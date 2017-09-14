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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6993699469956996
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:00

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman , а що тут не так з точки зору економіки і логіки? Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився. Я не втомився за роки війни, працюю і плачУ.

Кар"єру військового ти вибрав свідомо, а тепер як пожежник з анекдоту:
" Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!"

Карʼєра військового не означає, що військовий буде тебе захищати до смерті років 20, навіть коли той, кого він захищає, максимально ухиляється від утримання своєї армії.
Військові, які обрали цю професію, з 2014 року тебе захищають. А скільки ти сплатив податків з тих пір? Ти точно оплатив їх роботу? А якщо ти не оплачуєш роботу виконавця, то що робить виконавець? Каже «ну тоді сам».
Крім того, не підвальна муха вирішує, хто сьогодні потрібен в окопі: льотчик чи базарний Успіх. І я не через Тису втік. Може хай держава і далі вирішує, вишкрябати з підвалу Муху, чи посадити в окоп Хотаба?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:12

  Investor_K написав:[
  vt313 написав:Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.

Пишіть правду: призивають сусіда - це люди приймають, а призивають мене - ні.

призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані[/quote]
І мене не хочуть там бачити. А я вже 15 млн пообіцяв і жінці, і молодій коханці (64 роки).[/quote]


От ви неймовірний !
Бельчонок !
Я завжди відмічав ваші скоротчені повідомлення і відсутність почуття гумору .
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