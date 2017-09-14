ЛАД написав: Безвиз. Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Знов піздьож. Уявіть, що не вся країна - Кіїв і не скрізь є посольства. Щоб мені і родині отримати візу, необхідно було реєструватися, їхати в Київ у назначений день з детьми (і хоч би ніхто не захворів, наприклад, у цей день), вбити весь день в черзі без гарантій, що встігнеш, або платити "помогаторам", а потім через час їхати за візами і знов вбивати час і кошти. І інше діло по електронній черзі у своєму місті я у зручний час за менше ніж за пів години все оформив, а поті у зручний час без черги прийшов і отримав біопаспорт. Так само і дружина з дітьми. А потім як білі люди об"їздили пів Європи на своєму авто в період 2018-2020, а потім після ослаблення ковідних обмежень в 2021
ЛАД написав:Безвиз. Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Сперва "ширнармасам" это ничего не дало, а потом, пошло парторговское вранье, что обычному человеку визу получить, как за сарай сходить
Но с безвизом отпала необходимость ездить и в такие центры ... И надо было съездить туда, подать документы на визу, а потом, чуть позже, поехать и получить эту визу И потом, далеко не везде такие центры были.
whois2010 написав:............... Отріманню безвізу, якщо не помиляюсь, передували вимоги до змін у законодавстві, гармонизація норм законів до європейських, утворення органів по боротьбі з корупцією. Також безвіз це один з етапів подальшого вступу до євросоюзу. Європейські норми законів а також їх виконання, соціальні стандарти при можливомуу подальшому вступі до Євросоюзу - це "осяжні здобутки" для пересичних?
Какие конкретно "зміни, гармонизація, соціальні стандарти"? Можете назвать? Чтобы не было "бла-бла-бла". "органи по боротьбі з корупцією" создали. И что, коррупцию победили? "один з етапів подальшого вступу" - и что, вступили? Когда вступим? Даже сегодня сроки не просматриваются. А в связи с событиями на польской границе и пр. сомнения большие.
Томос и відокремлення церкви від москви, враховуючі що московитські попи і зараз ведуть антиукраїнську діяльність, безумовно плюс
Далеко не все "московитські попи" "ведуть антиукраїнську діяльність". И "ведуть антиукраїнську діяльність" далеко не только "московитські попи". Тех, кто ведёт "антиукраїнську діяльність" надо вылавливать и наказывать, независимо от того, кто они, попы или нет.
По вашим повідомлення ви швидше виглядаєте не геть дерною людиною, але іноді ваші питання змушують сумніватися в цьому. Або ви провокатор
Лучше бы мои вопросы просто "змушували сумніватися" и думать. Так же, как и многие другие "повідомлення". Но, к сожалению, этого не происходит. Думать многие не хотят, проще мыслить штампами.
От меня тут требуют ответов, но когда я прошу ответить на конкретные вопросы, обычно отмалчиваются. Сегодня ночью я задал вопросы Bobua и thenewepic. А в ответ тишина... Интересно, с Вами так же будет?
ЛАД написав:Безвиз. Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Сперва "ширнармасам" это ничего не дало, а потом, пошло парторговское вранье, что обычному человеку визу получить, как за сарай сходить
Но с безвизом отпала необходимость ездить и в такие центры ... И надо было съездить туда, подать документы на визу, а потом, чуть позже, поехать и получить эту визу И потом, далеко не везде такие центры были.
А безвиз - есть паспорт, едешь, всё
Не знаю откуда Вы взяли такие сложности. Получение мультивизы это дороже, не помню насколько. А по времени, - примерно одинаково, за редким исключением.
Но безвиз, - это очень хорошо. И это успех Порошенко. Тут просто глупо спорить.
vt313 написав:............. А, наприклад, послуги стоматології, на Україні дешеві і якісні. І якщо, теоритично, організувати тут лікування 50 млн. европейців (це щось 5%), то буде значно вигідніше ніж всі потуги щось викопати із землі. ......
Попробуйте. ЕС тут же поднимет шум и наложит ограничения. Так же, как сейчас происходит с продуктами питания.
Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.[/quote] Киев к Ватикану никакого отношения не имеет. Платят Киеву - не государству.
Безвиз. Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.[/quote]
Я вас дуже прошу порівняти свій перший допис і те що ви зараз відповіли .[/quote] Сравнил. И что?