпіл, чим далі тим більше будуть жахати анальними карами поки паразитарна система сама себе не виїсть із середини, соціодинаміка наліцо, нас "52 ляма" ти не один
Ми ж продовжимо предметно, правда?
Я не помітив, ти вже відповів про «доїння» особисто тебе? Скільки там %% від доходу платив «терпіла» за роки війни з 2014 року, чи хоча б 2022-го? Хоч 5% платиш?
Йдемо далі… Ти сплачуєш податок на ті обʼєкти нерухомості, якими володієш? А коли будеш здавати іншим «тєрпілам», будеш сплачувати податок на прибуток?
Так який ти пл*ть терпіла??? Ти звичайний хитрозроблений , який всюди намагається налюбити державу. І налюблює.
Тобто по факту: не воює, не фінансує ЗСУ, розказує як втомився від війни і країна чучхе.
Все так?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 03 бер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:13
Скандинавія ліва, там послідовні та сильні друзі України.
А Орбан, Фіцо - праваки.
І поки Захід сюсюкався зі Сталіним у 40-х, лівк Тіто відправляв промосковськх сталіністів до каторги.
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fox767676
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:14
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
не пропускати оці все прорашитські ідеї - лівацькі
О_о а з яких топір ліві ідеї стали прорашистськими?
Я сам прихильник лівих ідей, але чудово розумію, що для їх впровадження потрібно зовнішнє фінансування.
як вам сказати. дуже часто лівацькі ідеї вони антизахідні по-перше (тому їх Раша теж просуває), по-друге - вони користуючись тим, що капіталізм звісно має свої недоліки, відкидають саму ідею. але, о диво, альтернативи не пропонують - хіба що анархію. а капіталізм треба знищити
я ж й пишу лівацькі, а не ліві ідеї.
й яких саме лівих ідей ви прихильник, чого немає на Заході?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:14
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Кордони при РВП не відкриють. Чи відкриють дуже обмежено
Ну тоді Майдан-3 перестане бути ІПСО
Вибори Залужного проведуть, не хвилюйтесь. При ньому не помайданиш
А кордони для чоловіків закриті, чи плати 30куо у фонд підвищення обороноздатності, якщо є довідка про неповну військовопридатність
тогда вся молодь будет постепенно сваливать из страны. зачем эта тюрьма после 27 лет?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:16
Shaman написав:
як вам сказати. дуже часто лівацькі ідеї вони антизахідні по-перше
Дивно про це чути, враховуючи наскільки ліві ідеї зараз панують в Європі та США.
Shaman написав:
й яких саме лівих ідей ви прихильник, чого немає на Заході?
Я якраз прихильних тих ідей, які є на заході: не дати здохнути найбіднішим, забезпечивши їх нормальним прожитковим мінімумом.
З того, що не подобається на Заході: медична система, яка +/-нормальна хіба що в Британії.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 03 бер, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:18
mephala написав: fox767676 написав:
Вибори Залужного проведуть, не хвилюйтесь. При ньому не помайданиш
А кордони для чоловіків закриті, чи плати 30куо у фонд підвищення обороноздатності, якщо є довідка про неповну військовопридатність
тогда вся молодь будет постепенно сваливать из страны. зачем эта тюрьма после 27 лет?
Чому 27? 18 І валить.
Який вихід ? Я тільки описав найменш гірший з можливих, гарних нема.
треба було у 2010 менше "розчаровуватися", у 2014 трохи менше кружевних труселів, а у 2019 "поржом".
І зараз вже деякі так натерпілися, так натерпілися..
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 03 бер, 2024 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:20
Дюрі-бачі написав:
Я сам прихильник лівих ідей, але чудово розумію, що для їх впровадження потрібно зовнішнє фінансування.
А Ви особисто можете в себе в уяві вималювати чітку ліву ідею...
Від початку- умови для створення цінностей
До кінця - правила розподілу цінностей...
Бо навіть у Вас
Для того щоб ліва ідея запрацювала...треба щоб хтось допоміг.Без костиля( допомоги від когось) ідея працювати не може.
Поясню в чому суть..
Для швидкого розвитку-потрібні свободи для створення
Але як тільки перепони у вигляді надлишкового втручання для перерозподілу створеного - будуть зняті ( тобто створена свобода творчості) - так відразу й піде ріс різниці між нехлюями і тими хто може створити...
Так от ліва ідея постійно наступала на ці граблі
Якщо правильно ділили- то з часом ставало менше того що можна поділити
Як тільки дозволяли створювати - то росла різниця.
ПС
Для тих в кого справидливо=рівномірно...
Справедливо - це чим більше зробив - тим більше отримав
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