Успіх написав:В цитатник!©☝️І наче ніхто на сорта людей не ділить))
Всі рівні за релігійними поглядами і т.п., але є - рівніші!
А чого в тебе претензії до Hotab ?
Кажи претензії flyman'у, чому він тебе не хоче замінити
А ти, навпаки, його підтримуєшь
Після дембеля, після всього твого скиглення, ти ПОВИНЕН(!) - працювати, багато заробляти, платити податки, ще окремо допомагати ЗСУ у розмірі 5-10% від свого прибутку кожного місяца
Я вчора вже питав про 2 роки, ти так нічого розумного і не відповів
Тепер скажу я.
Той, хто тобі вкладає в голову, що служба в ЗСУ - примус, рабство і ув"язнення, той і є ворог