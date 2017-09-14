Додано: Нед 03 бер, 2024 18:11

ЛАД написав:

Безвиз.

Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.

Знов піздьож. Уявіть, що не вся країна - Кіїв і не скрізь є посольства.Щоб мені і родині отримати візу, необхідно було реєструватися, їхати в Київ у назначений день з детьми (і хоч би ніхто не захворів, наприклад, у цей день), вбити весь день в черзі без гарантій, що встігнеш, або платити "помогаторам", а потім через час їхати за візами і знов вбивати час і кошти.І інше діло по електронній черзі у своєму місті я у зручний час за менше ніж за пів години все оформив, а поті у зручний час без черги прийшов і отримав біопаспорт. Так само і дружина з дітьми.А потім як білі люди об"їздили пів Європи на своєму авто в період 2018-2020, а потім після ослаблення ковідних обмежень в 2021