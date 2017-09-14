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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 699970007001700270037004>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:50

  холява написав:
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?



Безвіз це було дуже прогресивне явище для всіей України .
Томос багато дав !

Саме так

Безвіз і був для ширнармасс, в термінології цього совкового пенсіонера.
Коли можно було, просто по закордоному паспорту, поїхати в Європу туристом.
Без зайвих бюрократичних рухів
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:53

  Andrey2512 написав:
  Hotab написав:Віддай борг років 5-10, тоді додому.


Трохи повоювати та додому - це підхід заробітчанина. Який розмірковує де краще: в Польщі чи на нулі?

Та Хз чий це підхід. В США теж воюють свій контракт і додому.
Хоча я згодний, нас , таких кого влаштовує, що успіх воює, а ми за нього тримаємо кулачки, все влаштовує. Нас більшість, отже ми праві. 😀
успіх

Я її не обирав!


Як не обирав? Тих, хто не обирав, на фронті нема. А ти є. Отже ти обрав, тепер не ний. Треба ще 10 років і на пенсію! Ти вже профі. Як я колись. Тепер багато треба служити.


Шото резковато по Андрюхе прошлись


Та нормально. Андрюха решил, что инвалид, но где решение ВЛК? Нет. Значит здоров и готовый оператор дрона.
А ты молодец. Ты днем, в отличии от ночи, где просыпаешься от собственного храпа в 3 ночи, пишешь куда свежее.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 03 бер, 2024 18:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:54

  Дюрі-бачі написав:Попри війну безмитний і безквотовий режим з ЄС - от те, що реально могло б нас врятувати. Якщо б Брюсель нагнув Варшаву, Будапешт, Братіславу хоча б років на 5 і дав спокійно нашому бізнесу захопити весь ринок...

спочатку єврокомісари накидають 100500 обмежень, "податки як в Європі", а потім може будуть покращення
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:54

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:А якщо ввести РПВ, то або давати низам плюшки

Якщо запустити справжні реформи, а не тільки приватизації-монетизації, то можно ще років 3-5 потерпіти.
Ще у 2017 після безвізу (ЄС для бідних), можно було б почати будувати "НАТО для бідних" - редути, лінії укріпленнь, ракетна пограма . За рахунок переорієнтації видатків, народ би на хвилі осяжних здобутків потерпів би

Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?

Отріманню безвізу, якщо не помиляюсь, передували вимоги до змін у законодавстві, гармонизація норм законів до європейських, утворення органів по боротьбі з корупцією. Також безвіз це один з етапів подальшого вступу до євросоюзу.
Європейські норми законів а також їх виконання, соціальні стандарти при можливомуу подальшому вступі до Євросоюзу - це "осяжні здобутки" для пересичних?
Томос и відокремлення церкви від москви, враховуючі що московитські попи і зараз ведуть антиукраїнську діяльність, безумовно плюс
По вашим повідомлення ви швидше виглядаєте не геть дерною людиною, але іноді ваші питання змушують сумніватися в цьому. Або ви провокатор
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:59

  yama написав:Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі
То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші


Поклади в Чорному морі, - міф. Навіть, якщо вони там є. :D
Ресурси для ГМК сильно вичерпані, десь на грані.
Чернозем, - красива казочка. Це називається рента 1 роду, була актуальна 100 років назад. Не зараз.

А, наприклад, послуги стоматології, на Україні дешеві і якісні.
І якщо, теоритично, організувати тут лікування 50 млн. европейців (це щось 5%), то буде значно вигідніше ніж всі потуги щось викопати із землі.
Ні, звичайно, якщо щось лежить під ногами, то його потрібно підняти, тут ніяких питань. Але в основі таке не повинно бути.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:01

  yama написав:
  холява написав:
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?



Безвіз це було дуже прогресивне явище для всіей України .
Томос багато дав !


https://ibb.co/mNRGZ5n

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.

Киев к Ватикану никакого отношения не имеет.
Платят Киеву - не государству.

Безвиз.
Получить визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 бер, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:04

  ЛАД написав:
Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.

Без віз не є "вільним переміщенням робочої сили".
Хіба зручність для туристів та потенційних нелегалів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:07

  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?



Безвіз це було дуже прогресивне явище для всіей України .
Томос багато дав ![/quote]

https://ibb.co/mNRGZ5n

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.[/quote]
Киев к Ватикану никакого отношения не имеет.
Платят Киеву - не государству.

Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.[/quote]

Я вас дуже прошу порівняти свій перший допис і те що ви зараз відповіли .
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не завжди давали євровізу навіть респектабельним подавачам, якщо в паспорті не було потужного багажу віз з не ЄС країн хоча б типа Таїланду Туреччини.
А з євроштампами стало легше і американські візи отримувати
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 03 бер, 2024 18:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло.

За безвізом приїжджали і окупованих територія ордло та Криму. Віза коштувала часу і грошей, в Польщі безвізівці ще і успішно працювали 3 через 3 міс, а особливо "просунуті" то і по 2 паспортах.
Ой+
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