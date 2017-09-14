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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6995699669976998
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:29

  Успіх написав:
  flyman написав:призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані
В цитатник!©☝️ :D
  flyman написав:"Висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою" на схрон в Африку, а Успіха, "собівартість" якого для держави 5 коп. на фронт
І наче ніхто на сорта людей не ділить))
Всі рівні за релігійними поглядами і т.п., але є - рівніші! ;)

А чого в тебе претензії до Hotab ?
Кажи претензії flyman'у, чому він тебе не хоче замінити
А ти, навпаки, його підтримуєшь
  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився
Нехай тебе і інших не іпе життя Успіха після дембеля!

Після дембеля, після всього твого скиглення, ти ПОВИНЕН(!) - працювати, багато заробляти, платити податки, ще окремо допомагати ЗСУ у розмірі 5-10% від свого прибутку кожного місяца
  Успіх написав:Примус!
Рабство!
Безстрокове ув'язнення!
Права людей/конституцю викинули в смітник!

Я вчора вже питав про 2 роки, ти так нічого розумного і не відповів

Тепер скажу я.
Той, хто тобі вкладає в голову, що служба в ЗСУ - примус, рабство і ув"язнення, той і є ворог
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:42

Успіх ,

Що плять, вірно?


Як що? Ти обрав карʼєру професійного військового! Тебе 2 роки держава вчила і годувала для чого? Щоб ти, навчений профі, зараз умотав додому? А віддати борг?? Ти зараз профі кращий ніж 90% чоловічого населення держави! Хто тебе навчив? Держава! Віддай борг років 5-10, тоді додому. Або на занзібар. Що обереш. А поки що рано!
Hotab
 
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  #<1 ... 6995699669976998
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