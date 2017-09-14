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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6991699269936994
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А Ви особисто можете в себе в уяві вималювати чітку ліву ідею...

Звісно можу: копіюємо Норвегію + будуємо дуже багато соціального житла.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:29

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А Ви особисто можете в себе в уяві вималювати чітку ліву ідею...

Звісно можу: копіюємо Норвегію.

звісно, з такими запасами газу. :D можна було б й ОАЕ

а країна, де немає енергетичних покладів - типу Японії?

житло за чий кошт будуємо? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 03 бер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:29

  budivelnik написав:
Справедливо - це чим більше зробив - тим більше отримав


А далі що ?
Захворієте - доведеться останнє продати щоб вилікуватися за океаном.
Прийде рашистський загарбник - спробуєте відкупитись від нього, чи будете закуповувати лопати для ЗСУ, бо іншої зброї нема в наявнсті, "так риночек порєшал"?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:як вам сказати. дуже часто лівацькі ідеї вони антизахідні по-перше

Дивно про це чути, враховуючи наскільки ліві ідеї зараз панують в Європі та США.
  Shaman написав:й яких саме лівих ідей ви прихильник, чого немає на Заході?
Я якраз прихильних тих ідей, які є на заході: не дати здохнути найбіднішим, забезпечивши їх нормальним прожитковим мінімумом.
З того, що не подобається на Заході: медична система, яка +/-нормальна хіба що в Британії.

ідеї, які кажуть, що Захід живе за грабунок інших - в Європі непопулярні, але у них є прихильники й на цьому форумі. все, що впроваджено на Заході - це не лівацькі ідеї.

дехто не розуміє, що зараз йде конфлікт більш глобальний, ніж війна в Україні. й один з посилів, який намагається реалізувати Раша - правил немає, всі брешуть, всі їх порушують (тобто повертаємось до права сильного) - хоча це брехня, розвинений світ пройшов цю стадію. саме через це я й вважаю шкідливим всі ці ідеї. Раша впаде - потім подискутуємо, як далі жити
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:40

нє ми такіє, жізнь такая (с)

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:не пропускати оці все прорашитські ідеї - лівацькі

О_о а з яких топір ліві ідеї стали прорашистськими?
Я сам прихильник лівих ідей, але чудово розумію, що для їх впровадження потрібно зовнішнє фінансування.

звикай, тут переважна більша більшість пєйсатєлєй, якщо не згодні з тобом, то тобі клеймо про "норатіви", "вату", "калабара", "іпсу" ... нє ми такіє, жізнь такая (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

наша дискусія - ця

Три битви для України
Щоб вести війну, будь-якій країні потрібні три ресурси. Це зброя, без якої про спротив ворогові не може й мовитися. Гроші, що дозволяють тримати тил на плаву. І люди, здатні носити форму.

Єдиним гравцем, спроможним замістити Америку в питанні озброєння української армії, вважається Євросоюз. Але він неоднорідний, і якщо Німеччина готова перетворюватися на локомотив такого процесу, то багато європейських країн не впевнені, що поразка України становить для них пряму та наявну загрозу. Або ж насамперед намагаються пере­озброювати власні армії, а не оснащувати українську.

Перед українською диплома­тією постає непросте завдання. Їй доведеться пояснювати Європі, що командна логіка під час кризи важливіша за національний егоїзм. Що ЄС загрожує не так ескалація війни, як сценарій української поразки. Або українці воюватимуть європейською зброєю на своїй землі, або цією ж зброєю доведеться воювати вже самим європейцям. І це все в умовах величезного запиту всередині самого Євросоюзу на уникнення конфлікту.

Друга битва — це битва за фінанси. З першого дня війни функцію тилу для української держави взяв колективний Захід. Саме він фінансував українську економіку. Саме він тримав на плаву бюджетний сектор. Завдяки йому Україна могла собі дозволити не підвищувати податки і тарифи (косметичний 1,5 % військовий податок не враховується). І збереження цього статус-кво наразі під питанням.

За два роки війни настрої на Заході зазнали неминучої транс­формації. На зміну ідеалістичному підходу тепер надходить прагматичний. Наші партнери можуть у якийсь момент вирішити, що не готові й надалі дотувати неринкові українські тарифи та ремонт стадіонів. Під тиском своїх виборців вони можуть зосередитися на суто військовій допомозі. А це означає, що українським економістам доведеться вирішувати нове завдання.

Нарешті, третя тема — це битва за людей. Мобілізація може стати головною темою 2024 року. Ті, хто намагаються оголосити її несправедливою, забувають про те, що несправедливою вона буде лише в тому випадку, якщо за її підсумком ті, хто пішов служити 2022‑го, не зможуть у майбутньому зняти з себе форму. А це станеться, якщо охочих її вдягнути буде недостатньо.

Політикам доведеться голосувати за закон, який не може і не має бути популярним. Їм доведеться прописувати дієві заходи для ухилянтів. Відкривати військкоматам доступ до різних баз даних. Підвищувати пропускну спроможність ТЦК, які навіть сьогодні не завжди можуть впоратися з чергами.

А всім тим, хто за два роки війни звик жити з відчуттям, що війна їх не стосується, доведеться відвикати. Альтернатива мобілізації — це багаторазове повторення сценаріїв Маріуполя та Бучі. Небажання служити в українській армії може призвести до призову в російську. А всі розмови про те, що війна — справа добровольців, хороші для локальних конф­ліктів, але не працюють за умов повномасштабного вторгнення.

третє питання й тут на форумі має багато супротивників
Shaman
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  #<1 ... 6991699269936994
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