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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69946995699669976998>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:00

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman , а що тут не так з точки зору економіки і логіки? Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився. Я не втомився за роки війни, працюю і плачУ.

Кар"єру військового ти вибрав свідомо, а тепер як пожежник з анекдоту:
"

Карʼєра військового не означає, що військовий буде тебе захищати до смерті років 20, навіть коли той, кого він захищає, максимально ухиляється від утримання своєї армії.
Військові, які обрали цю професію, з 2014 року тебе захищають. А скільки ти сплатив податків з тих пір? Ти точно оплатив їх роботу? А якщо ти не оплачуєш роботу виконавця, то що робить виконавець? Каже «ну тоді сам».
Крім того, не підвальна муха вирішує, хто сьогодні потрібен в окопі: льотчик чи базарний Успіх. І я не через Тису втік. Може хай держава і далі вирішує, вишкрябати з підвалу Муху, чи посадити в окоп Хотаба?


Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!"


Попроси пожежного на пенсії потушити тобі твій підвал , де у тебе під палаючою дупою загорівся піддон. Розкажеш, що він тобі відповість.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 03 бер, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:12

  Investor_K написав:[
  vt313 написав:Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.

Пишіть правду: призивають сусіда - це люди приймають, а призивають мене - ні.

призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані[/quote]
І мене не хочуть там бачити. А я вже 15 млн пообіцяв і жінці, і молодій коханці (64 роки).[/quote]


От ви неймовірний !
Бельчонок !
Я завжди відмічав ваші скоротчені повідомлення і відсутність почуття гумору .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:27

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Ну тоді Майдан-3 перестане бути ІПСО

Вибори Залужного проведуть, не хвилюйтесь. При ньому не помайданиш
А кордони для чоловіків закриті, чи плати 30куо у фонд підвищення обороноздатності, якщо є довідка про неповну військовопридатність

Не проведуть. По конституції в травні влада від президента перейде до голови Верховної ради. Мож голову переоберуть але врятлі це буде залужний)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:28

  холява написав:
  Investor_K написав:[
  vt313 написав:Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.

Пишіть правду: призивають сусіда - це люди приймають, а призивають мене - ні.

призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані

І мене не хочуть там бачити. А я вже 15 млн пообіцяв і жінці, і молодій коханці (64 роки).[/quote]


От ви неймовірний !
Бельчонок !
Я завжди відмічав ваші скоротчені повідомлення і відсутність почуття гумору .[/quote]
Не намагайтесь мені сподобатись. І без вас не знаю, як ці гроші поділити між коханими жінками. Третя - зайва.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:31

  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Вона не проста і не дуже зрозуміла.
Одне питання. Призиваємо Васю, а Петю залишаємо. Це люди приймають.
Друге питання. Призиваємо слюсаря, а професійниного віськового залишаємо. А от це не дуже.

Пишіть правду: призивають сусіда - це люди приймають, а призивають мене - ні.


Ні. Я не ясно написав?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:31

Я не намагаюсь сподобатись, гроші є.

Investor_K ,

без вас не знаю, як ці гроші поділити між коханими жінками


25% дружині, 75% коханій жінці.
Бо дружина була проти коханої, а кохана не проти дружини. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:35

  Hotab написав:Investor_K ,

без вас не знаю, як ці гроші поділити між коханими жінками


25% дружині, 75% коханій жінці.
Бо дружина була проти коханої, а кохана не проти дружини. :D

Логічно. Ви у цій історії також не бачите холяви? Бо тоді Ваш розклад -шкеребердь
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:40

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Ну тоді Майдан-3 перестане бути ІПСО

Вибори Залужного проведуть, не хвилюйтесь. При ньому не помайданиш
А кордони для чоловіків закриті, чи плати 30куо у фонд підвищення обороноздатності, якщо є довідка про неповну військовопридатність

Не проведуть. По конституції в травні влада від президента перейде до голови Верховної ради. Мож голову переоберуть але врятлі це буде залужний)



Призначать Зеленьского головою ВР, ще рік-півтора попрацює.
Все буде добре, за планом
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:41

Вільний народе - вільної країни!©))

  flyman написав:призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані
В цитатник!©☝️ :D
  flyman написав:"Висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою" на схрон в Африку, а Успіха, "собівартість" якого для держави 5 коп. на фронт
І наче ніхто на сорта людей не ділить))
Всі рівні за релігійними поглядами і т.п., але є - рівніші! ;)
  Hotab написав:Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився
Нехай тебе і інших не іпе життя Успіха після дембеля!
ЧОМУСЬ(???) нікого не іпало/ніхто не хотів(і зараз не хоче) на протязі ДВОХ РОКІВ підмінити Успіха???
То нехай і потім нікого не іпе!
  Hotab написав:Я не втомився за роки війни
1. АТО - це не повномасштабна війна! Тож не порівнюй х з пальцем!
2. Ти сам вибрав кар'єру військового, а людей просто "загнали, як стадо баранів"/вчорашніх баристів/трактористів... і зробили з них "незламних/витривалих" воїнів!
Примус!
Рабство!
Безстрокове ув'язнення!
Права людей/конституцю викинули в смітник!
  flyman написав:Кар"єру військового ти вибрав свідомо
Той Суданський чорноротик реально думає, що можна набрати трактористів/комбайнерів 40-50р+ і зробити з них, наприклад, професійних футболістів? Тримати їх ДВА РОКИ в "клітках" і постійно витикати їм: "чого так слабо бігаєте? Чого голи не забиваєте? Чому ще не добігли до кордонів 91го?" :twisted:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:47

Успіх ,

Нехай тебе і інших не іпе життя Успіха після дембеля!


Нехай тебе не іпе життя Хотаба після дембеля :lol: :lol:


можна набрати трактористів/комбайнерів 40-50р+ і зробити з них, наприклад, професійних футболістів?


Ну з тебе ж зробили …
І «книгу пишеш», і «снаряди миєш», вже і кулеметник..
все можна. А через 3 роки взагалі будеш все могти!
Щоправда через 3 роки це вже ти будеш 5 років на бюджетній сісьці, держава на твоє навчання всім військовим професіям ого скільки витратить, і Муха скаже, що ти йому винен, і маєш ще 15 років воювати щоб віддати борг.
А як ти хотів? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 03 бер, 2024 14:56, всього редагувалось 2 разів.
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