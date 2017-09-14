Як що? Ти обрав карʼєру професійного військового! Тебе 2 роки держава вчила і годувала для чого? Щоб ти, навчений профі, зараз умотав додому? А віддати борг?? Ти зараз профі кращий ніж 90% чоловічого населення держави! Хто тебе навчив? Держава! Віддай борг років 5-10, тоді додому. Або на занзібар. Що обереш. А поки що рано!
Hotab написав:flyman , а що тут не так з точки зору економіки і логіки? Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився. Я не втомився за роки війни, працюю і плачУ.
Кар"єру військового ти вибрав свідомо, а тепер як пожежник з анекдоту: "
Карʼєра військового не означає, що військовий буде тебе захищати до смерті років 20, навіть коли той, кого він захищає, максимально ухиляється від утримання своєї армії. Військові, які обрали цю професію, з 2014 року тебе захищають. А скільки ти сплатив податків з тих пір? Ти точно оплатив їх роботу? А якщо ти не оплачуєш роботу виконавця, то що робить виконавець? Каже «ну тоді сам». Крім того, не підвальна муха вирішує, хто сьогодні потрібен в окопі: льотчик чи базарний Успіх. І я не через Тису втік. Може хай держава і далі вирішує, вишкрябати з підвалу Муху, чи посадити в окоп Хотаба?
Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!"
Попроси пожежного на пенсії потушити тобі твій підвал , де у тебе під палаючою дупою загорівся піддон. Розкажеш, що він тобі відповість.
Шото резковато по Андрюхе прошлись Наверно у кого то никогда глазик не барахлил так что сетчатка отваливалась(даю справку - моему другу детства шпунтика из алюм.проволоки 4мм в глаз хватило чтоб потом её приваривали или шо там лазером делают в офмальтологии в Одессе в 85м), поэтому пачки нахомяченного в Хартуме добавляют самцу +10см в длине В штатах и в ЕС вояки тоже так гражданским отвечают в «случае чего» с Востока???
Антивоенные лозунги скандировались на тысячах скорбящих, собравшихся в пятницу на панихиде по Алексею Навальному , самому известному российскому критику президента Владимира Путина, в Москве. На фоне большого присутствия полиции многие в толпе держали в руках цветы, а некоторые присоединились к скандированию, в том числе «Путин — убийца», «Нет войне» и «Мы не простим», игнорируя предупреждение Кремля об арестах. Толпа кричала «Навальный, Навальный!» когда катафалк с его гробом прибыл в церковь.
ЛАД написав:Тут писали о санкциях по росс. нефти. И о том, что Китай и Индия покупают её за бесценок.
чистые доходы России от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц. Это был самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой месяц года до вторжения в Украину ........ «У политиков всегда была двойная цель: обеспечить хорошее снабжение рынка, но снизить доходы России на баррель», — сказал Кэхилл из CSIS. «Кажется очевидным, что первоочередная задача имеет приоритет. За последние шесть недель усилились целенаправленные принудительные меры, но в целом Россия вывела большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов из зоны легкой досягаемости санкций «Большой семерки».
Schmit написав:............ Там, де зараз і Залужний, і напевно той же Хоренко, і ще купа бойових генералів з неоціненним досвідом - просто не потрібні цій владі такі люди на посадах. Краще лояльні невігласи.
Вы крупный специалист в стратегии и тактике? Можете оценивать действия Генштаба, даже не имея сколько-нибудь полной информации? Какой "неоціненний досвід" у "купи бойових генералів"? Они где-то серьёзно воевали до 24.02.22? А те, кого назначают сейчас в этой войне принимали точно такое же участие и имеют точно такой же "неоціненний досвід". Напомнить, сколько смен командующих было во 2МВ? И не только в Союзе.
drevlyanin написав:Кажете, що марафон не дивитесь, а говорите тією самою мовою. Може ви там працюєте? Тепер конкретика: 1) Які такі дискусії неприпустимі-критика про@бів кварталу? 2) Хто саме і коли писав тут, шо потрібно здаватися? 3) Що особисто вам вдалося виправити із проблемних місць військового часу?
1) дискусії неприпустимі у форматі - все пропало. у нас війна з більш сильним противником - звісно є купа проблем. але треба їх вирішувати.
у поточної влади є декілька проблем - починаючи з того, що хтось думає про майбутні рейтинги й небажання брати на себе відповідальність за прийняті рішення, й з тим, що якись особисті образи заважають комунікувати з усіми силами в країні. 2) про здаватися не писав - бо війна. але дехто пише, що треба домовлятися за будь-яку ціну, бо буде погано. а дехто досі вважає, що війни можна було уникнути - те, що шляхом перетворення на Біларусь, це вже поза кадром 3) я виправляю помилки там, де працюю. й на цьому форумі намагаюсь не пропускати оці все прорашитські ідеї - антизахідні, лівацькі, "всі брешуть", "всі однакові", "Захід воює до останнього українця" та іншу маячню
Ну от, виявляється про "здаватися" ніхто і не писав. Тепер залишилося з'ясувати хто ж таки веде дискусію в стилі "все пропало"? І антизахідний ідей давно вже впритул не зустрічав на форумі, наведіть мені різкізть-вкажіть пальцем на скотиняк, котрі за тайожний союз. п.с. Може ваші опоненти не такі вже "погані"(просто трохи інакші, але це скоріше+не варто всім ходити строєм як в КНДР), а просто хочеться комусь, хоча б словами, пику начистити? Розумію вас, у самого таке буває, але намагаюсь стримуватись. В принциті всі пересічні зараз в одному човні(окрім відвертої вати, але такі сюди наче не навідуються), ще б владу у цей човен якось затягти.