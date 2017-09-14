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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:08
hume написав:
Решил посмотреть систематически ли происходят казни украинских военнопленных, за февраль около 5 видео с казнью украинских военных. На одном есть радиоперехват с приказом в плен не брать. То есть очевидно, что это делается для устрашения. На Западе уже даже не реагируют на такие вещи, подумаешь там кого-то расстреляли. Далее, к сожалению, мы будем видеть такие видео всё чаще. И пока не начнём отвечать с большей жестокостью это не прекратится. Гуманисты блд
Малоймовірно, що хтось зніматиме свої злочини у БД (носити камеру, акуми). Не маючи уявлення, які ресурси є у МКС нині, і які будуть за наступні десятиліття (рої нанороботів?)
Це має сенс лише як пропагада, для нерозбірливих осіб, які таке дивитимуться...
А у випадку судів -- скажуть, що то було кіно на знімальному майданчику.
А от проти нас у таких випадках (якби були реальні) назбирають доказів... Програш. Нащо треба?
Краще назнімати роликів у студіях. Президент -- спец.
Залякувати війська могли би таємними катуваннями.
У розрахунку, що після обміну полоненими історії поширяться військами.
Але навіть це тупо... Палиця з двома кінцями...
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:22
Shaman написав: vt313 написав: Shaman написав:
третє питання й тут на форумі має багато супротивників
Це питання неправильно поставлене.
І в такій постанові воно має багато противників
в суспільстві.
причина спротиву дуже проста й дуже зрозуміла.
й від зміни постановки питання противників менше не стане...
Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.
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vt313
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:25
vt313 написав:
Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.
Пишіть правду: призивають сусіда - це люди приймають, а призивають мене - ні.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:30
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
В Норвегії повно мільярдерів, але вона "лівацька".
ИМХО правильна ліва ідея не в тому, щоб не було багатих, а в тому, щоб не було бідних.
тоді це не ліві
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:32
Дюрі-бачі написав: vt313 написав:
Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.
Пишіть правду: призивають сусіда - це люди приймають, а призивають мене - ні.
призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані
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flyman
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:45
flyman
,
професійний воєнний шабашить в Судані
Поняття «військовий», муха, таке ж широке, як і «цивільний».
Тобто коли треба «цивільний» асфальтоукладчик, то беруть саме асфальтоукладчика або іншого чорноробочого. Але не ойтішника чи викладача університету. Я розумію, що тобі з з трьома освітами але без розуму це важко, але спробувати варто.
Коли треба рядовий стрілець в окоп (воєнний чорноробочий) , то або шукають його, або беруть когось підготувати. Але не висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою.
Це вже озвучено раз 10, але ти корчиш дебіла. Може тобі вживу все пояснити?
Фото Андрюші (в безкозирці і без неї) у форумчан є, місце його підвалу поблизу Жулян теж знає багато хто. Чекаю на твої пропозиції.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 03 бер, 2024 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:49
Hotab написав:
Коли треба рядовий стрілець в окоп (воєнний чорноробочий) , то або шукають його, або беруть когось підготувати. Але не висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою.
"Висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою" на схрон в Африку, а Успіха, "собівартість" якого для держави 5 коп. на фронт.
Державницький підхід.
=====
Пповорот Тёщин язык. По трассе едет армянин на новом красном «Москвиче». Не вписывается в поворот, машина улетает в пропасть, а сам владелец еле успевает в последний момент выпрыгнуть.
Провожает машину полным слёз взглядом в пропасть:
— Вах-вах-вах! Год на нее работал...
Следом едет азербайджанец на белых «Жигулях». Та же история.
Он тоже полным слёз взглядом провожает летящую вниз машину:
— Три года работал...
История повторяется с грузином на чёрной «Волге». Тот на нее работал пять лет.Следом несчастье постигает еврея на белом «Мерседесе». Тот 10 лет на машину копил, да ещё купил по большому блату.
Ну и наконец очередь русского на явно неновом «Запорожце».
Провожая, машину в пропасть, тот бьет кулаком по ноге и матерится:
— Эх, всю жизнь горбатился...
Один из кавказцев хлопает его по плечу:
— Слушай, а зачем такую дорогую машину покупал?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 03 бер, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:51
flyman , а що тут не так з точки зору економіки і логіки? Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився. Я не втомився за роки війни, працюю і плачУ.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:55
flyman написав: Дюрі-бачі написав: vt313 написав:
Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.
Пишіть правду: призивають сусіда - це люди приймають, а призивають мене - ні.
призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані
І мене не хочуть там бачити. А я вже 15 млн пообіцяв і жінці, і молодій коханці (64 роки).
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:56
Hotab написав:flyman
, а що тут не так з точки зору економіки і логіки? Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився. Я не втомився за роки війни, працюю і плачУ.
Кар"єру військового ти вибрав свідомо, а тепер як пожежник з анекдоту:
" Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!"
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