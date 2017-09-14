|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 03 бер, 2024 16:41
ЛАД написав: Ой+ написав:
.........
А от теперішнє підняття пенсій і зарплат дивує.
А кому подняли?
на 8% з 1 березня
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9224
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 03 бер, 2024 16:45
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав:
А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки
Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.
Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би
Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28113
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5269 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 03 бер, 2024 16:54
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
не пропускати оці все прорашитські ідеї - лівацькі
О_о а з яких топір ліві ідеї стали прорашистськими?
Я сам прихильник лівих ідей, але чудово розумію, що для їх впровадження потрібно зовнішнє фінансування.
Вообще-то, сегодня "прорашистські ідеї" на Западе поддерживают именно правые партии.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28113
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5269 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 03 бер, 2024 16:58
Дюрі-бачі написав:
Я якраз прихильних тих ідей, які є на заході: не дати здохнути найбіднішим, забезпечивши їх нормальним прожитковим мінімумом.
З того, що не подобається на Заході: медична система, яка +/-нормальна хіба що в Британії.
То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1680
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:03
drevlyanin написав:
То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
Ні. Я б з радістю був за вільний ринок, якщо б не фіатна система із спіраллю штучної інфляції. При поточній системі неконтрольованої емісії скільки гроші не переділяй - вони будуть стікатись до 1-2% найбагатших "інвесторів". Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2438
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:16
Дюрі-бачі написав: drevlyanin написав:
То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
Ні. Я б з радістю був за вільний ринок, якщо б не фіатна система із спіраллю штучної інфляції. При поточній системі неконтрольованої емісії скільки гроші не переділяй - вони будуть стікатись до 1-2% найбагатших "інвесторів". Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
3% росту світового ВВП в рік до недавна був "золотий рівень росту",
відповдіно неселення глобально теж збільшувалося щороку приблизно на 3%,
так що "штучна інфляція", досить спірне твердження,
є так званий "дефляційний колапс", який спостерігався при Великій Депресії.
Ріст світового ВВП при обмеженні росту монетарної бази привели до розвалу "золотого стандарту".
Дехто сподівається, що криптовалюти мають ліквідувати "фіатну систему із спіраллю штучної інфляції" і повернути "старі добрі часи"
золотого
біткойн стандарту.Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"
Далі ШІ начитається лівацької дурні, і влаштує кіберо-комуністичний концтабір та поведе в щасливе майбутнє твердою рукою.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34115
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1575 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:21
flyman написав:
і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"
Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:
1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;
1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;
2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".
А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 03 бер, 2024 17:23, всього редагувалось 2 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2438
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:22
Дюрі-бачі написав: drevlyanin написав:
То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
Ні. Я б з радістю був за вільний ринок, якщо б не фіатна система із спіраллю штучної інфляції. При поточній системі неконтрольованої емісії скільки гроші не переділяй - вони будуть стікатись до 1-2% найбагатших "інвесторів". Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
йой в 1 пості 2 тезиси які протилежні один одному. Хто контролює інфляцію хто контролює емісію вірно - держава. З ваших слів завдяки емісії та інфляції гроші перетікають до багатих. Із ваших слів завдяки державі відбувається передача грошей від багатих до бідних так може б держава не створювали інфляцію , не проводила емісію , а проводила Іншу грошову політику
То це би був золотий динар Кадафі і держава б закінчила так само
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8958 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|171791
|
|
|9
|2959
|
|
|6076
|567554
|
|