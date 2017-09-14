Додано: Нед 03 бер, 2024 17:32

Дюрі-бачі написав: flyman написав: і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус" і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"

Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:

1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;

1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;

2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".

А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий

Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по теміТо саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші