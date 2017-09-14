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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6996699769986999>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:29

  Успіх написав:
  flyman написав:призивають непридатного Успіха, а професійний воєнний шабашить в Судані
В цитатник!©☝️ :D
  flyman написав:"Висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою" на схрон в Африку, а Успіха, "собівартість" якого для держави 5 коп. на фронт
І наче ніхто на сорта людей не ділить))
Всі рівні за релігійними поглядами і т.п., але є - рівніші! ;)

А чого в тебе претензії до Hotab ?
Кажи претензії flyman'у, чому він тебе не хоче замінити
А ти, навпаки, його підтримуєшь
  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився
Нехай тебе і інших не іпе життя Успіха після дембеля!

Після дембеля, після всього твого скиглення, ти ПОВИНЕН(!) - працювати, багато заробляти, платити податки, ще окремо допомагати ЗСУ у розмірі 5-10% від свого прибутку кожного місяца
  Успіх написав:Примус!
Рабство!
Безстрокове ув'язнення!
Права людей/конституцю викинули в смітник!

Я вчора вже питав про 2 роки, ти так нічого розумного і не відповів

Тепер скажу я.
Той, хто тобі вкладає в голову, що служба в ЗСУ - примус, рабство і ув"язнення, той і є ворог
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:42

Успіх ,

Що плять, вірно?


Як що? Ти обрав карʼєру професійного військового! Тебе 2 роки держава вчила і годувала для чого? Щоб ти, навчений профі, зараз умотав додому? А віддати борг?? Ти зараз профі кращий ніж 90% чоловічого населення держави! Хто тебе навчив? Держава! Віддай борг років 5-10, тоді додому. Або на занзібар. Що обереш. А поки що рано!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:03

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:flyman , а що тут не так з точки зору економіки і логіки? Успіх хоче лягти на ліжко відпочивати, або охоронцем на 10к. Він буде платити податки на утримання своєї заміни? Ні. Він втомився. Я не втомився за роки війни, працюю і плачУ.

Кар"єру військового ти вибрав свідомо, а тепер як пожежник з анекдоту:
"

Карʼєра військового не означає, що військовий буде тебе захищати до смерті років 20, навіть коли той, кого він захищає, максимально ухиляється від утримання своєї армії.
Військові, які обрали цю професію, з 2014 року тебе захищають. А скільки ти сплатив податків з тих пір? Ти точно оплатив їх роботу? А якщо ти не оплачуєш роботу виконавця, то що робить виконавець? Каже «ну тоді сам».
Крім того, не підвальна муха вирішує, хто сьогодні потрібен в окопі: льотчик чи базарний Успіх. І я не через Тису втік. Може хай держава і далі вирішує, вишкрябати з підвалу Муху, чи посадити в окоп Хотаба?


Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!"


Попроси пожежного на пенсії потушити тобі твій підвал , де у тебе під палаючою дупою загорівся піддон. Розкажеш, що він тобі відповість.

Шото резковато по Андрюхе прошлись
Наверно у кого то никогда глазик не барахлил так что сетчатка отваливалась(даю справку - моему другу детства шпунтика из алюм.проволоки 4мм в глаз хватило чтоб потом её приваривали или шо там лазером делают в офмальтологии в Одессе в 85м), поэтому пачки нахомяченного в Хартуме добавляют самцу +10см в длине
В штатах и в ЕС вояки тоже так гражданским отвечают в «случае чего» с Востока???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Віддай борг років 5-10, тоді додому.


Трохи повоювати та додому - це підхід заробітчанина. Який розмірковує де краще: в Польщі чи на нулі?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:17

  барабашов написав:
  ЛАД написав:
Антивоенные лозунги скандировались на тысячах скорбящих, собравшихся в пятницу на панихиде по Алексею Навальному , самому известному российскому критику президента Владимира Путина, в Москве. На фоне большого присутствия полиции многие в толпе держали в руках цветы, а некоторые присоединились к скандированию, в том числе «Путин — убийца», «Нет войне» и «Мы не простим», игнорируя предупреждение Кремля об арестах. Толпа кричала «Навальный, Навальный!» когда катафалк с его гробом прибыл в церковь.

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/02/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-738

Скорбите об принце Алёшке?
Гроб открытый был или опять непонятно кого прикопали?

Насчёт гроба не знаю.
Не скорблю. Выложил к вопросу об общем "одобрямсе" в РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:24

  Denik написав:
  ЛАД написав:Тут писали о санкциях по росс. нефти. И о том, что Китай и Индия покупают её за бесценок.
чистые доходы России от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц. Это был самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой месяц года до вторжения в Украину
........
«У политиков всегда была двойная цель: обеспечить хорошее снабжение рынка, но снизить доходы России на баррель», — сказал Кэхилл из CSIS. «Кажется очевидным, что первоочередная задача имеет приоритет. За последние шесть недель усилились целенаправленные принудительные меры, но в целом Россия вывела большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов из зоны легкой досягаемости санкций «Большой семерки».

https://www.bloomberg.com/news/features/2023-12-06/oil-prices-how-russia-punched-an-11-billion-hole-in-west-s-sanctions-regime?

Стаття стара - грудня 2023. Зараз і ціни вже інші і удари по НПЗ.

Ви грудні писали те ж саме: "Китай та Індія купляють за безцінь. У РФ дефіціт. Через місяць-два їм кінець".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:33

  Schmit написав:............
Там, де зараз і Залужний, і напевно той же Хоренко, і ще купа бойових генералів з неоціненним досвідом - просто не потрібні цій владі такі люди на посадах. Краще лояльні невігласи.

Вы крупный специалист в стратегии и тактике?
Можете оценивать действия Генштаба, даже не имея сколько-нибудь полной информации?
Какой "неоціненний досвід" у "купи бойових генералів"?
Они где-то серьёзно воевали до 24.02.22?
А те, кого назначают сейчас в этой войне принимали точно такое же участие и имеют точно такой же "неоціненний досвід".
Напомнить, сколько смен командующих было во 2МВ? И не только в Союзе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Соскін про Сирського, так сказати "портрет на базі анкетних даних"

Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:36

  Shaman написав:
  drevlyanin написав:Кажете, що марафон не дивитесь, а говорите тією самою мовою. Може ви там працюєте?
Тепер конкретика:
1) Які такі дискусії неприпустимі-критика про@бів кварталу?
2) Хто саме і коли писав тут, шо потрібно здаватися?
3) Що особисто вам вдалося виправити із проблемних місць військового часу?

1) дискусії неприпустимі у форматі - все пропало. у нас війна з більш сильним противником - звісно є купа проблем. але треба їх вирішувати.

у поточної влади є декілька проблем - починаючи з того, що хтось думає про майбутні рейтинги й небажання брати на себе відповідальність за прийняті рішення, й з тим, що якись особисті образи заважають комунікувати з усіми силами в країні.
2) про здаватися не писав - бо війна. але дехто пише, що треба домовлятися за будь-яку ціну, бо буде погано. а дехто досі вважає, що війни можна було уникнути - те, що шляхом перетворення на Біларусь, це вже поза кадром
3) я виправляю помилки там, де працюю. й на цьому форумі намагаюсь не пропускати оці все прорашитські ідеї - антизахідні, лівацькі, "всі брешуть", "всі однакові", "Захід воює до останнього українця" та іншу маячню 8)


Ну от, виявляється про "здаватися" ніхто і не писав.
Тепер залишилося з'ясувати хто ж таки веде дискусію в стилі "все пропало"?
І антизахідний ідей давно вже впритул не зустрічав на форумі, наведіть мені різкізть-вкажіть пальцем на скотиняк, котрі за тайожний союз.
п.с. Може ваші опоненти не такі вже "погані"(просто трохи інакші, але це скоріше+не варто всім ходити строєм як в КНДР), а просто хочеться комусь, хоча б словами, пику начистити? Розумію вас, у самого таке буває, але намагаюсь стримуватись. В принциті всі пересічні зараз в одному човні(окрім відвертої вати, але такі сюди наче не навідуються), ще б владу у цей човен якось затягти. :(
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:37

  Ой+ написав:.........
А от теперішнє підняття пенсій і зарплат дивує.

А кому подняли?
ЛАД
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