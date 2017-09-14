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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69986999700070017002 ... 7004>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:26

  yama написав: :mrgreen: йой в 1 пості 2 тезиси які протилежні один одному. Хто контролює інфляцію хто контролює емісію вірно - держава. З ваших слів завдяки емісії та інфляції гроші перетікають до багатих. Із ваших слів завдяки державі відбувається передача грошей від багатих до бідних так може б держава не створювали інфляцію не проводили місію проводила Іншу грошову політику

Якщо б всі, чи хоча б G20, домовились, то так було б краще. Але в картельній змові завжди найбільшу вигоду отримує той, хто перший її порушує.
А поки всі грають в гру "хто кого передрукує", тобто зробить краще багатим за рахунок бідних, але не надо перегинаючи палицю, щоб народ не повстав.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:32

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"

Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:
1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;
1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;
2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".
А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий

Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі
То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші
Востаннє редагувалось yama в Нед 03 бер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:32

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"

Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:
1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;
1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;
2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".
А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий

Ой вей ... можливий соціал-капіталізм (Норвегія) у нас цілком

Залишилось знайти у нас достобіса нафти, як в Норвегії

Ліваки, вони такі ліваки ... повністю відірвані від реальності
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:34

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"

Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:
1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;
1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;
2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".
А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий

Ой вей ... можливий соціал-капіталізм (Норвегія) у нас цілком

Залишилось знайти у нас достобіса нафти, як в Норвегії

Ліваки, вони такі ліваки ... повністю відірвані від реальності

У нас є те що ми його не добуваємо так це не значить що в нас цього нема
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:34

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки

Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.
Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би

Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?



Безвіз це було дуже прогресивне явище для всіей України .
Томос багато дав !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:35

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки

Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.
Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би

Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?


я дивлюсь вам байдуже відкриті кордони або заченені, чи те що філіал фсб у церкві населенню мозок промиває?
чого чекати від виборця діючого якому також що термос, що томос не мав значення...
досі не зрозуміли що саме такі як ви своїм голосом у 2019 привели в Україну велику війну?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Попри війну безмитний і безквотовий режим з ЄС - от те, що реально могло б нас врятувати. Якщо б Брюсель нагнув Варшаву, Будапешт, Братіславу хоча б років на 5 і дав спокійно нашому бізнесу захопити весь ринок...
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:45

  холява написав:
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?



Безвіз це було дуже прогресивне явище для всіей України .
Томос багато дав !


https://ibb.co/mNRGZ5n

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:47

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?


Безвиз - серьезное достижение. Вот тут не без вопросов.
Но это и все.

Безвиз это как раз ОЧЕНЬ серьезное достижение, которое дало хоть что-то действительно ощутимое "ширнармассам" (очень точно подмечено) в результате этих 15 летних евроинтеграционных змаганнь. Вообщем-то выбило много козырей из рук местных евроскептиков и несторонников майданов. Ну и это скорее всего потолок реальных европерспектив, как показывают события на польской границе.
Томос в наше секулярное время это конечно не для ширнармасс, но вполне можно отнести к выдаюшимся достижениям в сфере информационной безопасности. Событие историческое, вернули то, как было со времени Крещения Руси до 1680. И стали хотя бы не хуже Болгарии, Грузии и Албании
Вот по "армии" и экономике вообще не дотянули. Но вот соглашусь с портниковым - надо было обезжиривать ЦА Тетрисов и больше бабок в реальное переоснащение армии, и меньше в пропагандистов "байден прийдет - порядок наведет", хотя это типа заявлялось как достижение в предвыборных лозунгах, но темпы были неудовлитворительные.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 03 бер, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про Томос відповів вище. А тепер відповім про Без віз навіть те щоб прибрали оті будиночки сотню посередників які продавали місця в черзі до посольства це вже жирний + без візу.
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