Hotab написав:Віддай борг років 5-10, тоді додому.
Трохи повоювати та додому - це підхід заробітчанина. Який розмірковує де краще: в Польщі чи на нулі?
Та Хз чий це підхід. В США теж воюють свій контракт і додому. Хоча я згодний, нас , таких кого влаштовує, що успіх воює, а ми за нього тримаємо кулачки, все влаштовує. Нас більшість, отже ми праві. 😀 успіх
Я її не обирав!
Як не обирав? Тих, хто не обирав, на фронті нема. А ти є. Отже ти обрав, тепер не ний. Треба ще 10 років і на пенсію! Ти вже профі. Як я колись. Тепер багато треба служити.
Шото резковато по Андрюхе прошлись
Та нормально. Андрюха решил, что инвалид, но где решение ВЛК? Нет. Значит здоров и готовый оператор дрона. А ты молодец. Ты днем, в отличии от ночи, где просыпаешься от собственного храпа в 3 ночи, пишешь куда свежее.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 03 бер, 2024 18:08, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:Попри війну безмитний і безквотовий режим з ЄС - от те, що реально могло б нас врятувати. Якщо б Брюсель нагнув Варшаву, Будапешт, Братіславу хоча б років на 5 і дав спокійно нашому бізнесу захопити весь ринок...
спочатку єврокомісари накидають 100500 обмежень, "податки як в Європі", а потім може будуть покращення
Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки
Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти. Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би
Сильно сомневаюсь. Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?
Отріманню безвізу, якщо не помиляюсь, передували вимоги до змін у законодавстві, гармонизація норм законів до європейських, утворення органів по боротьбі з корупцією. Також безвіз це один з етапів подальшого вступу до євросоюзу. Європейські норми законів а також їх виконання, соціальні стандарти при можливомуу подальшому вступі до Євросоюзу - це "осяжні здобутки" для пересичних? Томос и відокремлення церкви від москви, враховуючі що московитські попи і зараз ведуть антиукраїнську діяльність, безумовно плюс По вашим повідомлення ви швидше виглядаєте не геть дерною людиною, але іноді ваші питання змушують сумніватися в цьому. Або ви провокатор
yama написав:Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші
Поклади в Чорному морі, - міф. Навіть, якщо вони там є. Ресурси для ГМК сильно вичерпані, десь на грані. Чернозем, - красива казочка. Це називається рента 1 роду, була актуальна 100 років назад. Не зараз.
А, наприклад, послуги стоматології, на Україні дешеві і якісні. І якщо, теоритично, організувати тут лікування 50 млн. европейців (це щось 5%), то буде значно вигідніше ніж всі потуги щось викопати із землі. Ні, звичайно, якщо щось лежить під ногами, то його потрібно підняти, тут ніяких питань. Але в основі таке не повинно бути.
Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
Киев к Ватикану никакого отношения не имеет. Платят Киеву - не государству.
Безвиз. Получить визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 бер, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Безвиз. Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Без віз не є "вільним переміщенням робочої сили". Хіба зручність для туристів та потенційних нелегалів.
Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.[/quote] Киев к Ватикану никакого отношения не имеет. Платят Киеву - не государству.
Безвиз. Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.[/quote]
Я вас дуже прошу порівняти свій перший допис і те що ви зараз відповіли .
Не завжди давали євровізу навіть респектабельним подавачам, якщо в паспорті не було потужного багажу віз з не ЄС країн хоча б типа Таїланду Туреччини. А з євроштампами стало легше і американські візи отримувати
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 03 бер, 2024 18:15, всього редагувалось 3 разів.