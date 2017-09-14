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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70007001700270037004>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:11

  ЛАД написав:
Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.

Знов піздьож. Уявіть, що не вся країна - Кіїв і не скрізь є посольства.
Щоб мені і родині отримати візу, необхідно було реєструватися, їхати в Київ у назначений день з детьми (і хоч би ніхто не захворів, наприклад, у цей день), вбити весь день в черзі без гарантій, що встігнеш, або платити "помогаторам", а потім через час їхати за візами і знов вбивати час і кошти.
І інше діло по електронній черзі у своєму місті я у зручний час за менше ніж за пів години все оформив, а поті у зручний час без черги прийшов і отримав біопаспорт. Так само і дружина з дітьми.
А потім як білі люди об"їздили пів Європи на своєму авто в період 2018-2020, а потім після ослаблення ковідних обмежень в 2021
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:11

  ЛАД написав:Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.

Сперва "ширнармасам" это ничего не дало, а потом, пошло парторговское вранье, что обычному человеку визу получить, как за сарай сходить

Но с безвизом отпала необходимость ездить и в такие центры ...
И надо было съездить туда, подать документы на визу, а потом, чуть позже, поехать и получить эту визу
И потом, далеко не везде такие центры были.

А безвиз - есть паспорт, едешь, всё
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:За безвізом приїжджали і окупованих територія ордло та Крим

Ось цього я Петру не пробачу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:15

  whois2010 написав:...............
Отріманню безвізу, якщо не помиляюсь, передували вимоги до змін у законодавстві, гармонизація норм законів до європейських, утворення органів по боротьбі з корупцією. Також безвіз це один з етапів подальшого вступу до євросоюзу.
Європейські норми законів а також їх виконання, соціальні стандарти при можливомуу подальшому вступі до Євросоюзу - це "осяжні здобутки" для пересичних?

Какие конкретно "зміни, гармонизація, соціальні стандарти"? Можете назвать?
Чтобы не было "бла-бла-бла".
"органи по боротьбі з корупцією" создали. И что, коррупцию победили?
"один з етапів подальшого вступу" - и что, вступили? Когда вступим? Даже сегодня сроки не просматриваются. А в связи с событиями на польской границе и пр. сомнения большие.

Томос и відокремлення церкви від москви, враховуючі що московитські попи і зараз ведуть антиукраїнську діяльність, безумовно плюс

Далеко не все "московитські попи" "ведуть антиукраїнську діяльність".
И "ведуть антиукраїнську діяльність" далеко не только "московитські попи".
Тех, кто ведёт "антиукраїнську діяльність" надо вылавливать и наказывать, независимо от того, кто они, попы или нет.

По вашим повідомлення ви швидше виглядаєте не геть дерною людиною, але іноді ваші питання змушують сумніватися в цьому. Або ви провокатор

Лучше бы мои вопросы просто "змушували сумніватися" и думать. Так же, как и многие другие "повідомлення". Но, к сожалению, этого не происходит. Думать многие не хотят, проще мыслить штампами.

От меня тут требуют ответов, но когда я прошу ответить на конкретные вопросы, обычно отмалчиваются.
Сегодня ночью я задал вопросы Bobua и thenewepic. А в ответ тишина...
Интересно, с Вами так же будет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:20

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.

Сперва "ширнармасам" это ничего не дало, а потом, пошло парторговское вранье, что обычному человеку визу получить, как за сарай сходить

Но с безвизом отпала необходимость ездить и в такие центры ...
И надо было съездить туда, подать документы на визу, а потом, чуть позже, поехать и получить эту визу
И потом, далеко не везде такие центры были.

А безвиз - есть паспорт, едешь, всё


Не знаю откуда Вы взяли такие сложности. Получение мультивизы это дороже, не помню насколько. А по времени, - примерно одинаково, за редким исключением.

Но безвиз, - это очень хорошо. И это успех Порошенко. Тут просто глупо спорить.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:22

  vt313 написав:.............
А, наприклад, послуги стоматології, на Україні дешеві і якісні.
І якщо, теоритично, організувати тут лікування 50 млн. европейців (це щось 5%), то буде значно вигідніше ніж всі потуги щось викопати із землі.
......

Попробуйте. :)
ЕС тут же поднимет шум и наложит ограничения. Так же, как сейчас происходит с продуктами питания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:27

  холява написав:
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь.
Тем более о каких "осяжних здобутках" речь? Безвиз? Много он дал "ширнармассам"? Или томос?



Безвіз це було дуже прогресивне явище для всіей України .
Томос багато дав !


https://ibb.co/mNRGZ5n

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.[/quote]
Киев к Ватикану никакого отношения не имеет.
Платят Киеву - не государству.

Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.[/quote]

Я вас дуже прошу порівняти свій перший допис і те що ви зараз відповіли .[/quote]
Сравнил. И что?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:28

Сьогодні 2 роки, як рашисти скинули бомби на житловий кварта



Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 бер, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:29

  fox767676 написав:
  Ой+ написав:За безвізом приїжджали і окупованих територія ордло та Крим

Ось цього я Петру не пробачу

Ввесь час декларувалось, що окупація тимчасова, демонструвались переваги як України, так ЄС.
Мене особисто більше зачіпали чималі пенсійні виплати в ОРДЛО та інші подібні на данину речі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:29

  fox767676 написав:
  Ой+ написав:За безвізом приїжджали і окупованих територія ордло та Крим

Ось цього я Петру не пробачу

до чого тут Петро?
flyman
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