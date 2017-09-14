yama написав: йой в 1 пості 2 тезиси які протилежні один одному. Хто контролює інфляцію хто контролює емісію вірно - держава. З ваших слів завдяки емісії та інфляції гроші перетікають до багатих. Із ваших слів завдяки державі відбувається передача грошей від багатих до бідних так може б держава не створювали інфляцію не проводили місію проводила Іншу грошову політику
Якщо б всі, чи хоча б G20, домовились, то так було б краще. Але в картельній змові завжди найбільшу вигоду отримує той, хто перший її порушує. А поки всі грають в гру "хто кого передрукує", тобто зробить краще багатим за рахунок бідних, але не надо перегинаючи палицю, щоб народ не повстав.
flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"
Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій: 1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду; 1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників; 2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса". А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий
Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші
Востаннє редагувалось yama в Нед 03 бер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"
Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій: 1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду; 1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників; 2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса". А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий
Ой вей ... можливий соціал-капіталізм (Норвегія) у нас цілком
Залишилось знайти у нас достобіса нафти, як в Норвегії
Ліваки, вони такі ліваки ... повністю відірвані від реальності
flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"
Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій: 1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду; 1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників; 2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса". А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий
Ой вей ... можливий соціал-капіталізм (Норвегія) у нас цілком
Залишилось знайти у нас достобіса нафти, як в Норвегії
Ліваки, вони такі ліваки ... повністю відірвані від реальності
У нас є те що ми його не добуваємо так це не значить що в нас цього нема
Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки
Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти. Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би
Сильно сомневаюсь. Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?
Безвіз це було дуже прогресивне явище для всіей України . Томос багато дав !
Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки
Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти. Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би
Сильно сомневаюсь. Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?
я дивлюсь вам байдуже відкриті кордони або заченені, чи те що філіал фсб у церкві населенню мозок промиває? чого чекати від виборця діючого якому також що термос, що томос не мав значення... досі не зрозуміли що саме такі як ви своїм голосом у 2019 привели в Україну велику війну?
Попри війну безмитний і безквотовий режим з ЄС - от те, що реально могло б нас врятувати. Якщо б Брюсель нагнув Варшаву, Будапешт, Братіславу хоча б років на 5 і дав спокійно нашому бізнесу захопити весь ринок...
Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
ЛАД написав:Сильно сомневаюсь. Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?
Безвиз - серьезное достижение. Вот тут не без вопросов. Но это и все.
Безвиз это как раз ОЧЕНЬ серьезное достижение, которое дало хоть что-то действительно ощутимое "ширнармассам" (очень точно подмечено) в результате этих 15 летних евроинтеграционных змаганнь. Вообщем-то выбило много козырей из рук местных евроскептиков и несторонников майданов. Ну и это скорее всего потолок реальных европерспектив, как показывают события на польской границе. Томос в наше секулярное время это конечно не для ширнармасс, но вполне можно отнести к выдаюшимся достижениям в сфере информационной безопасности. Событие историческое, вернули то, как было со времени Крещения Руси до 1680. И стали хотя бы не хуже Болгарии, Грузии и Албании Вот по "армии" и экономике вообще не дотянули. Но вот соглашусь с портниковым - надо было обезжиривать ЦА Тетрисов и больше бабок в реальное переоснащение армии, и меньше в пропагандистов "байден прийдет - порядок наведет", хотя это типа заявлялось как достижение в предвыборных лозунгах, но темпы были неудовлитворительные.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 03 бер, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.