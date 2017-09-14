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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 бер, 2024 14:50
Hotab написав:
Крім того, не підвальна муха вирішує, хто сьогодні потрібен в окопі: льотчик чи базарний Успіх
Ну зовсім не поділяємо людей на сорти...
А ну підглянемо в КОНСТРУКЦІЮ УКРАЇНИ
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження з
місту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 14:53
Успіх
,
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Все вірно.
Тепер твоя черга 26 років в ЗСУ (з них 9 в умовах війни) . Лишилось всього 24 роки
(з них 7 повоювати)
Терпи, вже недовго.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 03 бер, 2024 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 14:54
Успіх написав: Hotab написав:
Крім того, не підвальна муха вирішує, хто сьогодні потрібен в окопі: льотчик чи базарний Успіх
Ну зовсім не поділяємо людей на сорти...
А ну підглянемо в КОНСТРУКЦІЮ УКРАЇНИ
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження з
місту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Чому чоловікам 77 років не можна мобілізуватися? Це ж ейджизм.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:09
Investor_K написав:
Чому чоловікам 77 років не можна мобілізуватися? Це ж ейджизм.
Та бо длЙопи нікуя не шарять, як робити правильно мобілізацію!
Я б казав, щоб М25-40 підлягали всі під мобілізацію, а М18-25 і 40+, як і дівчата/жінки - лише за бажанням!
Тобто, забажала Флер замінити Успіха... - звернулась в ТЦК... і вже за місяць-два часу, Успіх віддає/передає свій автомат, броник, каску і т.п. Флер, а також, як бонус/подарунок окуляри пА350!
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:14
Успіх
,
М25-40 підлягали всі під мобілізацію
Просто ти 40+ , який відчувається як 25-40..
За 2 роки кілька ВОС засвоїв, за наступні 3 будеш всюди придатний, хоч в кавалерію, хоч на флот.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 03 бер, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:15
Успіх написав: Investor_K написав:
Чому чоловікам 77 років не можна мобілізуватися? Це ж ейджизм.
Та бо длЙопи нікуя не шарять, як робити правильно мобілізацію!
Я б казав, щоб М25-40 підлягали всі під мобілізацію, а М18-25 і 40+, як і дівчата/жінки - лише за бажанням!
Тобто, забажала Флер замінити Успіха... - звернулась в ТЦК... і вже за місяць-два часу, Успіх віддає/передає свій автомат, броник, каску і т.п. Флер, а також, як бонус/подарунок окуляри пА350!
Залиште у спокої ту жіночку. Тут хотаб з повними карманами грошей приїхав, а у неї гаодероб ще не оновлений повністю. Ті ж окуляри за 500 євро вже морально застаріли. Їй є чим займатися
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:16
Hotab написав:
Все вірно
Що плять, вірно?
Яке "всі вільні і рівні... у правах"???
Як так, що Успіх вже ДВА РОКИ+ на фронті, а 3-4лями ПРИДАТНИХ в тилу будівельників/песікотів/чоловіків жінок, які хочуть кордони 91го - далі сидять в тилу???!
А поізношені проф-військові - уіпали в Занзібар шабашити/рубати капусту на купівлю квартири в Тетрісі Києва))
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:20
Denik написав: Bobua написав:
.. замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...
Це явні ознаки поведінки ракових пухлин -- стрімко ростити не те, що треба. В першу чергу.
Я ж і пишу, що треба податки підіймати.
І що, за купами готівкової гривні будуть бійці ховатися від обстрілів? Чи може вже давно пора посадовцям припинити "працювати" ротом, сидячи на сраці рівно, а зайнятися виконанням своїх найважливіших посадових обов'язків-організовувати процес будівництва укріплень? А коли не в змозі, звільнити місця для дієздатних! Кожен день зволікання коштує чиїхось життів.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:24
Успіх написав: Hotab написав:
Все вірно
Що плять, вірно?
Яке "всі вільні і рівні... у правах"???
Як так, що Успіх вже ДВА РОКИ+ на фронті, а 3-4лями ПРИДАТНИХ в тилу будівельників/песікотів/чоловіків жінок, які хочуть кордони 91го - далі сидять в тилу???!
А поізношені проф-військові - уіпали в Занзібар шабашити/рубати капусту на купівлю квартири в Тетрісі Києва))
в Португалії\Іспанії
Hotab написав:slonomag
, ви писали що розглядали Португалію. Які суттєві +- в порівнянні з Іспанією? Якщо є час на відповідь. Дякую.
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