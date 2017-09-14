Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки
Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти. Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би
Сильно сомневаюсь. Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?
Дюрі-бачі написав: Я якраз прихильних тих ідей, які є на заході: не дати здохнути найбіднішим, забезпечивши їх нормальним прожитковим мінімумом. З того, що не подобається на Заході: медична система, яка +/-нормальна хіба що в Британії.
То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
drevlyanin написав:То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
Ні. Я б з радістю був за вільний ринок, якщо б не фіатна система із спіраллю штучної інфляції. При поточній системі неконтрольованої емісії скільки гроші не переділяй - вони будуть стікатись до 1-2% найбагатших "інвесторів". Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
drevlyanin написав:То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
Ні. Я б з радістю був за вільний ринок, якщо б не фіатна система із спіраллю штучної інфляції. При поточній системі неконтрольованої емісії скільки гроші не переділяй - вони будуть стікатись до 1-2% найбагатших "інвесторів". Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
3% росту світового ВВП в рік до недавна був "золотий рівень росту", відповдіно неселення глобально теж збільшувалося щороку приблизно на 3%, так що "штучна інфляція", досить спірне твердження, є так званий "дефляційний колапс", який спостерігався при Великій Депресії.
Ріст світового ВВП при обмеженні росту монетарної бази привели до розвалу "золотого стандарту".
Дехто сподівається, що криптовалюти мають ліквідувати "фіатну систему із спіраллю штучної інфляції" і повернути "старі добрі часи" золотого біткойн стандарту.
Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"
Далі ШІ начитається лівацької дурні, і влаштує кіберо-комуністичний концтабір та поведе в щасливе майбутнє твердою рукою.
flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"
Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій: 1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду; 1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників; 2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса". А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 03 бер, 2024 17:23, всього редагувалось 2 разів.
drevlyanin написав:То може краще за роздавання соціалу найбіднішим, дати їм можливість нормально заробляти на вільному ринку? Котрі не схочуть працювати, то хто ж їм лікар. А у вільній та конкурентній економіці і прожитковий мінімум буде адекватний.
Ні. Я б з радістю був за вільний ринок, якщо б не фіатна система із спіраллю штучної інфляції. При поточній системі неконтрольованої емісії скільки гроші не переділяй - вони будуть стікатись до 1-2% найбагатших "інвесторів". Єдиний шанс хоч на мінімальну справедливість - це держава, яка постійно перекачує гроші від багатих до бідних.
йой в 1 пості 2 тезиси які протилежні один одному. Хто контролює інфляцію хто контролює емісію вірно - держава. З ваших слів завдяки емісії та інфляції гроші перетікають до багатих. Із ваших слів завдяки державі відбувається передача грошей від багатих до бідних так може б держава не створювали інфляцію , не проводила емісію , а проводила Іншу грошову політику То це би був золотий динар Кадафі і держава б закінчила так само